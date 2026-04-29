Рубио обвини Куба, че допуска разузнавателни дейности на противници на САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини Куба, че улеснява присъствието на разузнавателни служби на противници на Вашингтон само на 90 мили (145 км) от американска територия, предупреждавайки, че администрацията на президента Доналд Тръмп няма да толерира подобни действия, предаде испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.
„Няма да позволим на противници на Съединените щати да извършват разузнавателни дейности или да имат военни бази на 90 мили от нас“, заяви Рубио в интервю за „Фокс Нюз“.
По думите му ситуацията е свързана с историческите връзки на Куба с геополитически противници на САЩ, датиращи от Студената война, когато островът се ориентира към СССР след Кубинската революция.
След разпадането на Съветския съюз Куба поддържа тесни отношения с Русия и в последните години разширява сътрудничеството си с Китай в икономическата и технологичната сфера.
Рубио коментира и вътрешната ситуация в страната, като заяви, че Куба може да се подобри чрез икономически реформи, но определи настоящото управление като неефективно.
„Те са икономически некомпетентни“, каза той, визирайки президента Мигел Диас-Канел.
Изказването му идва в деня, в който Сенатът на САЩ отхвърли предложение на демократите за ограничаване на възможни военни действия срещу Куба, които президентът Тръмп би могъл да разпореди.
От началото на годината администрацията на Тръмп засили натиска върху Хавана, включително чрез ограничения върху доставките на петрол, като същевременно президентът нееднократно е намеквал за необходимостта от политическа промяна в страната.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А защо Русия трябва да допусне подобно нещо, дори повече- да допусне САШтински ШПИОНИ на своята граница🤔❓
Коментиран от #21
10:46 29.04.2026
7 Владимир Путин, президент
Всъщност вече не е противник на никого 😁
Коментиран от #10
10:52 29.04.2026
8 Ай стига,ве краварЕ!
Оставете хората сами да решават съдбата си в собствената си родина...!
10:52 29.04.2026
9 Хайде......
Еми след ,като не искат да имат "противници " на 145км. от територията си .....САЩ да се ИЗНАСЯТ от Северна Америка!
Коментиран от #18
10:53 29.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА МЕЛАНИЯ ДА СТАНЕ ВДОВИЦА ?
10:59 29.04.2026
12 Някой
2. Да разблокират търговията и с петрол;
3. Да платят компенсации на засегнатите държави - Венецуела, Куба и други;
4. Да направят импийчмънт на терориста Тръмп и да ходи на трибунал за престъпления срещу човечеството. Заедно със Сатаняху последовател на Хитлер;
5. Да си разкарат агентите по държави и от Куба;
6. Повече да не казват на никой извън САЩ какво да прави или не.
11:00 29.04.2026
14 И какво предлага Рубио?
11:01 29.04.2026
15 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "Ген.Атанасов!":"...Русия ще ни нападне всеки момент!..."
Де тоя късмет 😄
После да тръгне западната помощ за България, да станем милионери ☝️
11:01 29.04.2026
17 Хи хи
До коментар #10 от "Ген.Атанасов!":Така е , маленкия зеля и нато казаха, че Путин идва ! Та в тая връзка, да питам еуроатлантиците куда ша са крият ?? Имат ли си бункерчета ??
Коментиран от #19
11:03 29.04.2026
18 Няма го Хрушчов...
До коментар #9 от "Хайде......":...да си събуе обувката и да тропа с нея ,по банката от трибуната на ООН,в знак на протест!
А после да прати и корабите с ядрени ракети в Куба,срещу САЩ...!
Коментиран от #20
11:06 29.04.2026
19 Така е-наистина!
До коментар #17 от "Хи хи":И затова изтриха поста!
11:08 29.04.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "Няма го Хрушчов...":"..Хрушчев да си събуе обувката..."
Си събуе абувката....
Аз гащите пред целия Свят си свалих и око ми не трепна ☝️😁
11:24 29.04.2026
21 Какви шпиони, бе
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":те ракети искат да сложат ан 200 километра от Москва.
11:48 29.04.2026
