Малък самолет се разби в къща в Охайо, откриха два трупа ВИДЕО

Двама души в малък самолет бяха открити мъртви вчера, след като машината се разби в къща в Охайо и избухна в пламъци, съобщи пожарната служба в Акрон, предаде Асошиейтед прес.

Нямаше незабавни съобщения за ранени в къщата след катастрофата, съобщи службата в прессъобщение. Къщата и още една в съседство трябваше да бъдат евакуирани.

Федералната авиационна администрация съобщи в имейл, че самолетът е бил Пайпър ПиЕй-28.

Видео, разпространявано в "Екс" показва голям стълб от гъст черен дим, издигащ се над жилищен квартал след катастрофата. Самият самолет не се вижда в кадрите, но се виждат пламъци в основата на дима, докато той се издига в небето над близките къщи.