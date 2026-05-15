Новини
Свят »
САЩ »
Малък самолет се разби в къща в Охайо, откриха два трупа ВИДЕО

Малък самолет се разби в къща в Охайо, откриха два трупа ВИДЕО

15 Май, 2026 05:55, обновена 15 Май, 2026 05:59 829 2

  • охайо-
  • самолет-
  • инцидент-
  • загинали

При инцидента е избухнал пожар

Малък самолет се разби в къща в Охайо, откриха два трупа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двама души в малък самолет бяха открити мъртви вчера, след като машината се разби в къща в Охайо и избухна в пламъци, съобщи пожарната служба в Акрон, предаде Асошиейтед прес.

Нямаше незабавни съобщения за ранени в къщата след катастрофата, съобщи службата в прессъобщение. Къщата и още една в съседство трябваше да бъдат евакуирани.

Федералната авиационна администрация съобщи в имейл, че самолетът е бил Пайпър ПиЕй-28.

Видео, разпространявано в "Екс" показва голям стълб от гъст черен дим, издигащ се над жилищен квартал след катастрофата. Самият самолет не се вижда в кадрите, но се виждат пламъци в основата на дима, докато той се издига в небето над близките къщи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Бронкс

    1 0 Отговор
    В 13:48 обраха турист. Достойна новина за българска медия.

    07:35 15.05.2026

  • 2 кравария

    3 0 Отговор
    изтече в канала!!!

    09:47 15.05.2026