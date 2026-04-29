Чарлз III: „Без нас щяхте да говорите френски“

29 Април, 2026 10:56 1 690 26

Британският крал отвърна с ирония на коментар на американския президент за Втората световна война, а двамата разчупиха напрежението с взаимни шеги

Британският крал Чарлз III отправи шеговита реплика към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на държавна вечеря в Белия дом, като отговори на негови по-ранни коментари за ролята на САЩ във Втората световна война, цитирана от News.bg.

В речта си Чарлз III припомни изказване на Тръмп от януари, че без американската помощ Европа би „говорила немски“, и отвърна с усмивка: „Смея да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски.“

Репликата предизвика смях в залата, въпреки съществуващото напрежение между съюзниците, включително по темата за конфликта с Иран.

Кралят направи и други шеги, включително за промените в Белия дом, като отбеляза, че британците също имат опит в „реконструкцията“ на сградата - препратка към подпалването ѝ от британски войски през 1814 г. Той се пошегува и с Бостънското чаено парти, наричайки го „значително подобрение“ спрямо историческия протест.

От своя страна Тръмп също използва хумор, като поздрави краля за речта му пред Конгреса и заяви, че е успял да накара демократите да станат на крака - нещо, което, по думите му, самият той не винаги постига.

По време на визитата Чарлз III подари на американския президент камбана от британската подводница HMS Trump, пусната на вода през 1944 г., като символ на „споделената история и бъдеще“ на двете страни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знание

    3 8 Отговор
    "Луш" !!! Запомнете това!!! Вие съществувате заради този "Луш"!!! Или - вие сте храна!!! Не като месо и кръв! "Луш", това е вашето страдание, вашата мъка, вашите успехи, вашите радости, страданието от несподелена любов, вашата религия........ Но, съществата които ви развъждат заради тази "Луш", са установили, че най силна е тази, от вашите страдания! Опиянява ги като това, което ние наричаме наркотик!!! Затова са създали условия, човечеството да живее винаги в страдания. Войни, недоимък, епидемии, катаклизми....... всичко, предизвикващо страх, тревожност, страдание, дори и от несподелена любов...... Смъртта не е освобождение, само преминавате в следващият цех за обработка!!! Светлината която виждате има за цел да привлече душата така, както се лови риба на фенер. За да сломят съпротивата на душата, религиозните ще видят Иисус или Мохамед, атеистите - родители или приятели!!! После ще започне манипулацията със Страшният съд!!! Космическите паразити ще изглеждат като благи и мъдри учители, които ще ви покажат греховете на вашият живот. И когато изпитате неизмеримо страдание заради това, ще ви предложат спасение. Доброволно да се облечете на страдание, като подпишете договор за ново прераждане в условията на страдание, което щяло да ви пречисти!!! А истината - те просто ще се хранят от това!!! Затова са измислили религиите - за да усещате това страдание, и доброволно да се хвърляте към тях, за изкупление!!!

    10:57 29.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    25 3 Отговор
    И те и вие сте шайка дегенерати, разбойници, грабители и убийци.

    10:58 29.04.2026

  • 3 икономът

    17 1 Отговор
    Шегаджии сър!

    10:59 29.04.2026

  • 4 Мисирката

    21 1 Отговор
    Елке, не разбрах от сложното изложение, американците френски или немски са щели да говорят?
    Едни пият, други се напиват!

    Коментиран от #6

    11:00 29.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    14 2 Отговор
    Тук Чарлз ме в прав. Заради един глас немският език не е станал официален за САЩ. Знае се и чий е този глас. На председателя на парламента Фредерик Муленберг. И днес около милион американци говорят немски в дома си.

    Коментиран от #17, #22

    11:03 29.04.2026

  • 6 Сталин

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мисирката":

    Руски щяха да говорят

    11:04 29.04.2026

  • 7 Пък какво лошо има ?

    20 4 Отговор
    Доста хора в Канада , говорят френски и английски , като живеят по-добре от американците. В Канада няма десетки убийства всеки ден, в престрелки с оръжие по пътя, между нарко дилъри и някои влезнал в нивата/полето, на тексасец или алабанец , бил застрелян. В САЩ нямат ден без убийство.

    Коментиран от #10

    11:08 29.04.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    14 3 Отговор
    нещастници! Демократично изтребили коренното население и украли имотите им

    11:13 29.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    7 13 Отговор
    Велика Британия все още е Империя, таваришчи☝️
    За разлика от Монголията....

    11:15 29.04.2026

  • 10 ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пък какво лошо има ?":

    а тук всекиден има сгазен на пътя ние не се убиваме а се газим по малки присъдидават кво знаят ония

    11:19 29.04.2026

  • 11 Гончар Романенко

    10 2 Отговор
    Или руски......:))

    11:21 29.04.2026

  • 12 Овчар

    15 5 Отговор
    Без руснаците и ние вече щяхме да горим турски..!

    Коментиран от #14

    11:24 29.04.2026

  • 13 хмммм

    6 0 Отговор
    Много му е плоска шегата на краля! Сигурно изобщо не знае, че най-голямата група в САЩ са немците и изборът не е бил между френски и английски, а между английски и немски.

    11:26 29.04.2026

  • 14 Руснак без крак...

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    Проруски несчастник !!!
    За Белене си ☝️

    Коментиран от #25

    11:27 29.04.2026

  • 15 дам

    3 0 Отговор
    Че какво има е на немския или френския? то и тук бяхме на руски и турски и не сме умрели ... по-важно е как живеят хората, а не какъв език говорят

    11:31 29.04.2026

  • 16 Бъзикат го Тръмпито

    4 1 Отговор
    Кралят на УК може да действа и говори почти само по инструкция на правителството (за справка държавната им уредба).
    Шегичките, които пуска очевидно са отговор на тъпните, където ги говореше оранжевия. Може да са всякакви, но определено имат стил англичанчетата…:)

    11:35 29.04.2026

  • 17 да питам

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Колко милиона говорят китайски (5.5 млн емигранта) в САЩ, не само у дома си? А арабски, а френски (12 млн емигранта)? А руски (2.5 млн емигранта)?
    Стига глупости, че и ИП сменячка за плюсчета

    Коментиран от #20

    11:38 29.04.2026

  • 18 факт

    5 0 Отговор
    Спокойно Чарлз, сега заради Стамърци всички британци ще говорите арабски!

    Коментиран от #19

    11:40 29.04.2026

  • 19 друг факт

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "факт":

    по-лошото е че заради Путин и неговото откриване на джамии дори пред Кремъл и в окупирания Крим (първото нещо което направи там) и целуването на кОрана в ефир - всички руснаци и русофили ще изповядват исляма.

    11:44 29.04.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Не разбрах, кое да глупости. Това са фактите, бе. В САЩ най-популярен е бил немският език. Има гласуване в парламента. За един глас печели английския език. Ме знам , кво търсиш. Под вола теле. И нищо не разбрах от твоите плюсове.

    Коментиран от #21

    11:45 29.04.2026

  • 21 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    измишльотина на блогъра Павел Солахян. През 18 век над 75% са говорили английски там. А за ИП сменячката знаеш мнооого добре...

    11:50 29.04.2026

  • 22 Стига сте вЕрвали като оФци

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Градската легенда: Често се твърди, че германският език е бил много близо до това да стане официален в САЩ, но гласът на Фредерик Мюленберг (първият говорител на Камарата на представителите, който е бил от немски произход) е провалил това.
    Истината: През 1794 г. група немски имигранти в САЩ подават петиция до Конгреса за превод на федералните закони на немски език. Петицията е обсъдена, но не е приета.

    11:52 29.04.2026

  • 23 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И двамата ще ритнат камбаната ,хвани единия удари другия

    11:57 29.04.2026

  • 24 Шегобиец

    2 0 Отговор
    Аргументите кой какъв език щял да говори, ако нещо си не се било случило, наистина ме кефят :)

    11:58 29.04.2026

  • 25 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак без крак...":

    Да не вземеш да м.чиш да умряло, когато осъзнаеш, че народът ти е над 70% русофили?!

    Една разрушкана шорошова ферма за тролове ви е необходима и тогава да видиш как бягате пл.ховете!!!

    12:06 29.04.2026

  • 26 Доналд Тръмп

    0 0 Отговор
    Без нас и най вече руснаците пък вие щяхте да говорите Дойч и да ядете вюрстове и да пиете бира като бирените пшшшки,вместо класно шотландско уйски !

    12:09 29.04.2026