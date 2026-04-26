Бъкингам: Стрелбата на гала вечеря с Тръмп може да повлияе на визитата на Чарлз III в САЩ

26 Април, 2026 15:58 402 7

В Лондон и Вашингтон се обсъжда дали инцидентът ще повлияе на предстоящата държавна визита на британския крал

Ели Стоянова

Британският крал Чарлз III е бил подробно информиран за стрелбата по време на журналистическа гала вечеря във Вашингтон, на която присъства и президентът на САЩ Доналд Тръмп, и е силно облекчен, че той и първата дама са невредими, съобщиха световните агенции, цитирайки говорител на Бъкингамския дворец, предава БТА.

По думите на говорителя в момента се провеждат редица разговори между британски и американски представители, за да се прецени дали инцидентът може да повлияе на оперативното планиране на предстоящото посещение на краля в САЩ.

„Дискусии се водят през целия ден, за да проучим с нашите американски колеги и нашите съответни екипи в каква степен събитията от събота вечерта биха могли или не да повлияят на оперативното планиране на държавната визита на краля, която трябва да започне утре следобед във Вашингтон“, заяви говорителят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    В Маскалия не може да се намери такъв смел стрелец!

    16:00 26.04.2026

  • 2 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Извънредно!Първи доказан случай на канибализъм в руската армия в Мирноград.Двама руснака изяли кракът на свой другар!Глад мале🤣🤣🤣.

    16:01 26.04.2026

  • 3 Вандим

    0 0 Отговор
    Споко, чарлито е с памперс. Нема са наака кат оранжевия!

    16:05 26.04.2026

  • 4 Краварския

    0 0 Отговор
    Бардак се тресе като петроханци след избору

    16:06 26.04.2026

  • 5 осраински

    1 0 Отговор
    АНГЛОСАКСОНЦИТЕ И евр.и.е са най голямото ЗЛО на Планетата.ЗА ТОВА вз.майте мерки

    16:07 26.04.2026

  • 6 осраински

    1 0 Отговор
    Служители на реда съобщиха на Асошиейтед прес, че въоръженото нападение е извършено от 31-годишния учител от Калифорния Коул Томас Алън.

    Коментиран от #7

    16:09 26.04.2026

  • 7 404

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    СИРЕЧ ПУТИНИСТ ХА ХА ХА

    16:11 26.04.2026