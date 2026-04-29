Рубио обвини Куба, че допуска разузнавателни дейности на противници на САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини Куба, че улеснява присъствието на разузнавателни служби на противници на Вашингтон само на 90 мили (145 км) от американска територия, предупреждавайки, че администрацията на президента Доналд Тръмп няма да толерира подобни действия, предаде испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Няма да позволим на противници на Съединените щати да извършват разузнавателни дейности или да имат военни бази на 90 мили от нас“, заяви Рубио в интервю за „Фокс Нюз“.

По думите му ситуацията е свързана с историческите връзки на Куба с геополитически противници на САЩ, датиращи от Студената война, когато островът се ориентира към СССР след Кубинската революция.

След разпадането на Съветския съюз Куба поддържа тесни отношения с Русия и в последните години разширява сътрудничеството си с Китай в икономическата и технологичната сфера.

Рубио коментира и вътрешната ситуация в страната, като заяви, че Куба може да се подобри чрез икономически реформи, но определи настоящото управление като неефективно.

„Те са икономически некомпетентни“, каза той, визирайки президента Мигел Диас-Канел.

Изказването му идва в деня, в който Сенатът на САЩ отхвърли предложение на демократите за ограничаване на възможни военни действия срещу Куба, които президентът Тръмп би могъл да разпореди.

От началото на годината администрацията на Тръмп засили натиска върху Хавана, включително чрез ограничения върху доставките на петрол, като същевременно президентът нееднократно е намеквал за необходимостта от политическа промяна в страната.