Иранският външен министър Абас Арагчи призова за създаване на механизми за колективна сигурност в Близкия изток без участието на САЩ. Той направи това изявление по време на среща със султана на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид в оманската столица Маскат, цитирана от БТА.
„Опитът от 40-дневната война срещу Иран показа, че военното присъствие на САЩ в региона поражда само нестабилност и разделение“, цитира думите му официалният Телеграм канал на министъра.
„Всички страни в региона трябва да предприемат конструктивен и отговорен подход към формирането на собствени механизми за колективна сигурност, свободни от намесата на САЩ“, призова още Арагчи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:49 26.04.2026
2 Факт
Коментиран от #7, #10
16:58 26.04.2026
3 Много
Коментиран от #5
16:59 26.04.2026
4 Гориил
Коментиран от #9
17:06 26.04.2026
5 Шопо
До коментар #3 от "Много":Евреите вече са купили земята в Украйна чакат Путин и Зеленски да избие местното население и се настаняват
Коментиран от #8
17:06 26.04.2026
6 .....
17:14 26.04.2026
7 Ха,ха
До коментар #2 от "Факт":Юдел, хем ще стане по голям, хем Биби ще ме заведе на почивка в Йерихон.
17:16 26.04.2026
8 Гориил
До коментар #5 от "Шопо":Както виждате, Русия вече предприе сурови контрамерки и отбранителни мерки. Ормузкият проток се превърна в гробище за предишната ви мощ и сила. Почти е сигурна несигурността и страхът на онези, които започнаха тази престъпна авантюра и сега търпят позор и унижение пред смаяните очи на целия свят.
17:17 26.04.2026
9 Ха,ха
До коментар #4 от "Гориил":Бе на кой ги разправяш тия бе😂😂 тва е там кой да се докопа до нафтата 🤣
17:18 26.04.2026
10 Спас
До коментар #2 от "Факт":Ами тогава приемяй исляма и ставай терорист,щом те кефи. Явно нямаш понятие от действията и идеологията на режима в Иран. Вече в новата си роля ще ги научиш, плюс това даже терорист ще си поне нещо в този живот вместо л а йно
17:22 26.04.2026
11 Факти
Коментиран от #13, #14
17:23 26.04.2026
12 Горски
17:27 26.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.