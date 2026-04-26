Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ

26 Април, 2026 16:46

  • иран-
  • абас арагчи-
  • близкия изток-
  • колективната сигурност-
  • сащ

Иранският външен министър заяви в Маскат, че американското военно присъствие носи нестабилност и разделение

Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ. Той направи това изявление по време на среща със султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид в оманската столица Маскат, цитирана от БТА.

„Опитът от 40-дневната война срещу Иран показа, че военното присъствие на САЩ в региона поражда само нестабилност и разделение“, цитира думите му официалният Телеграм канал на министъра.

„Всички страни в региона трябва да предприемат конструктивен и отговорен подход към формирането на собствени механизми за колективна сигурност, свободни от намесата на САЩ“, призова още Арагчи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Трябва да се разоръжи Израел.

    16:49 26.04.2026

  • 2 Факт

    12 6 Отговор
    Не само да се разоръжи ами да се закрие юдоел враг на цялата земя

    Коментиран от #7, #10

    16:58 26.04.2026

  • 3 Много

    8 4 Отговор
    Логично. Но дори да изгонят САЩ, остава Израел. А САЩ е там, точно заради Израел.

    Коментиран от #5

    16:59 26.04.2026

  • 4 Гориил

    9 2 Отговор
    Това е началото на разрушението и разпадането на всички механизми за западна принуда и натиск.Уникалната устойчивост, смелост и непреклонност на Иран вдъхват доверие и уважение сред всички антиамерикански и антиевропейски сили в света, водени от Китай, Русия и Индия.Вече не е възможно да пренебрегвате тяхната индустриална, финансова и военна мощ, авторитет и влияние.

    Коментиран от #9

    17:06 26.04.2026

  • 5 Шопо

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    Евреите вече са купили земята в Украйна чакат Путин и Зеленски да избие местното население и се настаняват

    Коментиран от #8

    17:06 26.04.2026

  • 6 .....

    4 3 Отговор
    Персийци и араби, къв съюз може да има между тези?

    17:14 26.04.2026

  • 7 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Юдел, хем ще стане по голям, хем Биби ще ме заведе на почивка в Йерихон.

    17:16 26.04.2026

  • 8 Гориил

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Както виждате, Русия вече предприе сурови контрамерки и отбранителни мерки. Ормузкият проток се превърна в гробище за предишната ви мощ и сила. Почти е сигурна несигурността и страхът на онези, които започнаха тази престъпна авантюра и сега търпят позор и унижение пред смаяните очи на целия свят.

    17:17 26.04.2026

  • 9 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Бе на кой ги разправяш тия бе😂😂 тва е там кой да се докопа до нафтата 🤣

    17:18 26.04.2026

  • 10 Спас

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ами тогава приемяй исляма и ставай терорист,щом те кефи. Явно нямаш понятие от действията и идеологията на режима в Иран. Вече в новата си роля ще ги научиш, плюс това даже терорист ще си поне нещо в този живот вместо л а йно

    17:22 26.04.2026

  • 11 Факти

    4 2 Отговор
    Тия бомбиха арабите и им съсипаха износа и туризма, а сега ги молят да работят заедно. Май започнаха да осъзнават как сами се наиграха. И всичко това защото държавната им доктрина е изградена на омраза към Израел. Да ги питаш защо го мразят не могат да ти отговорят. Така пишело в някаква книга на ужасите от седми век...

    Коментиран от #13, #14

    17:23 26.04.2026

  • 12 Горски

    3 1 Отговор
    Това е агресивна политика която САЩ водят и аз отдавна си мисля че трябва да се скъса пъпната връв на Европа с колониите им. Щатите са колония на Европа, а Европа е люлката на цивилизацията. Те имат повече пари защото де факто нямат никакви разходи за нищо като култура, под ръка на традиции и ценности. Но на човек и толкова много пари не му трябват, че да им се водим по идеите. Към тях трябва да има умерена и резервирана политика. В Европа полза от тяхното супер развитие нямаме де факто. Когато го проумеят и в Европа ще сме постигнали успех. САЩ са фалирала държава и то много отдавна. Все едно нашето правителство да взима всяка година заеми и никога да не ги връща. Вече нямат друг избор освен да крадат, но не са си научили урока от римската империя. В пост в Truth Social той заявява: „Хората и компаниите, които са се възползвали от страната ни в продължение на десетилетия заради ужасното и нелепо решение на Върховния съд за митата, сега им се дължат 159 милиарда долара задължени данъци.“ Американският лидер изрази недоволство от позицията на съда и отбеляза, че Върховният съд е можел да постанови, че Съединените щати не са задължени да върнат вече платените пари. Той смята, че ако подобна клауза беше включена, страната щеше да бъде със 159 милиарда долара по-богата.

    17:27 26.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

