Чарлз III: „Без нас щяхте да говорите френски“

Британският крал Чарлз III отправи шеговита реплика към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на държавна вечеря в Белия дом, като отговори на негови по-ранни коментари за ролята на САЩ във Втората световна война, цитирана от News.bg.
В речта си Чарлз III припомни изказване на Тръмп от януари, че без американската помощ Европа би „говорила немски“, и отвърна с усмивка: „Смея да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски.“
Репликата предизвика смях в залата, въпреки съществуващото напрежение между съюзниците, включително по темата за конфликта с Иран.
Кралят направи и други шеги, включително за промените в Белия дом, като отбеляза, че британците също имат опит в „реконструкцията“ на сградата - препратка към подпалването ѝ от британски войски през 1814 г. Той се пошегува и с Бостънското чаено парти, наричайки го „значително подобрение“ спрямо историческия протест.
От своя страна Тръмп също използва хумор, като поздрави краля за речта му пред Конгреса и заяви, че е успял да накара демократите да станат на крака - нещо, което, по думите му, самият той не винаги постига.
По време на визитата Чарлз III подари на американския президент камбана от британската подводница HMS Trump, пусната на вода през 1944 г., като символ на „споделената история и бъдеще“ на двете страни.
4 Мисирката
Едни пият, други се напиват!
11:00 29.04.2026
6 Сталин
До коментар #4 от "Мисирката":Руски щяха да говорят
11:04 29.04.2026
За разлика от Монголията....
За разлика от Монголията....
11:15 29.04.2026
10 ха ха ха
До коментар #7 от "Пък какво лошо има ?":а тук всекиден има сгазен на пътя ние не се убиваме а се газим по малки присъдидават кво знаят ония
11:19 29.04.2026
14 Руснак без крак...
До коментар #12 от "Овчар":Проруски несчастник !!!
За Белене си ☝️
Коментиран от #25
11:27 29.04.2026
16 Бъзикат го Тръмпито
Шегичките, които пуска очевидно са отговор на тъпните, където ги говореше оранжевия. Може да са всякакви, но определено имат стил англичанчетата…:)
11:35 29.04.2026
17 да питам
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Колко милиона говорят китайски (5.5 млн емигранта) в САЩ, не само у дома си? А арабски, а френски (12 млн емигранта)? А руски (2.5 млн емигранта)?
Стига глупости, че и ИП сменячка за плюсчета
Коментиран от #20
11:38 29.04.2026
19 друг факт
До коментар #18 от "факт":по-лошото е че заради Путин и неговото откриване на джамии дори пред Кремъл и в окупирания Крим (първото нещо което направи там) и целуването на кОрана в ефир - всички руснаци и русофили ще изповядват исляма.
11:44 29.04.2026
До коментар #17 от "да питам":Не разбрах, кое да глупости. Това са фактите, бе. В САЩ най-популярен е бил немският език. Има гласуване в парламента. За един глас печели английския език. Ме знам , кво търсиш. Под вола теле. И нищо не разбрах от твоите плюсове.
21 да питам
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":измишльотина на блогъра Павел Солахян. През 18 век над 75% са говорили английски там. А за ИП сменячката знаеш мнооого добре...
11:50 29.04.2026
22 Стига сте вЕрвали като оФци
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Градската легенда: Често се твърди, че германският език е бил много близо до това да стане официален в САЩ, но гласът на Фредерик Мюленберг (първият говорител на Камарата на представителите, който е бил от немски произход) е провалил това.
Истината: През 1794 г. група немски имигранти в САЩ подават петиция до Конгреса за превод на федералните закони на немски език. Петицията е обсъдена, но не е приета.
11:52 29.04.2026
25 Мнение
До коментар #14 от "Руснак без крак...":Да не вземеш да м.чиш да умряло, когато осъзнаеш, че народът ти е над 70% русофили?!
Една разрушкана шорошова ферма за тролове ви е необходима и тогава да видиш как бягате пл.ховете!!!
12:06 29.04.2026
