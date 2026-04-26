Иранският външен министър Абас Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ. Той направи това изявление по време на среща със султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид в оманската столица Маскат, цитирана от БТА.

„Опитът от 40-дневната война срещу Иран показа, че военното присъствие на САЩ в региона поражда само нестабилност и разделение“, цитира думите му официалният Телеграм канал на министъра.

„Всички страни в региона трябва да предприемат конструктивен и отговорен подход към формирането на собствени механизми за колективна сигурност, свободни от намесата на САЩ“, призова още Арагчи.