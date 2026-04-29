Тръмп към Иран: Иранците "имат интерес да се вразумят бързо"

Американският президент Доналд Тръмп отправи ново остро послание към Иран, заявявайки, че Техеран „има интерес да се вразуми бързо“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Коментарът беше публикуван в социалната му мрежа Truth Social в момент, когато преговорите между Вашингтон и Техеран по ядрената програма остават напълно блокирани вече няколко дни.

„Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение“, написа Тръмп.

Към публикацията си той добави своя снимка, на която е облечен в костюм и черна вратовръзка, държи автомат, а зад него се вижда опустошен от бойни действия фон.

Новата публикация идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Иран и липсата на какъвто и да е напредък в дипломатическите контакти по ядрения въпрос.