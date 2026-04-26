Подкрепата за "Алтернатива за Германия" достига рекордно високо ниво

26 Април, 2026 10:34 1 608 26

Това отчита проучване на ИНСА за избирателните

Подкрепата за "Алтернатива за Германия" достига рекордно високо ниво - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов

Подкрепата за крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) расте до рекордно високо ниво, надскачайки тази за консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц, установи най-новото проучване на избирателните нагласи в Германия на социологическата агенция ИНСА (INSA), съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Според проучването, осъществено сред 1203 респонденти в периода 20-24 април, "Алтернатива за Германия" би спечелила 28 процента от гласовете при нови парламентарни избори - с 1 процентен пункт повече, отколкото седмица по-рано. Това е най-високият резултат за партията от досега проведените проучвания на ИНСА.

Обществената подкрепа за Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Мерц остава без промяна - на ниво 24 процента, докато партията на Зелените отбелязва спад с 1 процентен пункт - до 12 процента. Германската социалдемократическа партия би получила 14 процента при нови избори, а "Левите" - 11 процента, като подкрепата и за двете партии остава без изменение.

Според проучването 11 процента от гласовете при нови избори в Германия биха получили общо партиите, които остават под 5-процентовия праг за влизане в парламента, което означава, че за да се сформира управляващо мнозинство, партиите в него трябва да са получили поне 45 процента от гласовете.

Ако останалите основни германски партии продължат да изключват възможността за сътрудничество с "Алтернатива за Германия", за съставяне на стабилни управляващи коалиции в бъдеще ще са необходими поне три партии, сочат заключенията от проучването.

Други неотдавнашни социологически проучвания също регистрираха ръст в подкрепата за "Алтернатива за Германия", като "ЮГав" (YouGov) установи 27-процентова подкрепа за партията в проучване, публикувано на 15 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям джумбиш

    3 53 Отговор
    А кога ще видим "Алтернатива за Русия".

    Коментиран от #17, #21, #24

    10:36 26.04.2026

  • 2 си дзън

    4 46 Отговор
    Много русначета родени от немкини в Германия бе.

    10:38 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    44 1 Отговор
    Заводите на Мерцедес се изнасят в Унгария.

    Коментиран от #7

    10:40 26.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не си разбрал

    2 22 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Не се изнасят ,а отварят нови !

    Коментиран от #19

    10:44 26.04.2026

  • 8 Рокосовски

    36 1 Отговор
    Ако не искате пак Нюрнберг, махайте салфетката Шмерц.

    Коментиран от #16

    10:50 26.04.2026

  • 9 На нормалните

    34 0 Отговор
    Трудещи се хора им писна от макарони шперцове урсули и естонски пръчки като кая дето прави завой на 360градуса- просто ще трябва да ги преболедуваме тези микроби

    Коментиран от #15

    11:07 26.04.2026

  • 10 Хахахахаха

    31 0 Отговор
    Нато се разпада, сега Мерц си заминава и Нато се разпада, калас отива на бостана и Нато се разпадс, поляците ревът и Нато се разпада, англичаните откриват нов пол и Нато се разпада

    11:09 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георгиев

    28 0 Отговор
    Още малко време е необходимо, за да скочи рейтингът на АзГ. И тогава избори, резултатът им в бившата ГДР над 50% и пълна промяна към добро, към мир и спокойствие. Първо в Германия, а после и в ЕС. Доколкото ще го има. Не може да се чака от САЩ помощ, решение или нещо друго. Истината е тук, просто народите трябва да се опълчат на войната, в техен интерес. Италия и Франция са в подобно състояние. Чехия, Словакия и Унгария - също. Румъния също. България се клати от псевдо водачи, но май си намери поредния истински. Ще видим.

    Коментиран от #14

    11:21 26.04.2026

  • 13 Всеки нормален

    16 0 Отговор
    който не иска война, не иска да му вземат от парите и да финансират войни и фашизъм, не иска пед асти да са му кметове и министри, не иска да живее във Вавилон или халифат, не иска цифров концлагер и да "няма нищо, но щял да бъде щастлив....., избира само АзГ... Избирам ги, от както ги има и ще сменим гнилата система...

    11:36 26.04.2026

  • 14 ГДР над 50%,

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георгиев":

    бутнаха на времето берлинската стена и комунизма и сега ще бутнат фашизма... Евала!!! Западните спарени марули даже и не разбират, че живеят във фашизъм. Източните немци са истинските немци днеска. Не искат ислямизацията и унищожението на Германия...

    11:39 26.04.2026

  • 15 Идиотократия

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "На нормалните":

    социални системи в които на власт са глупаци и такива общества деградират напълно! Точно в такива общества живеем днес!

    11:43 26.04.2026

  • 16 Не е салфетка

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рокосовски":

    а парче смачкани вестник.

    11:45 26.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Голям джумбиш":

    При Русия няма алтернатива, дъни ги наред, евродвуполови, натюджендъри, укроnиgaли, всичко на прангала, ето вчера 1100 укра и натювци заминаха при Бандера.

    11:49 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дред

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не си разбрал":

    Точно така, отварят нови заводи в Унгария и закриват старите в Дойчланд. А подкрепата за Алтернативата ще расте, докато продължава подкрепата за зеленото, докато толерират мигрантите и дже ндърити и поскъпва живота

    11:56 26.04.2026

  • 20 дечо

    1 0 Отговор
    русия,русия,русия,русия, пииииииииш.

    11:58 26.04.2026

  • 21 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Голям джумбиш":

    В Русия са по превратите. Ще има малка гражданска война и така ще се смени властта.

    12:00 26.04.2026

  • 22 2030

    2 0 Отговор
    Търси се новото фюри за войната 2030.

    12:06 26.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Очевидно е "безкрайно дясна"

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям джумбиш":

    - тъй като подкрепата расте безкрайно -))

    12:09 26.04.2026

  • 25 МНОГО ЩЕ Е ХАРНО

    0 0 Отговор
    БГ фашагите да са на първа линия на бъдещия фронт.

    12:13 26.04.2026

  • 26 Нострадамус

    1 0 Отговор
    Дай Боже "Алтернатива за Германия" да Победи на следващите избори
    И Нациста мерц да бъде позорно Свален!

    12:17 26.04.2026

