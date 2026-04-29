Новини
Свят »
Русия »
Руска атака порази болница в Одеска област, има ранени

29 Април, 2026 09:52, обновена 29 Април, 2026 09:58 483 22

  • одеска област-
  • болница-
  • русия-
  • руска атака-
  • ранени

Унищожено е приемното отделение в Измаил, щети има и по ключови медицински структури и биосферния резерват край Дунав

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Двама души са пострадали при руско нападение в южната част на украинската Одеска област през нощта, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитирана от БТА.

По думите му в резултат на атаката е нанесена тежка щета на районната болница в град Измаил. Приемното отделение е напълно разрушено, а терапевтичното, кардиологичното и хирургичното отделение, както и диагностични кабинети за ултразвук и рентген са сериозно повредени.

„По време на атаката медицинският персонал и пациентите са били в бомбоубежище“, посочва Кипер.

При удара е избухнал и пожар на територията на Дунавския биосферен резерват, като аварийните служби работят по овладяване на последствията.

В Одеска област живее значително българско малцинство - над 150 000 души, което я прави една от най-големите диаспори в региона според последното официално преброяване в Украйна. Компактни български общности има основно в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Колко българи имаше в Одеса че забравих?

    Коментиран от #5

    09:58 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха

    5 9 Отговор
    Рашите хич не удряха по цивилни! Ама хич! Сринаха цял Донбас със земята, обаче по цивилни не удряли.

    10:00 29.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Украйна има много повече българи от колкото в раша.

    10:01 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само питам

    9 3 Отговор
    Още не е ясно : Защо Западните съюзници на киевския режим вкарват оръжие и наемници през Одеса , а не директно през полската граница ? Защо Западът използва българското население в Одеса като жив щит ? ❓

    Коментиран от #20

    10:04 29.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    удриии путине удри по тия бандери

    10:05 29.04.2026

  • 15 зИленски

    4 1 Отговор
    ОСТАВЕТЕ МЕ НА МИРА !
    ИЗНССЯМ ОРЪЖИЕ
    МНОГО ИМАМЕ

    10:06 29.04.2026

  • 16 Сигурно

    6 1 Отговор
    Пак е имало препечени натювци и техника, руснаците не си хабят дроновете и ракетите напразно.

    10:07 29.04.2026

  • 17 оня с коня

    0 2 Отговор
    Путин следва да обяви въпросните удари за "Терористичен акт" и да накаже извършителите.

    10:13 29.04.2026

  • 18 Висящият от колесник

    2 1 Отговор
    То почти същото като 170 убити момиченца като в Иран

    10:16 29.04.2026

  • 19 Руснак без крак...

    1 1 Отговор
    Болници, детски градини, тоалетни - това е максимума на ру3ката военна мисъл и стратегия, таваришчи.....
    Максимума ...☝️😄

    10:17 29.04.2026

  • 20 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Само да ти кажа, че българското население в Украйна, голяма част е и на фронта, да воюва срещу тупин. Ама вие копейките викате - давай тупин, трепи бандери. Ама не се усещате, че тези "бандери" са и много българи в Украйна! Но вие сте сти предатели, копейките, та това е нормално за вас.

    Коментиран от #22

    10:17 29.04.2026

  • 21 Мимч

    1 0 Отговор
    Ако бе мирно стояло,не бе чудо видяло.Оти укрите бомбардират с тероризъм Русия.Малко им е това.Трябва пак някой Орешник по бомбоубежището на зеления,както америте бомбардираха аятолаха на Иран и тогава ще мирясат...

    10:18 29.04.2026

  • 22 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Задължително изплюване изхрачване в лицето на ЗЕЛЕНСКИ

    10:19 29.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания