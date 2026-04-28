Бившият шеф на НАТО Джордж Робъртсън призова Лондон да даде приоритет на отбраната и оръжието пред социалните разходи

Бившият генерален секретар на НАТО (1999-2003) Джордж Робъртсън призова правителството на Обединеното кралство да даде приоритет на разходите за отбрана пред социалните услуги.

„Оръжия или масло“ или отбрана срещу социално осигуряване не е най-ефективният аргумент. Задължението на правителството е да защитава и осигурява сигурността на своите хора и това трябва да е на първо място, преди други публични разходи“, каза Робъртсън, говорейки на заседание на Съвместния парламентарен комитет по стратегия за национална сигурност.

„Би било ужасно да си помислим, че ще е необходима истинска криза, истинска атака срещу Обединеното кралство, за да разберем естеството на заплахите, пред които сме изправени“, цитира вестник „Таймс“ бившия британски министър на отбраната (1997-1999) в правителството на Тони Блеър. „Няма да има масло, ако нямаме оръжия. Толкова е просто“, каза той, изразявайки недоумение, че бюджетът за социални разходи „е пет пъти по-голям от разходите за отбрана“. „Сигурни ли сме, че това е правилният приоритет?“, попита бившият генерален секретар на НАТО.

„Ако избухне война, ще бъде много скъпо. Приключихме с плащането за Втората световна война едва през 2016 г. И това беше война, която спечелихме, така че е много по-скъпо начинание от възпирането“, каза Робъртсън. Той е един от авторите на 114-страничния Стратегически преглед на отбраната на Обединеното кралство, представен през лятото на 2025 г., в който са изброени основните заплахи и препоръки за подобряване на готовността на въоръжените сили.

Преди две седмици Робъртсън заяви, че ръководството на Обединеното кралство не обръща достатъчно внимание на въпросите на отбраната, прави безсмислени изявления и не инвестира в превъоръжаване.