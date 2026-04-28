Новини
Свят »
Полша »
Полша обяви създаването на „флот от дронове“ с помощта на украинския боен опит

Полша обяви създаването на „флот от дронове“ с помощта на украинския боен опит

28 Април, 2026 07:54 594 24

  • полша-
  • дронове-
  • боен опит-
  • украйна

Доналд Туск залага на европейско финансиране, полски технологии и украинско ноу-хау за нова система за въздушна защита

Полша обяви създаването на „флот от дронове" с помощта на украинския боен опит
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск обяви началото на проект за изграждане на национален „флот от дронове“, съобщава Би Би Си. Изявлението беше направено по време на конференция в граничния град Жешув, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа Х Туск описа концепцията с думите: „Европейски средства, полски компании и изследователски центрове, както и украински боен опит“.

По думите му Украйна вече е доказала, че може да бъде изключително ценен партньор благодарение на натрупаното специфично ноу-хау в сферата на въздушната защита и противодействието на атаки с безпилотни апарати.

„Нашият полски план за създаване на флот от безпилотни летателни апарати ще се превърне в общ план“, заяви Туск, цитиран от „Суспилне“.

Той подчерта, че Варшава възнамерява да вложи европейски и национални средства, както и собствен технологичен капацитет, комбиниран с украинския практически опит от войната.

Според полския премиер целта е Полша и Европа да направят технологичен скок в отбраната на фона на все по-нестабилната международна обстановка.

„Знаем колко важна е способността за бърза реакция. Видяхме колко скъпо и рисковано могат да струват дори малки провокации. Полша вече го преживя“, посочи той.

През есента на 2025 година около две дузини руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, което наложи вдигането на изтребители.

Повечето от апаратите бяха свалени, а един от тях се разби върху покрива на жилищна сграда.

Макар при инцидента да нямаше пострадали, случаят предизвика сериозен дебат в Европа за необходимостта от изграждане на по-силна система за защита от дронове в страните, граничещи с Русия и Беларус.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 2 Отговор
    Всички от Украйна са учат за дронове

    Коментиран от #20

    07:55 28.04.2026

  • 2 А СТЕНАТА ОТ ДРОНВЕ

    10 1 Отговор
    Построихме ли я вече? Или вече никой не си спомня за нея.

    Коментиран от #4, #22

    07:56 28.04.2026

  • 3 Българин

    2 11 Отговор
    ВСУ -най-могъщата армия в Европа.!Факт.

    07:56 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гуслик

    7 1 Отговор
    Ще берем ядове покрай укрите !

    07:59 28.04.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 3 Отговор
    Смешните пАляци могат да създадат само "флот от полякини" на плажа...

    Коментиран от #9

    08:02 28.04.2026

  • 7 Ако тоя Туск настоява много

    8 1 Отговор
    ще получи и Полша "украинския боен опит"!

    Да няма после пак "Ама защо тъй непредизвикано и пълномащабно?"
    А от страхотното НАТО ще получи само "петочленния"!

    /Доналд Тръмп/

    08:03 28.04.2026

  • 8 си пън

    9 1 Отговор
    сенкевич го е написал правилно:безумни ляхи

    08:04 28.04.2026

  • 9 Така е хомиК

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Веднага след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон "...24.02.22
    Хихихихихи
    За 13 год.. стигнахме на 12 км от Селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк)! И само 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ
    Хихихихихи

    Коментиран от #11

    08:07 28.04.2026

  • 10 Борис Джонсън

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Тридневната" приключи за няколко дни, с капитулацията на Киев в Истанбул!
    От тогава насам е война на изтощение, срещу виновниците за провала на мира!

    08:09 28.04.2026

  • 11 Сметах,сметах

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Така е хомиК":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    08:10 28.04.2026

  • 12 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Абе...каква Полша, бе... 13 годин -- 3 дневен БЛИЦКРИГ на Пиздюхин в ДОНБАС и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    Монгольяк могучая е на нивото на... Великата "Македонска Чета"!!
    😄

    08:10 28.04.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:12 28.04.2026

  • 14 Хмм

    4 2 Отговор
    щом им харесва това, което става в украйна

    Коментиран от #16

    08:12 28.04.2026

  • 15 Даже са нарекли Флота...

    2 0 Отговор
    "ТУАПСЕ". . Явно не знаят за..БЕЗ аналоговите монголски ПВО - та на. ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА

    08:14 28.04.2026

  • 16 Определено им харесва това което

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Става на покрива на мумията и кремля, в..НПЗ-тата монголски, Несъществуващият вече.. монгольяк Черноморски Флот, летища, заводи, военни бази и те така...
    Хихихихихи

    08:16 28.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гориил

    1 1 Отговор
    Полша обявява нова фаза на шизофрения и параноя, причинени от поражението и загубите във войната в Украйна.Варшава няма никакъв шанс да надхитри бързо променящите се исторически промени.

    08:21 28.04.2026

  • 19 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кьорава ушанка не видях.Накрая ще си омеся и главата.

    08:28 28.04.2026

  • 20 Играчка-плачка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ослушват се, да заграбят малко украинска територия. Но Русия няма да им позволи.

    08:29 28.04.2026

  • 21 БАРС

    0 0 Отговор
    ЯСНО ДЕЛО!ПОЛЯЦИТЕ ЯВНО ИСКАТ РАШКИТЕ И ОТ ТЯХ ДА ЗАБЕРАТ ПОЛСКА ЗЕМЯ.УКРИТЕ ПОНЕДЕ СА ГОЛЕМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗАТОВА ВСЕКИ ДЕН РАШКИТЕ НА МЕСЕЦ ЗАБИРАТ ОТ УКРИТЕ ПО 3,4 СЕЛА И ЗЕМЯ ЕСТЕСТВЕННО КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИТ ,СЕ ТОВАЕ СВО А НЕ ТАЯ ВОЙНА КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ И ОТДАВНА С УКРАИНА ЩЕШЕ ДА Е СВЪРШЕНО.УКРИТЕ ВСИЧКО КОПИРАХА ОТ РАШКИТЕ.

    08:32 28.04.2026

  • 22 За сега

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А СТЕНАТА ОТ ДРОНВЕ":

    Издълбали са само ров против дронове, и започват да вдигат темелите на стената. Зидарите били малко, щели да търсят ефтина работна ръка от чужбина..

    08:39 28.04.2026

  • 23 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ние плащаме на укрите да се бранят а те развиват бизнес с наще пари

    08:40 28.04.2026

  • 24 Бени Пича

    0 0 Отговор
    Само като прочетох за "европейски средства..." ясна е работата, трябва да се усвоят едни пари нищо друго.

    Света лудна по дроновете и така ще докато не светне слънцето през нощта, тогава ще разберат всички, че с дронове или без тях някой има истински оръжия, дано не ги ползват.

    08:48 28.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания