Диана Русинова: 15-годишен без книжка предизвика ПТП край с. Български извор и загина

Преди около час е станала катастрофа между две леки коли между селата Български извор и Галата. Единият от водачите е бил 15-годишен, който загива на място.
Това се случва на фона на провеждащата се среща в Министерски съвет по темата пътна безопасност.
Тази информация публикува на страницата си във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
По първоначални данни на прав участък от пътя челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият от тях е бил управляван от 15-годишно момче от село Галата. То било неправоспособно и се возило само. Загинало е на място, допълват от Нова телевизия.
При катастрофата са пострадали и 35-годишният водач на другия автомобил, както и негов спътник. Двамата са транспортирани в болница с различни наранявания, като към момента се лекуват под лекарско наблюдение.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР в Тетевен. Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследването се води под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #22, #34, #37
17:39 08.06.2026
2 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
17:41 08.06.2026
3 Биско Чекмеджето
17:42 08.06.2026
4 Дон
Коментиран от #7
17:42 08.06.2026
5 Деций
17:43 08.06.2026
6 Хахаха
17:43 08.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Дон":Автономни коли с ИИ.
Коментиран от #12
17:44 08.06.2026
8 Фончо - шофьора
Коментиран от #44
17:45 08.06.2026
9 Поне Присъдата !
Изпълнена !
Един !
По - Малко !
17:46 08.06.2026
10 Този сега оригинален синган ли е
Коментиран от #33
17:46 08.06.2026
11 Aлфа Bълкът
17:46 08.06.2026
12 Само Дет Не знаеш !
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Какъв ?
Ще излезе !
Бъга На Системата !
17:47 08.06.2026
13 Нексус
17:48 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 име
17:56 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Много хора !
Станаха !
Но !
Извода !
Е Само Един!
Тая Работа !
Не Е !
За Всеки !
17:58 08.06.2026
18 Хи хи
17:58 08.06.2026
19 дядо дръмпир
17:59 08.06.2026
20 Сила
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Малките пищовчета "...Ню Ню пищовчета
17:59 08.06.2026
21 Винкело
Коментиран от #32
18:00 08.06.2026
22 Квадрат13
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Галата роми няма. Българомохамедани са. Определено са скарани с правилника за движение по пътищата.
18:01 08.06.2026
23 Въпрос с повишена трудност
18:02 08.06.2026
24 НРЕМЕ Е ТОВА НПО
18:02 08.06.2026
25 третия пол
18:05 08.06.2026
26 Исторически парк
18:06 08.06.2026
27 Бягал е от
18:07 08.06.2026
28 ООИОИОО ТОЯ РЕГИОН ТАМ
18:07 08.06.2026
29 А КРАДЕВ МУНЧОВ ИЗКА ДА ГИ
18:08 08.06.2026
30 ДрайвингПлежър
Единствения кяр от тях е, че като свършат започва лудо изпреварване по завоите след тях.
Всички са нефелни! По-добре забранете автомобилите - тая война срещу нормалните шофьори вече става прекалена. Заради шайка престъпници властта си дава право да тероризира и да краде от нормалните!
Глупавия АЕЦ е наистина единственото решение за тая територия!
18:10 08.06.2026
31 коко
18:10 08.06.2026
32 Бегай бе
До коментар #21 от "Винкело":Не била виновна полицията,ако спрат техен колега полицай дали ще му пишат акт?
18:10 08.06.2026
33 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Този сега оригинален синган ли е":Там цветнокожи няма - Галата са помачета, те не търпят цветните
Коментиран от #40
18:12 08.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пръвио пустин$як
18:15 08.06.2026
37 От бандата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на какалашниците...
18:18 08.06.2026
38 Много добре е станАло
18:18 08.06.2026
39 Вече за да
Коментиран от #47
18:19 08.06.2026
40 Ми що се казва български извор
До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":А не помашки?
18:21 08.06.2026
41 Айше
18:22 08.06.2026
42 Майстора
18:26 08.06.2026
43 15 годишния със сигурност не шофира
18:33 08.06.2026
44 Фют
До коментар #8 от "Фончо - шофьора":А, ей та и теб!
Чудех се къде се губиш тези дни!
Радвам се, че си жив и здрав.
18:35 08.06.2026
45 Народът на България
Дано невинните хора да нямат големи травми!
18:39 08.06.2026
46 ежко
18:40 08.06.2026
47 Технически погледнато
До коментар #39 от "Вече за да":Един БТР ще свърши по- добра работа.
18:41 08.06.2026
48 Пастет
18:43 08.06.2026