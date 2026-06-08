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Диана Русинова: 15-годишен без книжка предизвика ПТП край с. Български извор и загина

Диана Русинова: 15-годишен без книжка предизвика ПТП край с. Български извор и загина

8 Юни, 2026 17:38 1 750 48

  • диана русинова-
  • 15-годишен-
  • катастрофа-
  • село български извор

Това се случва на фона на провеждащата се среща в Министерски съвет по темата пътна безопасност, коментира още пътният експерт

Диана Русинова: 15-годишен без книжка предизвика ПТП край с. Български извор и загина - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Преди около час е станала катастрофа между две леки коли между селата Български извор и Галата. Единият от водачите е бил 15-годишен, който загива на място.
Това се случва на фона на провеждащата се среща в Министерски съвет по темата пътна безопасност.

Тази информация публикува на страницата си във фейсбук Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По първоначални данни на прав участък от пътя челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият от тях е бил управляван от 15-годишно момче от село Галата. То било неправоспособно и се возило само. Загинало е на място, допълват от Нова телевизия.

При катастрофата са пострадали и 35-годишният водач на другия автомобил, както и негов спътник. Двамата са транспортирани в болница с различни наранявания, като към момента се лекуват под лекарско наблюдение.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР в Тетевен. Извършен е оглед на местопроизшествието, а разследването се води под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 2 Отговор
    От коя ромска банда е?

    Коментиран от #20, #22, #34, #37

    17:39 08.06.2026

  • 2 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    36 1 Отговор
    Жалко за младежа, но естественият подбор действа неумолимо❗

    17:41 08.06.2026

  • 3 Биско Чекмеджето

    19 0 Отговор
    Дарвин е бил много прав

    17:42 08.06.2026

  • 4 Дон

    28 0 Отговор
    И как да го спреш такъв, като направиш още едно НПО ли?

    Коментиран от #7

    17:42 08.06.2026

  • 5 Деций

    26 0 Отговор
    Идеално,на 15 г "Незнам как взе ключовете" нали?

    17:43 08.06.2026

  • 6 Хахаха

    4 41 Отговор
    Не само 15 годишни,но и на 70 годишни трябва да се забрани шофирането.Вече са възрастни,нямат рефлекси и предизвикват ПТП!

    17:43 08.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дон":

    Автономни коли с ИИ.

    Коментиран от #12

    17:44 08.06.2026

  • 8 Фончо - шофьора

    21 2 Отговор
    Сигурно пак чешка книжка , нали?

    Коментиран от #44

    17:45 08.06.2026

  • 9 Поне Присъдата !

    16 2 Отговор
    Е !

    Изпълнена !

    Един !

    По - Малко !

    17:46 08.06.2026

  • 10 Този сега оригинален синган ли е

    19 2 Отговор
    Или е балкански?

    Коментиран от #33

    17:46 08.06.2026

  • 11 Aлфа Bълкът

    5 6 Отговор
    Сутринта коментираха по някоя от телевизиите и представиха някакъв експерт. Като го представяха: "да чуем г-н..." и аз на господин си помислих, че покажат пак тая.

    17:46 08.06.2026

  • 12 Само Дет Не знаеш !

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Какъв ?

    Ще излезе !

    Бъга На Системата !

    17:47 08.06.2026

  • 13 Нексус

    9 1 Отговор
    Територията се прочиства от плявата!

    17:48 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    13 1 Отговор
    На това му се вика естествен подбор и нито МС, нито храбрите бандери могат да спрат процеса

    17:56 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много хора !

    10 0 Отговор
    Професори !

    Станаха !

    Но !

    Извода !

    Е Само Един!

    Тая Работа !

    Не Е !

    За Всеки !

    17:58 08.06.2026

  • 18 Хи хи

    6 2 Отговор
    Има ли пострадали дървета ?

    17:58 08.06.2026

  • 19 дядо дръмпир

    8 1 Отговор
    МЛАДИТЕ хора имат ЕНЕРГИЯ ,но държавата не им дава ПЕРСПЕКТИВА!Тази енергия без Перспектива ги води до това да купят някоя кола или да откраднат и да се пребият с нея.Има хора ,които могат да ОТКРАДНАТ всякаква кола ,но не го правят и не учат други да го правят,но това са човеците.има други ,които учат децата още от предучилищна възраст как се прави и как се управлява мпс.А да кара автомобил може и маймуна ,по цирковете редовно го правеуха едно време!

    17:59 08.06.2026

  • 20 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Малките пищовчета "...Ню Ню пищовчета

    17:59 08.06.2026

  • 21 Винкело

    23 4 Отговор
    Някакво селянче в някакво село гепило колата на татю си и се утрепало. Ай кажете какво трябваше да направи преди това полицията, че да го предпази? Не ви е виновна полицията и МВР. Вие сте си виновни.

    Коментиран от #32

    18:00 08.06.2026

  • 22 Квадрат13

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Галата роми няма. Българомохамедани са. Определено са скарани с правилника за движение по пътищата.

    18:01 08.06.2026

  • 23 Въпрос с повишена трудност

    6 3 Отговор
    А алкохолизираните шофьори кога ще ги спрете?

    18:02 08.06.2026

  • 24 НРЕМЕ Е ТОВА НПО

    5 3 Отговор
    Да бъде закрито, а тази да се прибере при жена си.

    18:02 08.06.2026

  • 25 третия пол

    10 5 Отговор
    Диан Русинов е цар на оксиморона - 15-годишен БЕЗ книжка. Ако имаше книжка на 15 години сигурно нямаше да катастрофира?

    18:05 08.06.2026

  • 26 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Фончо най добриА шифиор!

    18:06 08.06.2026

  • 27 Бягал е от

    8 0 Отговор
    Камери и триноги. Бил е по бърз от светлината , но не е знаел ,че тя върви направо ,а пътя има завои.

    18:07 08.06.2026

  • 28 ООИОИОО ТОЯ РЕГИОН ТАМ

    8 1 Отговор
    СГАН СГАНРИМСКА БООООЛ...

    18:07 08.06.2026

  • 29 А КРАДЕВ МУНЧОВ ИЗКА ДА ГИ

    4 1 Отговор
    СПРЕ ТИЯ........

    18:08 08.06.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Обаче в Български извор наслагаха колчета... на правите... за безопасно?!!!
    Единствения кяр от тях е, че като свършат започва лудо изпреварване по завоите след тях.

    Всички са нефелни! По-добре забранете автомобилите - тая война срещу нормалните шофьори вече става прекалена. Заради шайка престъпници властта си дава право да тероризира и да краде от нормалните!

    Глупавия АЕЦ е наистина единственото решение за тая територия!

    18:10 08.06.2026

  • 31 коко

    5 5 Отговор
    Това същество за какво се изживява, каква държавна институция представлява?Била писала във Фейсбук, голямо събитие! Много по - интересно ще е какво е писала във Фейсбук някоя секс бомба защото като си представя гола една експертка по пътищата ми става лошо...

    18:10 08.06.2026

  • 32 Бегай бе

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Винкело":

    Не била виновна полицията,ако спрат техен колега полицай дали ще му пишат акт?

    18:10 08.06.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този сега оригинален синган ли е":

    Там цветнокожи няма - Галата са помачета, те не търпят цветните

    Коментиран от #40

    18:12 08.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пръвио пустин$як

    6 0 Отговор
    прав си, там 99 проц. са силно пигме$нтирани, да му е светло там при банга-ранга

    18:15 08.06.2026

  • 37 От бандата

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на какалашниците...

    18:18 08.06.2026

  • 38 Много добре е станАло

    7 0 Отговор
    Като не могат да отгледат (възпитат) ЧОВЕК... защо изобщо го зачеват??? Никаква връзка с цивилизация - ДИВАЦИ!!!

    18:18 08.06.2026

  • 39 Вече за да

    9 0 Отговор
    оцелееш на пътя трябва да пътуваш с ескорт, като президент на РБ с 11 автомобила, от които 4 полицейски със светлинна и звукова сигнализация.

    Коментиран от #47

    18:19 08.06.2026

  • 40 Ми що се казва български извор

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":

    А не помашки?

    18:21 08.06.2026

  • 41 Айше

    0 2 Отговор
    И Анелия беше катастрофирала в този Български извор като че ли. Да слагат повече полицаи, легнали, по храсти, каквито искат, но да не се стига до такива трагедии.

    18:22 08.06.2026

  • 42 Майстора

    7 1 Отговор
    Циганите се качиха на коли и ще става все по-опасно по улици и тротоари.

    18:26 08.06.2026

  • 43 15 годишния със сигурност не шофира

    4 0 Отговор
    за първи път , и всички съседи че и кмета и местните полицаи ги знаят тези неща , ако забраниш на 15 годишния си син да шофира го спасяваш от неизбежни неприятности а не го наказваш , това много възрастни не го осъзнават още

    18:33 08.06.2026

  • 44 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фончо - шофьора":

    А, ей та и теб!
    Чудех се къде се губиш тези дни!
    Радвам се, че си жив и здрав.

    18:35 08.06.2026

  • 45 Народът на България

    4 0 Отговор
    Поредното Дебилче!
    Дано невинните хора да нямат големи травми!

    18:39 08.06.2026

  • 46 ежко

    1 0 Отговор
    Много добра новина!Добре,че е загинал на 15, зада не броим жертвите му на 20!

    18:40 08.06.2026

  • 47 Технически погледнато

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Вече за да":

    Един БТР ще свърши по- добра работа.

    18:41 08.06.2026

  • 48 Пастет

    1 0 Отговор
    Ъъъ дали е бил с включени светлини, защото ако беше сигурно нямаше да се претрепе така. Просто казвам не, че ме интересува. Плявата трябва да се чисти.

    18:43 08.06.2026

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