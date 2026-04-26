Подкрепата за "Алтернатива за Германия" достига рекордно високо ниво

Подкрепата за крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) расте до рекордно високо ниво, надскачайки тази за консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц, установи най-новото проучване на избирателните нагласи в Германия на социологическата агенция ИНСА (INSA), съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.
Според проучването, осъществено сред 1203 респонденти в периода 20-24 април, "Алтернатива за Германия" би спечелила 28 процента от гласовете при нови парламентарни избори - с 1 процентен пункт повече, отколкото седмица по-рано. Това е най-високият резултат за партията от досега проведените проучвания на ИНСА.
Обществената подкрепа за Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Мерц остава без промяна - на ниво 24 процента, докато партията на Зелените отбелязва спад с 1 процентен пункт - до 12 процента. Германската социалдемократическа партия би получила 14 процента при нови избори, а "Левите" - 11 процента, като подкрепата и за двете партии остава без изменение.
Според проучването 11 процента от гласовете при нови избори в Германия биха получили общо партиите, които остават под 5-процентовия праг за влизане в парламента, което означава, че за да се сформира управляващо мнозинство, партиите в него трябва да са получили поне 45 процента от гласовете.
Ако останалите основни германски партии продължат да изключват възможността за сътрудничество с "Алтернатива за Германия", за съставяне на стабилни управляващи коалиции в бъдеще ще са необходими поне три партии, сочат заключенията от проучването.
Други неотдавнашни социологически проучвания също регистрираха ръст в подкрепата за "Алтернатива за Германия", като "ЮГав" (YouGov) установи 27-процентова подкрепа за партията в проучване, публикувано на 15 април.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Не си разбрал
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Не се изнасят ,а отварят нови !
Коментиран от #19
8 Рокосовски
14 ГДР над 50%,
До коментар #12 от "Георгиев":бутнаха на времето берлинската стена и комунизма и сега ще бутнат фашизма... Евала!!! Западните спарени марули даже и не разбират, че живеят във фашизъм. Източните немци са истинските немци днеска. Не искат ислямизацията и унищожението на Германия...
11:39 26.04.2026
15 Идиотократия
До коментар #9 от "На нормалните":социални системи в които на власт са глупаци и такива общества деградират напълно! Точно в такива общества живеем днес!
11:43 26.04.2026
16 Не е салфетка
До коментар #8 от "Рокосовски":а парче смачкани вестник.
11:45 26.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Голям джумбиш":При Русия няма алтернатива, дъни ги наред, евродвуполови, натюджендъри, укроnиgaли, всичко на прангала, ето вчера 1100 укра и натювци заминаха при Бандера.
11:49 26.04.2026
19 Дред
До коментар #7 от "Не си разбрал":Точно така, отварят нови заводи в Унгария и закриват старите в Дойчланд. А подкрепата за Алтернативата ще расте, докато продължава подкрепата за зеленото, докато толерират мигрантите и дже ндърити и поскъпва живота
11:56 26.04.2026
21 койдазнай
До коментар #1 от "Голям джумбиш":В Русия са по превратите. Ще има малка гражданска война и така ще се смени властта.
12:00 26.04.2026
24 Очевидно е "безкрайно дясна"
До коментар #1 от "Голям джумбиш":- тъй като подкрепата расте безкрайно -))
12:09 26.04.2026
26 Нострадамус
И Нациста мерц да бъде позорно Свален!
12:17 26.04.2026