Разследват съобщения за връзки на Коул Томас Алън с леви политически групи

28 Април, 2026 04:44, обновена 28 Април, 2026 04:51 569 3

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в САЩ разследват съобщения за евентуални връзки между Коул Томас Алън, обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп, и леви политически групи.

Това обяви пресконференция от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.

Той беше попитан дали властите разследват съобщения, че обвиняемият може да е бил свързан с група, наречена The Wide Awakes. „Да, разбира се, разследваме това“, отговори той.

Алън беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси с намерение за извършване на тежко престъпление и използване на огнестрелно оръжие при извършване на насилствено престъпление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дядото

    1 0 Отговор
    колко време ще са необходими на сащ да спрегнат и русия и китай и иран в това покушение

    Коментиран от #3

    05:00 28.04.2026

  • 3 Няма нужда

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    За свга, проблем са предстоящите избори.

    06:37 28.04.2026