Разследват съобщения за връзки на Коул Томас Алън с леви политически групи

Властите в САЩ разследват съобщения за евентуални връзки между Коул Томас Алън, обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп, и леви политически групи.

Това обяви пресконференция от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.

Той беше попитан дали властите разследват съобщения, че обвиняемият може да е бил свързан с група, наречена The Wide Awakes. „Да, разбира се, разследваме това“, отговори той.

Алън беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси с намерение за извършване на тежко престъпление и използване на огнестрелно оръжие при извършване на насилствено престъпление.