Бившият шеф на НАТО Джордж Робъртсън призова Лондон да даде приоритет на отбраната и оръжието пред социалните разходи

28 Април, 2026 05:17, обновена 28 Април, 2026 05:26 555 4

Няма да има масло, ако нямаме оръжия, отбеляза той

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият генерален секретар на НАТО (1999-2003) Джордж Робъртсън призова правителството на Обединеното кралство да даде приоритет на разходите за отбрана пред социалните услуги.

„Оръжия или масло“ или отбрана срещу социално осигуряване не е най-ефективният аргумент. Задължението на правителството е да защитава и осигурява сигурността на своите хора и това трябва да е на първо място, преди други публични разходи“, каза Робъртсън, говорейки на заседание на Съвместния парламентарен комитет по стратегия за национална сигурност.

„Би било ужасно да си помислим, че ще е необходима истинска криза, истинска атака срещу Обединеното кралство, за да разберем естеството на заплахите, пред които сме изправени“, цитира вестник „Таймс“ бившия британски министър на отбраната (1997-1999) в правителството на Тони Блеър. „Няма да има масло, ако нямаме оръжия. Толкова е просто“, каза той, изразявайки недоумение, че бюджетът за социални разходи „е пет пъти по-голям от разходите за отбрана“. „Сигурни ли сме, че това е правилният приоритет?“, попита бившият генерален секретар на НАТО.

„Ако избухне война, ще бъде много скъпо. Приключихме с плащането за Втората световна война едва през 2016 г. И това беше война, която спечелихме, така че е много по-скъпо начинание от възпирането“, каза Робъртсън. Той е един от авторите на 114-страничния Стратегически преглед на отбраната на Обединеното кралство, представен през лятото на 2025 г., в който са изброени основните заплахи и препоръки за подобряване на готовността на въоръжените сили.

Преди две седмици Робъртсън заяви, че ръководството на Обединеното кралство не обръща достатъчно внимание на въпросите на отбраната, прави безсмислени изявления и не инвестира в превъоръжаване.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Аби

    5 1 Отговор
    То заможни на фронта няма, тия без масло като умрът от глад какъв фронт какви оръжия. Бре колко военолюбци има

    05:32 28.04.2026

  • 4 1001

