Полша обяви създаването на „флот от дронове“ с помощта на украинския боен опит

Полският премиер Доналд Туск обяви началото на проект за изграждане на национален „флот от дронове“, съобщава Би Би Си. Изявлението беше направено по време на конференция в граничния град Жешув, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа Х Туск описа концепцията с думите: „Европейски средства, полски компании и изследователски центрове, както и украински боен опит“.

По думите му Украйна вече е доказала, че може да бъде изключително ценен партньор благодарение на натрупаното специфично ноу-хау в сферата на въздушната защита и противодействието на атаки с безпилотни апарати.

„Нашият полски план за създаване на флот от безпилотни летателни апарати ще се превърне в общ план“, заяви Туск, цитиран от „Суспилне“.

Той подчерта, че Варшава възнамерява да вложи европейски и национални средства, както и собствен технологичен капацитет, комбиниран с украинския практически опит от войната.

Според полския премиер целта е Полша и Европа да направят технологичен скок в отбраната на фона на все по-нестабилната международна обстановка.

„Знаем колко важна е способността за бърза реакция. Видяхме колко скъпо и рисковано могат да струват дори малки провокации. Полша вече го преживя“, посочи той.

През есента на 2025 година около две дузини руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, което наложи вдигането на изтребители.

Повечето от апаратите бяха свалени, а един от тях се разби върху покрива на жилищна сграда.

Макар при инцидента да нямаше пострадали, случаят предизвика сериозен дебат в Европа за необходимостта от изграждане на по-силна система за защита от дронове в страните, граничещи с Русия и Беларус.