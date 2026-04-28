Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Южен Судан »
14 души загинаха при самолетна катастрофа край Джуба в Южен Судан ВИДЕО

14 души загинаха при самолетна катастрофа край Джуба в Южен Судан ВИДЕО

28 Април, 2026 05:11, обновена 28 Април, 2026 05:15 477 0

  • южен судан-
  • катастрофа-
  • самолет-
  • загинали

Предварителните данни показват, че лоша видимост може да е допринесла за инцидента

14 души загинаха при самолетна катастрофа край Джуба в Южен Судан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

14 души загинаха при самолетна катастрофа край Джуба в Южен Судан.

Според информация на Южносуданското управление за гражданска авиация, всички борда на пътническия самолет са мъртви.

Cessna 208 Caravan, управляван от CityLink Aviation, който е излетял от летище Йей за Джуба, е загубил връзка след половин час полет, отбелязаха властите. Самолетът се е разбил на 20 километра от Джуба. Разстоянието между двата града е 170 километра.

На борда е имало 13 пътници и един пилот – 12 южносуданци и двама кенийци.

Предварителните данни показват, че лоша видимост може да е допринесла за катастрофата.

На мястото на катастрофата се провеждат издирвателни операции.


Южен Судан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ