Руска атака порази болница в Одеска област, има ранени

Двама души са пострадали при руско нападение в южната част на украинската Одеска област през нощта, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитирана от БТА.

По думите му в резултат на атаката е нанесена тежка щета на районната болница в град Измаил. Приемното отделение е напълно разрушено, а терапевтичното, кардиологичното и хирургичното отделение, както и диагностични кабинети за ултразвук и рентген са сериозно повредени.

„По време на атаката медицинският персонал и пациентите са били в бомбоубежище“, посочва Кипер.

При удара е избухнал и пожар на територията на Дунавския биосферен резерват, като аварийните служби работят по овладяване на последствията.

В Одеска област живее значително българско малцинство - над 150 000 души, което я прави една от най-големите диаспори в региона според последното официално преброяване в Украйна. Компактни български общности има основно в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.