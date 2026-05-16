Кремъл представя само позитивни данни за икономиката

Руският президент Владимир Путин представя позитивни данни за икономическите резултати на Русия. На 15 май той заяви, че икономическите мерки на руското правителство са започнали да генерират "сдържани, но все пак положителни резултати" през март 2026 г.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Путин твърди, че руската търговия на едро се е увеличила с осем процента през март 2025 г., че търговията на дребно се е увеличила с 6,2 процента, че промишленото производство се е увеличило с 2,3 процента, а че производството се е увеличило с три процента. Путин твърди, че БВП на Русия е нараснал с 1,8 процента през март и че безработицата е останала ниска на 2,2 процента. Руски независим източник The Bell отбеляза, че Путин не е споменал, че данните от руското Министерство на икономическото развитие показват, че руският БВП е намалял на годишна база през януари и февруари 2026 г., нито че министерството е намалило годишната си прогноза за растеж на БВП за 2026 г. от 1,3 процента на 0,4 процента.
Украинското разузнаване показва, че руското правителство вече значително е надхвърлило плановете си за бюджетен дефицит за 2026 г. и увеличава разходите си. На 12 май Службата за външно разузнаване на Украйна (СВР) съобщи, че бюджетният дефицит на Русия е достигнал 78,4 милиарда долара през първите четири месеца на 2026 г., което е почти два пъти повече отколкото през същия период на 2025 г. и е над 150 процента от планирания дефицит на Русия от 50,5 милиарда долара за цялата 2026 г.
СВР съобщи, че разходите на руското правителство за първите четири месеца на 2026 г. са били 235 милиарда долара, с 15,7 процента повече от първите четири месеца на 2025 г., и че военните разходи, социалните програми и подкрепата за неопределени сектори на икономиката заемат все по-голям дял от разходите на руското правителство. СЗРУ съобщи, че руското правителство се е опитало да компенсира увеличените разходи, като е повишило ставката на данъка върху добавената стойност (ДДС) през януари 2026 г.
СЗРУ съобщи, че руското правителство вероятно ще увеличи вътрешните си заеми, въпреки че вече е похарчило 14,8 милиарда долара лихви по държавния си дълг през първите четири месеца на 2026 г.
Forbes съобщи на 13 май, че данни от фирмата за бизнес разузнаване Kontur.Fokus показват, че 209 000 малки и средни предприятия са затворили в Русия през първото тримесечие на 2026 г., отчасти поради по-високите ставки на ДДС - почти девет процента повече, отколкото през първото тримесечие на 2025 г.
Руските регионални правителства също увеличават разходите си за набиране на персонал за военните усилия, което възпрепятства способността на руското федерално правителство да компенсира тези разходи. Руският опозиционен източник "Важные истории" съобщи на 15 май, че руските регионални правителства са увеличили повече от два пъти средните си месечни разходи за военни вербовчици и бонуси за набиране на персонал от 358 милиона рубли (около 4,92 милиона долара) през 2025 г. до 802 милиона рубли (около 11,02 милиона долара) през 2026 г.
Регионалните разходи вероятно допълнително натоварват федералния бюджет, тъй като Москва редовно отпуска заеми на регионалните правителства и опрощава тези дългове, както направи наскоро на 14 май за Архангелска, Калушка, Липецкая, Оренбургска, Смоленска и Тулска области.
Путин мълчаливо призна неотдавнашното напрежение в руската икономика, но представените от него данни са в съответствие с икономика, поддържана от големи държавни разходи и търсене, свързано с войната, а не от растеж на частния сектор. Путин многократно е представял ниските нива на безработица в Русия като знак за икономическо здраве, игнорирайки как тези данни показват как войната в Украйна влошава дългогодишната борба на Русия с недостига на работна ръка и че стегнатият пазар на труда може да подхрани инфлацията.
Паричните бонуси за военнослужещите, които отстраняват хора от цивилния пазар на труда, влошават недостига на работна ръка. Тези бонуси също така стимулират потребителските разходи, тъй като държавните плащания дават на хората и семействата допълнителни пари за харчене. Ниската безработица и високите държавни трансфери към потребителите обаче могат да засилят инфлационния натиск и да принудят правителството да приеме икономически неоптимални политики, като например увеличаване на данъците и заемите.
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия разузнава центрове за вземане на решения в и близо до Киев за евентуални бъдещи удари. Зеленски заяви на 15 май, че украинското разузнаване е получило руски документи, очертаващи планове за удари срещу около 20 политически и военни обекта, които високопоставени украински служители често посещават.
Зеленски публикува разузнавателни снимки от началото на март 2026 г., за които се твърди, че са от руските планове за подземен тунел, сграда на президентската администрация и президентска резиденция в и близо до Киев.
Зеленски съобщи, че руските власти са изготвили плановете "от дълго време", но са започнали по-активно да разузнават възможни цели от началото на конфликта в Иран - вероятно с цел да се възползват от недостига на украински ракети-прехващачи "Пейтриът". Кремъл заплаши да удари центрове за вземане на решения в Киев, ако украинските сили извършат удари срещу честванията на Деня на победата на Русия в Москва на 9 май, а докладът на Зеленски предполага, че Москва не се е отказала от плановете си за подобни удари в бъдеще, дори след като прекратяването на огъня е отминало.
Облекчаването на санкциите за Русия, особено в съчетание със забавянето на доставките на прехващачи "Пейтриът" за Украйна, би увеличило и без това значителната заплаха, която руските ракетни удари представляват за Украйна. Комисарят на украинския президент по политиката на санкциите Владислав Власюк заяви на 15 май, че Русия е произвела крилатите ракети Х-101, които е използвала в серията удари от 14 май, през второто тримесечие на 2026 г., което показва, че руските сили изстрелват ракети почти веднага след производството им и не складират ракети.
Русия и Украйна размениха по 250 затворници на 15 май като част от по-голямата размяна на затворници 1000 за 1000, за която се споразумяха като част от прекратяването на огъня за Деня на победата.
Украински официални лица заявиха, че Украйна е получила 250 затворници, включително военнопленници, които са били в руски арести от 2022 г., и четирима цивилни затворници, заловени от руските сили в посока Суми през 2025 г.
Съединените щати и Обединените арабски емирства (ОАЕ) посредничиха при размяната.
