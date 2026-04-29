Руска атака порази болница в Одеска област, има ранени

Двама души са пострадали при руско нападение в южната част на украинската Одеска област през нощта, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитирана от БТА.
По думите му в резултат на атаката е нанесена тежка щета на районната болница в град Измаил. Приемното отделение е напълно разрушено, а терапевтичното, кардиологичното и хирургичното отделение, както и диагностични кабинети за ултразвук и рентген са сериозно повредени.
„По време на атаката медицинският персонал и пациентите са били в бомбоубежище“, посочва Кипер.
При удара е избухнал и пожар на територията на Дунавския биосферен резерват, като аварийните служби работят по овладяване на последствията.
В Одеска област живее значително българско малцинство - над 150 000 души, което я прави една от най-големите диаспори в региона според последното официално преброяване в Украйна. Компактни български общности има основно в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
1 Последния Софиянец
09:58 29.04.2026
3 Хахахаха
10:00 29.04.2026
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Украйна има много повече българи от колкото в раша.
10:01 29.04.2026
13 Само питам
10:04 29.04.2026
14 стоян георгиев
10:05 29.04.2026
15 зИленски
ИЗНССЯМ ОРЪЖИЕ
МНОГО ИМАМЕ
10:06 29.04.2026
16 Сигурно
10:07 29.04.2026
17 оня с коня
10:13 29.04.2026
18 Висящият от колесник
10:16 29.04.2026
19 Руснак без крак...
Максимума ...☝️😄
10:17 29.04.2026
20 Хахахаха
До коментар #13 от "Само питам":Само да ти кажа, че българското население в Украйна, голяма част е и на фронта, да воюва срещу тупин. Ама вие копейките викате - давай тупин, трепи бандери. Ама не се усещате, че тези "бандери" са и много българи в Украйна! Но вие сте сти предатели, копейките, та това е нормално за вас.
10:17 29.04.2026
21 Мимч
10:18 29.04.2026
22 стоян георгиев
До коментар #20 от "Хахахаха":Задължително изплюване изхрачване в лицето на ЗЕЛЕНСКИ
10:19 29.04.2026