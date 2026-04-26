Бъкингам: Стрелбата на гала вечеря с Тръмп може да повлияе на визитата на Чарлз III в САЩ

Британският крал Чарлз III е бил подробно информиран за стрелбата по време на журналистическа гала вечеря във Вашингтон, на която присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, и е силно облекчен, че той и първата дама са невредими, съобщиха световните агенции, цитирайки говорител на Бъкингамския дворец, предава БТА.

По думите на говорителя в момента се провеждат редица разговори между британски и американски представители, за да се прецени дали инцидентът може да повлияе на оперативното планиране на предстоящото посещение на краля в САЩ.

„Дискусии се водят през целия ден, за да проучим с нашите американски колеги и нашите съответни екипи в каква степен събитията от събота вечерта биха могли или не да повлияят на оперативното планиране на държавната визита на краля, която трябва да започне утре следобед във Вашингтон“, заяви говорителят.