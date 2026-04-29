Чарлз III: „Без нас щяхте да говорите френски“

Британският крал Чарлз III отправи шеговита реплика към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на държавна вечеря в Белия дом, като отговори на негови по-ранни коментари за ролята на САЩ във Втората световна война, цитирана от News.bg.

В речта си Чарлз III припомни изказване на Тръмп от януари, че без американската помощ Европа би „говорила немски“, и отвърна с усмивка: „Смея да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски.“

Репликата предизвика смях в залата, въпреки съществуващото напрежение между съюзниците, включително по темата за конфликта с Иран.

Кралят направи и други шеги, включително за промените в Белия дом, като отбеляза, че британците също имат опит в „реконструкцията“ на сградата - препратка към подпалването ѝ от британски войски през 1814 г. Той се пошегува и с Бостънското чаено парти, наричайки го „значително подобрение“ спрямо историческия протест.

От своя страна Тръмп също използва хумор, като поздрави краля за речта му пред Конгреса и заяви, че е успял да накара демократите да станат на крака - нещо, което, по думите му, самият той не винаги постига.

По време на визитата Чарлз III подари на американския президент камбана от британската подводница HMS Trump, пусната на вода през 1944 г., като символ на „споделената история и бъдеще“ на двете страни.