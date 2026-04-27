Русия атакува Одеса с десетки дронове, ранените са поне девет

Руската армия започна масирана атака срещу Одеса с дронове в нощта на 27 април. Ударени са жилищни сгради са ударени, има и ранени.

Според кореспондент на УНИАН, около 00:40 ч. е била подадена тревога за въздушна тревога, а мониторингови канали предупреждават, че десетки дронове "Шахед" се приближават към града от Черно море.

Експлозии в града започнаха скоро след това.

Според Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, предварителната информация показва щети по гражданската инфраструктура, включително две жилищни сгради, складове и автомобили, в няколко района на града.

Освен това са повредени хотелска сграда и частни автомобили.

„За съжаление има съобщения за пострадали. Отломки от дронове са паднали в границите на града. На мястото на инцидента са избухнали локални пожари“, подчерта служителят.

Според него най-малко девет души са ранени. Всички съответни служби работят на мястото на инцидента. Информация за последствията от атаката се изяснява.

По-късно началникът на Одеската областна държавна администрация Сергий Лисак уточни, че жилищни сгради и граждански обекти са били ударени в различни части на града, като вече са известни 13 жертви.

„Всички съответни служби и медицински персонал работят на местата на ударите. Разполагат се екипи за спешно реагиране.“ „Оказваме помощ на пострадалите и отстраняваме последиците от нападението“, добави Лисак.

Хората съобщават в социалните мрежи, че в града бушуват няколко пожара, гори жилищна сграда, както и един от жилищните комплекси - „Кадор“.

В нощта на 26 април руската армия извърши удари с дронове в Одеска област, като повреди гражданска и пристанищна инфраструктура, както и жилищни райони, и рани един човек.

Атаката повреди технологично оборудване, резервоари за петрол и товарен транспорт в пристанищната зона, предизвика пожари, счупи прозорци в пететажна сграда в жилищната зона и повреди промишлено съоръжение. Регистрирани са щети и на граждански кораб, плаващ под флага на Палау, който е бил в пристанището на товарене.