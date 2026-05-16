Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл представя само позитивни данни за икономиката
  Тема: Украйна

Кремъл представя само позитивни данни за икономиката

16 Май, 2026 11:23 1 337 92

  • русия-
  • рубла-
  • елвира набиулина-
  • владимир путин-
  • кремъл-
  • украйна

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия разузнава центрове за вземане на решения в и близо до Киев за евентуални бъдещи удари

Кремъл представя само позитивни данни за икономиката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин представя позитивни данни за икономическите резултати на Русия. На 15 май той заяви, че икономическите мерки на руското правителство са започнали да генерират "сдържани, но все пак положителни резултати" през март 2026 г.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Путин твърди, че руската търговия на едро се е увеличила с осем процента през март 2025 г., че търговията на дребно се е увеличила с 6,2 процента, че промишленото производство се е увеличило с 2,3 процента, а че производството се е увеличило с три процента. Путин твърди, че БВП на Русия е нараснал с 1,8 процента през март и че безработицата е останала ниска на 2,2 процента. Руски независим източник The Bell отбеляза, че Путин не е споменал, че данните от руското Министерство на икономическото развитие показват, че руският БВП е намалял на годишна база през януари и февруари 2026 г., нито че министерството е намалило годишната си прогноза за растеж на БВП за 2026 г. от 1,3 процента на 0,4 процента.

Украинското разузнаване показва, че руското правителство вече значително е надхвърлило плановете си за бюджетен дефицит за 2026 г. и увеличава разходите си. На 12 май Службата за външно разузнаване на Украйна (СВР) съобщи, че бюджетният дефицит на Русия е достигнал 78,4 милиарда долара през първите четири месеца на 2026 г., което е почти два пъти повече отколкото през същия период на 2025 г. и е над 150 процента от планирания дефицит на Русия от 50,5 милиарда долара за цялата 2026 г.

СВР съобщи, че разходите на руското правителство за първите четири месеца на 2026 г. са били 235 милиарда долара, с 15,7 процента повече от първите четири месеца на 2025 г., и че военните разходи, социалните програми и подкрепата за неопределени сектори на икономиката заемат все по-голям дял от разходите на руското правителство. СЗРУ съобщи, че руското правителство се е опитало да компенсира увеличените разходи, като е повишило ставката на данъка върху добавената стойност (ДДС) през януари 2026 г.

СЗРУ съобщи, че руското правителство вероятно ще увеличи вътрешните си заеми, въпреки че вече е похарчило 14,8 милиарда долара лихви по държавния си дълг през първите четири месеца на 2026 г.

Forbes съобщи на 13 май, че данни от фирмата за бизнес разузнаване Kontur.Fokus показват, че 209 000 малки и средни предприятия са затворили в Русия през първото тримесечие на 2026 г., отчасти поради по-високите ставки на ДДС - почти девет процента повече, отколкото през първото тримесечие на 2025 г.

Руските регионални правителства също увеличават разходите си за набиране на персонал за военните усилия, което възпрепятства способността на руското федерално правителство да компенсира тези разходи. Руският опозиционен източник "Важные истории" съобщи на 15 май, че руските регионални правителства са увеличили повече от два пъти средните си месечни разходи за военни вербовчици и бонуси за набиране на персонал от 358 милиона рубли (около 4,92 милиона долара) през 2025 г. до 802 милиона рубли (около 11,02 милиона долара) през 2026 г.

Регионалните разходи вероятно допълнително натоварват федералния бюджет, тъй като Москва редовно отпуска заеми на регионалните правителства и опрощава тези дългове, както направи наскоро на 14 май за Архангелска, Калушка, Липецкая, Оренбургска, Смоленска и Тулска области.

Путин мълчаливо призна неотдавнашното напрежение в руската икономика, но представените от него данни са в съответствие с икономика, поддържана от големи държавни разходи и търсене, свързано с войната, а не от растеж на частния сектор. Путин многократно е представял ниските нива на безработица в Русия като знак за икономическо здраве, игнорирайки как тези данни показват как войната в Украйна влошава дългогодишната борба на Русия с недостига на работна ръка и че стегнатият пазар на труда може да подхрани инфлацията.

Паричните бонуси за военнослужещите, които отстраняват хора от цивилния пазар на труда, влошават недостига на работна ръка. Тези бонуси също така стимулират потребителските разходи, тъй като държавните плащания дават на хората и семействата допълнителни пари за харчене. Ниската безработица и високите държавни трансфери към потребителите обаче могат да засилят инфлационния натиск и да принудят правителството да приеме икономически неоптимални политики, като например увеличаване на данъците и заемите.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия разузнава центрове за вземане на решения в и близо до Киев за евентуални бъдещи удари. Зеленски заяви на 15 май, че украинското разузнаване е получило руски документи, очертаващи планове за удари срещу около 20 политически и военни обекта, които високопоставени украински служители често посещават.

Зеленски публикува разузнавателни снимки от началото на март 2026 г., за които се твърди, че са от руските планове за подземен тунел, сграда на президентската администрация и президентска резиденция в и близо до Киев.

Зеленски съобщи, че руските власти са изготвили плановете "от дълго време", но са започнали по-активно да разузнават възможни цели от началото на конфликта в Иран - вероятно с цел да се възползват от недостига на украински ракети-прехващачи "Пейтриът". Кремъл заплаши да удари центрове за вземане на решения в Киев, ако украинските сили извършат удари срещу честванията на Деня на победата на Русия в Москва на 9 май, а докладът на Зеленски предполага, че Москва не се е отказала от плановете си за подобни удари в бъдеще, дори след като прекратяването на огъня е отминало.

Облекчаването на санкциите за Русия, особено в съчетание със забавянето на доставките на прехващачи "Пейтриът" за Украйна, би увеличило и без това значителната заплаха, която руските ракетни удари представляват за Украйна. Комисарят на украинския президент по политиката на санкциите Владислав Власюк заяви на 15 май, че Русия е произвела крилатите ракети Х-101, които е използвала в серията удари от 14 май, през второто тримесечие на 2026 г., което показва, че руските сили изстрелват ракети почти веднага след производството им и не складират ракети.

Русия и Украйна размениха по 250 затворници на 15 май като част от по-голямата размяна на затворници 1000 за 1000, за която се споразумяха като част от прекратяването на огъня за Деня на победата.

Украински официални лица заявиха, че Украйна е получила 250 затворници, включително военнопленници, които са били в руски арести от 2022 г., и четирима цивилни затворници, заловени от руските сили в посока Суми през 2025 г.

Съединените щати и Обединените арабски емирства (ОАЕ) посредничиха при размяната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рузнята

    13 16 Отговор
    Имате ли Макаров , подръка ?! Ако имате , знаете какво да направите ...

    11:26 16.05.2026

  • 4 Ами браво на Русия

    22 16 Отговор
    Трябва някой да казва истината на фона на пропагандата срещу Русия!

    Коментиран от #53

    11:26 16.05.2026

  • 5 Тръмплин

    12 9 Отговор
    Като има ще представя.
    Аз, като нямам....

    11:27 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всичко от московия е лъжа и измама !

    17 16 Отговор
    Някой вярва ли на Петър I с късите крака от Тему ?
    Знаем на кого са къси краката .

    11:28 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейка

    13 9 Отговор
    Бав н0 ра 3 виващи сме

    11:29 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да нахраним мypZилките 😉

    15 10 Отговор
    Браво, нахраниха ватенките и местните въшки залепнали по тях :)

    11:30 16.05.2026

  • 13 Вацев

    16 11 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #18

    11:31 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тръмплин

    10 13 Отговор
    Руснаците съобщават хубави данни пред техните си хора. Не им пука за външното мнение.
    Зелю и аз декларираме успехи пред чуждата аудитория, да не спрат да ни вярват.

    11:31 16.05.2026

  • 16 Минавам само да кажа

    20 12 Отговор
    Русия е кенеФФ, а копейките нужници.

    11:32 16.05.2026

  • 17 Хасковски каунь

    13 13 Отговор
    Интересна е икономиката на Украйна.

    Коментиран от #21

    11:32 16.05.2026

  • 18 Да си знаеш

    7 17 Отговор

    До коментар #13 от "Вацев":

    Русия никога не е казвала, че сво ще трае до победа, а само до постигане на поставените цели.

    Коментиран от #22

    11:33 16.05.2026

  • 19 Тов. Членин

    11 7 Отговор
    Отвратен съм , от "нашите" Шахеди ..

    11:33 16.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зелен потник

    11 9 Отговор

    До коментар #17 от "Хасковски каунь":

    Икономиката ни се крепи на едно менче и каквото подхвърлят.

    11:34 16.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Има положителна тема

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вартоломей":

    Дядо Дончо помага с цените на горивата.

    11:39 16.05.2026

  • 25 Кочо

    14 8 Отговор
    Путин върви по стъпките на Милошевич, Садам и Кадафи! В по добрия случай на Асад и Мадуро!

    11:40 16.05.2026

  • 26 Папагал

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Оказа се, че папагала имал интелект на 5 годишно дете.
    Аз не вярвам.

    Коментиран от #27, #34

    11:40 16.05.2026

  • 27 Пак аз

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Папагал":

    Ти да не си бит с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #31

    11:41 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чума

    2 12 Отговор

    До коментар #20 от "Червената шапчица":

    Всичко това ще ти се случи ако прелетиш над България с турските авио линии!

    11:41 16.05.2026

  • 30 Времето се стопли

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Има и магнитни бури.
    Трябва да са внимава с излишните емоции.

    11:43 16.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чума

    7 8 Отговор

    До коментар #28 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ти нали беше на 4-ти километър, бе!? Кога те изтърваха На всеки...!?

    11:43 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Глюпости ,

    12 5 Отговор

    До коментар #28 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Аз не виждам нещо сделано , Рузко , позитивно ... Може би , малко ракетата Мир ..

    11:47 16.05.2026

  • 36 Многоходовото

    11 6 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:48 16.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мишел

    7 5 Отговор
    ДДС в Русия:Основните ставки в страната са разпределени така:Стандартна ставка: 22% (за повечето стоки и услуги).Преференциална ставка: 10% (валидна за социално значими стоки, хранителни продукти, детски стоки и лекарства).Нулева ставка: 0% (прилага се за определени категории стоки, свързани с международния транспорт и износ)

    Коментиран от #42

    11:50 16.05.2026

  • 39 да питам

    5 7 Отговор
    Почвате вече да ме дразните ... Абе , кажете в края на краищата - Един трилион колко милЯрда са , бе ?!☹️

    11:52 16.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фори

    9 6 Отговор
    В Русия каквото каже Путин това става. Ако каже растеж икономиката расте. Растежа го определя той. Колкото каже толкова е. Тяхната икономика е извън световната.

    11:53 16.05.2026

  • 42 Мишель ,

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Я люблю тебя ..💔

    11:53 16.05.2026

  • 43 Мишел

    11 7 Отговор
    Мащабна украинска атака с дронове. Ударена е петролната рафинерия в Рязан. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че при атаката са загинали трима души, а 12 са ранени, след като отломки са ударили предприятие и жилищни сгради.

    11:54 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Няма край

    10 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма...😂

    12:00 16.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ццц

    3 7 Отговор
    Четем заглавието и разбираме как стоят нещата - от Кремъл само позитивното, от Брюксел само негативното, та да си правим сметката, че сме някъде по средата - от тая страна на Черно море! 🤣🤣🤣

    12:03 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Така де

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ами браво на Русия":

    Русия се развива много добре в условията на санкциите. Значи санкциите трябва значително да се увеличат и затегнат. И да се добавят нови.

    Коментиран от #80

    12:09 16.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 не може да бъде

    3 6 Отговор
    Струва ми спорно че Кремъл представя само положителни данни ...самият Путин говори за сдържани но положителни резултати ...това значи че има проблеми!?Но че ISW представя всичко което е с произход Русия само с отрицателни характеристики е безспорно!!?Няма как.в Русия да е добре при тия санкции и ограничения при това в състояние на война с целия колективен Запад -може да бъде само задоволително ...и струва ми се именно това е състоянието !?А състоянието в ЕС -вече незадоволително !?И затова има въпрос -защо е тази политика на р-ството на ЕС -дали да глухи и слепи за това което става не разбират ли накъде водят ЕС!?Въпросът е много сериозен и не го поставям само аз -както се вижда част от избирателите и данъкоплатците в ЕС /също и във Великобритания/ вече усещат накъде вървят нещата !?

    12:15 16.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Край блатата всичко цъфти

    9 8 Отговор
    И върви по План! А в тубата.. пенЦионери се млатят като кочове край контейнерите на Петьорачка, вали нефтен дъжд, дървени Кен Ефи и Дерма по улиците, монгольята се Молят на Зеленски и ЗСУ за МИЛОСТ И ПОЩАДА,.. взривове в центъра на Москалбад, а... Избегалия по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ се крие в бункера и се чуди защо аджеба дори и гладните Оризо-Гризачи на Ким НЕ ИСКАТ... ЖИЗНЬ у ПУ.. ткиновия МИР

    12:22 16.05.2026

  • 64 да питам

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "Тате", аз съм на 66 ... Титребе да си поне на 96 бе

    Коментиран от #66

    12:23 16.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Майор Деянов, на всеки километър

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "да питам":

    Абе знам ли кви съм ги вършил на младини,като си пийнех и не си знаех силата ,Гриша .

    12:24 16.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Механик

    6 6 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:30 16.05.2026

  • 69 Майтап голям!

    8 7 Отговор
    Че какво друго се очаква да каже лъжливият гном? Те така си карат от времето на Ленин. Лъжата им е национален спорт.

    12:31 16.05.2026

  • 70 Механик

    3 6 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    12:33 16.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тръмп

    6 6 Отговор
    Явно санкциите влияят позитивно на руската икономика! Удължаваме срока

    12:36 16.05.2026

  • 73 Докoленко

    3 9 Отговор

    До коментар #71 от "Али Турчинът":

    На туpчулята им е културна традиция да се опрашват един друг нестандартно, оти са им малки, кючук морковчетата! Затова се и подмивaт редовно, да са подготвени евентуално! Ориенталска му работа!

    12:41 16.05.2026

  • 74 Спец

    9 5 Отговор
    Набиулина да бъде незабавно разкарана от Централната банка и изпратена в Сибир!

    Коментиран от #79

    12:42 16.05.2026

  • 75 Мунчо

    3 4 Отговор

    До коментар #71 от "Али Турчинът":

    Али, Не е мястото тука да си търсиш тъnкaчи! Отивай на турската митница!

    12:50 16.05.2026

  • 76 Краварин

    6 9 Отговор
    Гладният руснак напусто чека с кошницата кокошката да снесе, кат не я рани!

    Коментиран от #87

    12:57 16.05.2026

  • 77 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    7 8 Отговор
    Блатните си лъжат за добър ден, там е традиция да лъжат,още от малки орки ги учат да лъжат и крадат,нещо като блатни ценности,а иначе просия вече произвежда по 500 000 консерви на ден от тученица и папур,много питателний били и полезни за блатния дух.......😂😂😂😂

    13:00 16.05.2026

  • 78 Рублевка

    8 6 Отговор
    Като нямате пари да посетите Русия, ползвайте Гугъл изображения. Напишете в търсачката "Рублевка" и ще видите, за какво става дума. Блата, а? Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
    Покажете ми едно такова село в България, моля❗

    13:05 16.05.2026

  • 79 Рублевка

    7 5 Отговор

    До коментар #74 от "Спец":

    Набиулина ни дава 14% лихва по депозитите. Колко лихва ви дават в България?

    13:07 16.05.2026

  • 80 Остава

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "Така де":

    да си отговориш, с какво ти е от полза приказката не е важно аз да съм добре, а Вуте да е зле! 😄

    13:08 16.05.2026

  • 81 Раша не ме

    4 4 Отговор
    Интересува какво показва! България и ЕС като резултати в икономиката , това ми е интересно и ме засяга

    Коментиран от #83, #85

    13:11 16.05.2026

  • 82 Хахаха!🎺🥳😀

    5 4 Отговор
    Санкции, а!? Санкции има само по море. РФ има хиляди километри граница с Китайската народна република, жп линия Москва - Пекин, морски път от Владивосток. Както знаем, всичко, което не е направено от Бог или природата е направено в Китай!

    13:14 16.05.2026

  • 83 Рублевка

    9 4 Отговор

    До коментар #81 от "Раша не ме":

    България произвежда ЗАЕМИ. През предишните три правителства е заела 25000 милиона евро и раздава високи заплати на депутати и бюджетници. Вървим към гръцкия вариант. Изяждаме нашите поля широки и нашите планини зелени.

    13:19 16.05.2026

  • 84 Васил

    4 5 Отговор
    То и у нас ни представят позитивни данни като например от тази седмица средна заплата 2000 евро едва ли държава с ниско БВП може да има такива възнаграждения.

    Коментиран от #86

    13:19 16.05.2026

  • 85 Рублевка

    8 6 Отговор

    До коментар #81 от "Раша не ме":

    В ЕС месечно фалират 400000 фирми и безработицата е 20%, замаскирана с програми за метене на улиците. Пари няма и затова печатат евро, които раздават на банките под формата на заеми. Банките затварят своите клонове. Инфлацията е смразяваща!

    Коментиран от #92

    13:24 16.05.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от "Васил":

    Може, но за кратко. С помощта на заеми. Залагаш България на банките, теглиш заеми и раздаваш пари на калпак!

    13:26 16.05.2026

  • 87 Хахаха!🎺🥳😀

    7 8 Отговор

    До коментар #76 от "Краварин":

    В Русия няма германски вериги магазини. Цените в руската Петьоръчка са стабилни и по-ниски от България. В Русия инфлацията е най-ниска в Европа, а растежът на икономиката най-висок!

    13:32 16.05.2026

  • 88 ГанЯ

    4 3 Отговор
    Пак преизпълнихме петилетката за две години, бухаха 😁

    13:52 16.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 дядо дръмпир ви учи да мислите

    7 1 Отговор
    виждате ли тези 2,2%.......те говорят всичко.по този начин кремъл сам казва какви са загубите на просия във войната с украйна..само ви трябва мозъче ,като моето и всичко се смята на ум докато си чистите стари джанти....правете го с ръкавици ...вземате Безработицата преди операцията в русия и виждате 3,7%...А,сега вече няма безработица 2,2%....вадите от 3,7%- 2,2%=1,5%...Това 1,5% го слагате върху 140000000 и откривате ,че над 2милиона просиянеца са се изпарили във войната срещу украйна....после кремъл ви казва 6000хиляди ,но защо ли вече не могат и от чад и индия да вкарват войници....войната е просто нещко ,но за умни хора ,а някой имат и ИИ та им е лесно..говоря за украйна ,която от 1вия ден води боевете с ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ,който се зове-АЛФА0!

    14:28 16.05.2026

  • 91 фактите

    5 1 Отговор
    Това не е русия ,а е Северна Корея 2 ! Рускяи народ сам си е виновен ,че живее в диктатура и от 1-2 години насам тя става все по тежка! Руснаците нямта право да избират президента си ,нямат право да знаят нищо свързано с руската икономика и реалност.Всеки човек който си каже мнението го грози 15 години затвор или падане от 8мия етаж.Ситуацията обаче е такава,че Русия е в рецесия,фалит и разпад,а в даден момент това няма как да се скрие.То и в България през 45 годишното руско/соц робство имахме цели 3 фалита които мракобесния режим се опита да скрие,ама не се получи!

    15:25 16.05.2026

  • 92 ха ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "Рублевка":

    И с тая пропаганда и демагогия няма да спасиш поредния разпад на поредната империя на злото мисирко ха ха ха.Русийката ти е пред фалит,разпад и е в рецесия,а руснаците живеят в тежки ограничения в и без това черния им животец,ама той колхоза се е загрижил за стабилна Европа която дори не помни какво беше това русия ха хаха

    15:52 16.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания