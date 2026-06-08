Диана Русинова: 15-годишен без книжка предизвика ПТП край с. Български извор и загина

Преди около час е станала катастрофа между две леки коли между селата Български извор и Галата. Единият от водачите е бил 15-годишен, който загива на място.

Това се случва на фона на провеждащата се среща в Министерски съвет по темата пътна безопасност.

Тази информация публикува на страницата си във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По първоначални данни на прав участък от пътя челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият от тях е бил управляван от 15-годишно момче от село Галата. То било неправоспособно и се возило само. Загинало е на място, допълват от Нова телевизия.

При катастрофата са пострадали и 35-годишният водач на другия автомобил, както и негов спътник. Двамата са транспортирани в болница с различни наранявания, като към момента се лекуват под лекарско наблюдение.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР в Тетевен. Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследването се води под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.