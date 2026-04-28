14 души загинаха при самолетна катастрофа край Джуба в Южен Судан ВИДЕО

14 души загинаха при самолетна катастрофа край Джуба в Южен Судан.

Според информация на Южносуданското управление за гражданска авиация, всички борда на пътническия самолет са мъртви.

Cessna 208 Caravan, управляван от CityLink Aviation, който е излетял от летище Йей за Джуба, е загубил връзка след половин час полет, отбелязаха властите. Самолетът се е разбил на 20 километра от Джуба. Разстоянието между двата града е 170 километра.

На борда е имало 13 пътници и един пилот – 12 южносуданци и двама кенийци.

Предварителните данни показват, че лоша видимост може да е допринесла за катастрофата.

На мястото на катастрофата се провеждат издирвателни операции.