Полша обяви създаването на „флот от дронове“ с помощта на украинския боен опит

Полският премиер Доналд Туск обяви началото на проект за изграждане на национален „флот от дронове“, съобщава Би Би Си. Изявлението беше направено по време на конференция в граничния град Жешув, предава News.bg.
В публикация в социалната мрежа Х Туск описа концепцията с думите: „Европейски средства, полски компании и изследователски центрове, както и украински боен опит“.
По думите му Украйна вече е доказала, че може да бъде изключително ценен партньор благодарение на натрупаното специфично ноу-хау в сферата на въздушната защита и противодействието на атаки с безпилотни апарати.
„Нашият полски план за създаване на флот от безпилотни летателни апарати ще се превърне в общ план“, заяви Туск, цитиран от „Суспилне“.
Той подчерта, че Варшава възнамерява да вложи европейски и национални средства, както и собствен технологичен капацитет, комбиниран с украинския практически опит от войната.
Според полския премиер целта е Полша и Европа да направят технологичен скок в отбраната на фона на все по-нестабилната международна обстановка.
„Знаем колко важна е способността за бърза реакция. Видяхме колко скъпо и рисковано могат да струват дори малки провокации. Полша вече го преживя“, посочи той.
През есента на 2025 година около две дузини руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, което наложи вдигането на изтребители.
Повечето от апаратите бяха свалени, а един от тях се разби върху покрива на жилищна сграда.
Макар при инцидента да нямаше пострадали, случаят предизвика сериозен дебат в Европа за необходимостта от изграждане на по-силна система за защита от дронове в страните, граничещи с Русия и Беларус.
1 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #20
07:55 28.04.2026
2 А СТЕНАТА ОТ ДРОНВЕ
Коментиран от #4, #22
07:56 28.04.2026
3 Българин
07:56 28.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гуслик
07:59 28.04.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #9
08:02 28.04.2026
7 Ако тоя Туск настоява много
Да няма после пак "Ама защо тъй непредизвикано и пълномащабно?"
А от страхотното НАТО ще получи само "петочленния"!
/Доналд Тръмп/
08:03 28.04.2026
8 си пън
08:04 28.04.2026
9 Така е хомиК
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Веднага след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон "...24.02.22
Хихихихихи
За 13 год.. стигнахме на 12 км от Селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк)! И само 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ
Хихихихихи
Коментиран от #11
08:07 28.04.2026
10 Борис Джонсън
До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Тридневната" приключи за няколко дни, с капитулацията на Киев в Истанбул!
От тогава насам е война на изтощение, срещу виновниците за провала на мира!
08:09 28.04.2026
11 Сметах,сметах
До коментар #9 от "Така е хомиК":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
08:10 28.04.2026
12 Сатана Z
Монгольяк могучая е на нивото на... Великата "Македонска Чета"!!
😄
08:10 28.04.2026
13 Дон Корлеоне
08:12 28.04.2026
14 Хмм
Коментиран от #16
08:12 28.04.2026
15 Даже са нарекли Флота...
08:14 28.04.2026
16 Определено им харесва това което
До коментар #14 от "Хмм":Става на покрива на мумията и кремля, в..НПЗ-тата монголски, Несъществуващият вече.. монгольяк Черноморски Флот, летища, заводи, военни бази и те така...
Хихихихихи
08:16 28.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гориил
08:21 28.04.2026
19 Делю Хайдутин
08:28 28.04.2026
20 Играчка-плачка
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ослушват се, да заграбят малко украинска територия. Но Русия няма да им позволи.
08:29 28.04.2026
21 БАРС
08:32 28.04.2026
22 За сега
До коментар #2 от "А СТЕНАТА ОТ ДРОНВЕ":Издълбали са само ров против дронове, и започват да вдигат темелите на стената. Зидарите били малко, щели да търсят ефтина работна ръка от чужбина..
08:39 28.04.2026
23 ООрана държава
08:40 28.04.2026
24 Бени Пича
Света лудна по дроновете и така ще докато не светне слънцето през нощта, тогава ще разберат всички, че с дронове или без тях някой има истински оръжия, дано не ги ползват.
08:48 28.04.2026