Рубио обвини Куба, че допуска разузнавателни дейности на противници на САЩ

29 Април, 2026 10:42, обновена 29 Април, 2026 10:41

  • марко рубио-
  • куба-
  • сащ

Вашингтон предупреди, че няма да толерира чуждо военно или разузнавателно присъствие само на 145 км от американска територия

Рубио обвини Куба, че допуска разузнавателни дейности на противници на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини Куба, че улеснява присъствието на разузнавателни служби на противници на Вашингтон само на 90 мили (145 км) от американска територия, предупреждавайки, че администрацията на президента Доналд Тръмп няма да толерира подобни действия, предаде испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Няма да позволим на противници на Съединените щати да извършват разузнавателни дейности или да имат военни бази на 90 мили от нас“, заяви Рубио в интервю за „Фокс Нюз“.

По думите му ситуацията е свързана с историческите връзки на Куба с геополитически противници на САЩ, датиращи от Студената война, когато островът се ориентира към СССР след Кубинската революция.

След разпадането на Съветския съюз Куба поддържа тесни отношения с Русия и в последните години разширява сътрудничеството си с Китай в икономическата и технологичната сфера.

Рубио коментира и вътрешната ситуация в страната, като заяви, че Куба може да се подобри чрез икономически реформи, но определи настоящото управление като неефективно.

„Те са икономически некомпетентни“, каза той, визирайки президента Мигел Диас-Канел.

Изказването му идва в деня, в който Сенатът на САЩ отхвърли предложение на демократите за ограничаване на възможни военни действия срещу Куба, които президентът Тръмп би могъл да разпореди.

От началото на годината администрацията на Тръмп засили натиска върху Хавана, включително чрез ограничения върху доставките на петрол, като същевременно президентът нееднократно е намеквал за необходимостта от политическа промяна в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на сидеров

    6 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 !!!!

    10:42 29.04.2026

  • 2 хмммм

    18 3 Отговор
    Рубия неадекватник! Трябва да бъде сменен.

    10:42 29.04.2026

  • 3 Исторически факти

    15 3 Отговор
    Пръдлю

    10:46 29.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 2 Отговор
    "Вашингтон предупреди, че няма да толерира чуждо военно или разузнавателно присъствие само на 145 км от американска територия"🤠
    А защо Русия трябва да допусне подобно нещо, дори повече- да допусне САШтински ШПИОНИ на своята граница🤔❓

    Коментиран от #21

    10:46 29.04.2026

  • 5 хихи

    18 2 Отговор
    Чичо Дончо сичупи рогата в Иран, сега е реда Рубио в Куба...

    10:50 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор
    Русия не е противник на С.А.Щ !!!
    Всъщност вече не е противник на никого 😁

    Коментиран от #10

    10:52 29.04.2026

  • 8 Ай стига,ве краварЕ!

    25 2 Отговор
    Не ви ли омръзна,да...,,освобождавате" всички народи по света...?!
    Оставете хората сами да решават съдбата си в собствената си родина...!

    10:52 29.04.2026

  • 9 Хайде......

    18 2 Отговор
    Куба е на ред, след като САЩ си счупиха рогата в ИРАН !
    Еми след ,като не искат да имат "противници " на 145км. от територията си .....САЩ да се ИЗНАСЯТ от Северна Америка!

    Коментиран от #18

    10:53 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ЗАЩОНВСИЧКИ В САЩ ИСКАТ ДА ПОМОГНАТ
    НА МЕЛАНИЯ ДА СТАНЕ ВДОВИЦА ?

    10:59 29.04.2026

  • 12 Някой

    18 3 Отговор
    1. САЩ да се разкарат от кубинския Гуантанамо Бей. И да си платят за лагера за политически затворници там, където са плащали наем;
    2. Да разблокират търговията и с петрол;
    3. Да платят компенсации на засегнатите държави - Венецуела, Куба и други;
    4. Да направят импийчмънт на терориста Тръмп и да ходи на трибунал за престъпления срещу човечеството. Заедно със Сатаняху последовател на Хитлер;
    5. Да си разкарат агентите по държави и от Куба;
    6. Повече да не казват на никой извън САЩ какво да прави или не.

    11:00 29.04.2026

  • 13 педро

    10 2 Отговор
    На тоя ще му хвръкне тиквата някой ден

    11:00 29.04.2026

  • 14 И какво предлага Рубио?

    14 1 Отговор
    Куба под санкции на САЩ от 1962 г да се премести???!

    11:01 29.04.2026

  • 15 Майор Деянов, на всеки километър

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ген.Атанасов!":

    "...Русия ще ни нападне всеки момент!..."

    Де тоя късмет 😄
    После да тръгне западната помощ за България, да станем милионери ☝️

    11:01 29.04.2026

  • 16 ами

    11 2 Отговор
    а защо русия трябва да търпи бази на нато по своята граница.....

    11:01 29.04.2026

  • 17 Хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ген.Атанасов!":

    Така е , маленкия зеля и нато казаха, че Путин идва ! Та в тая връзка, да питам еуроатлантиците куда ша са крият ?? Имат ли си бункерчета ??

    Коментиран от #19

    11:03 29.04.2026

  • 18 Няма го Хрушчов...

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хайде......":

    ...да си събуе обувката и да тропа с нея ,по банката от трибуната на ООН,в знак на протест!
    А после да прати и корабите с ядрени ракети в Куба,срещу САЩ...!

    Коментиран от #20

    11:06 29.04.2026

  • 19 Така е-наистина!

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    И затова изтриха поста!

    11:08 29.04.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Няма го Хрушчов...":

    "..Хрушчев да си събуе обувката..."

    Си събуе абувката....
    Аз гащите пред целия Свят си свалих и око ми не трепна ☝️😁

    11:24 29.04.2026

  • 21 Какви шпиони, бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    те ракети искат да сложат ан 200 километра от Москва.

    11:48 29.04.2026

  • 22 гост

    3 0 Отговор
    Що така бре Миме?Какво се канехте да направите в украйна и Крим?

    11:48 29.04.2026

  • 23 Коста

    2 0 Отговор
    А Путин трябваше ли да толерира чуждо военно или разузнавателно присъствие само на 0 км от Руска територия?

    11:49 29.04.2026

  • 24 това е истината оръфляци путинохили!

    0 1 Отговор
    Защо пак будалкате ,маймунките.......Щатите обвиняват куба във вербуване на чужденци най вече от африка за войници във войската на путин.това е основно обвинение и са решили куба да бъде извадена от просиянската орбита.Дядо дръмпир лекува от просиянска инфлуенца с дрянова тояга!

    11:58 29.04.2026