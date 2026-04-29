Тръмп към Иран: Иранците "имат интерес да се вразумят бързо"

29 Април, 2026 13:26 774 28

Американският президент отправи остра заплаха в социалните мрежи на фона на напълно блокираните ядрени преговори между Вашингтон и Техеран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отправи ново остро послание към Иран, заявявайки, че Техеран „има интерес да се вразуми бързо“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Коментарът беше публикуван в социалната му мрежа Truth Social в момент, когато преговорите между Вашингтон и Техеран по ядрената програма остават напълно блокирани вече няколко дни.

„Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение“, написа Тръмп.

Към публикацията си той добави своя снимка, на която е облечен в костюм и черна вратовръзка, държи автомат, а зад него се вижда опустошен от бойни действия фон.

Новата публикация идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Иран и липсата на какъвто и да е напредък в дипломатическите контакти по ядрения въпрос.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иранците те наритаха

    14 3 Отговор
    и сега стана за посмешището на света!

    13:28 29.04.2026

  • 2 си дзън

    12 3 Отговор
    Дементиралият дедо Дончо ръси акъл като за последно.

    13:29 29.04.2026

  • 3 Метни им само един атом бе!

    5 12 Отговор
    Кво се моткаш?

    Коментиран от #4

    13:29 29.04.2026

  • 4 Учи си уроците дечко

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Метни им само един атом бе!":

    Атома не е като игра на компа!

    13:30 29.04.2026

  • 5 Трол

    3 5 Отговор
    Ха така, г-н Тръмп, стягай ги здравата иранците, че нещо са се разпуснали!

    13:33 29.04.2026

  • 6 Баба Гошка

    6 2 Отговор
    Туй кога? Преди или след като ги изтрие от лицето на Земята? Тоз съвсем е поДлудял

    13:33 29.04.2026

  • 7 Овчар

    6 1 Отговор
    Влизам да чета тук само като пия ракия . Аз съм овчар имам 54 овце и 17 кози и знам че : При капитализма законите не важат и никога не са важили парите са по силни плащаш и продължаваш напред или духаш Дудука ама откъде ще ги вземеш на никой не му пука или се интегрираш или умираш млад и ставаш красив труп..!При комунизма обаче тези номера не минаваха врагът му теглеха куршума на момента и парите му ставаха общи , сега врагът става елит и определя правилата..! Ай наздраве ..

    13:35 29.04.2026

  • 8 Вацев

    3 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #11

    13:36 29.04.2026

  • 9 Факти

    3 1 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зелениски и Нетаняху! ХАГА да ги подкарва по азбучен ред и света да си отдъхне вече!

    13:36 29.04.2026

  • 10 МИР ЧРЕЗ СИЛА

    5 2 Отговор
    Иран трябва да кажат, ако ни обстреляте отново или Ливан: Ще ви изчакаме само 1-час. И ще направим негодни за живеене Телавив и Дубай. Ще унищожим всички водни и електрически съоръжение за вода и ток, в целият регион в това число и Кипър и Азербайджан ако участват. Ако продължите, и ние ще продължим веднага и ще унищожим всички петролни кладенци в регионът, СКЛАДОВЕ И ПРИСТАНИЩА, КУРОРТИ И ДВОРЦИ. Защото вие не разбирате от добро, а се впечатлявате от МИР ЧРЕЗ СИЛА.

    Коментиран от #13, #19

    13:37 29.04.2026

  • 11 Победи бе

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вацев":

    Щом опряха до глупаци да тролят срещу Русия, не само победи, ами ги доведе и до отчаяние!

    Коментиран от #15

    13:37 29.04.2026

  • 12 Иранците

    3 0 Отговор
    Са горд народ. От луди акъл не искат.
    И стига сте ни занимавали с всяка простотя, която изпъ рдии това «зланото»ако

    13:39 29.04.2026

  • 13 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "МИР ЧРЕЗ СИЛА":

    Дворецът Геленджик ще го унищожите на наЙ.

    13:39 29.04.2026

  • 14 Неутрален

    0 0 Отговор
    От 2 идиота--путлер и рижият печели само бай китаец.

    Коментиран от #16

    13:41 29.04.2026

  • 15 Глас от бункера

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Победи бе":

    Герасимов превзе ли Купянск?

    Коментиран от #18

    13:41 29.04.2026

  • 16 Идиота е тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Неутрален":

    Путин и Си се държат най адекватно в днешният свят!

    13:42 29.04.2026

  • 17 Арабските принцове трябва да вразумят

    2 0 Отговор
    Арабските принцове трябва да вразумят Тръмп-шейтански, с пари или с куршум. Иран трябва да кажат, ако ни обстреляте отново или Ливан: Ще ви изчакаме само 1-час. И ще направим негодни за живеене Телавив и Дубай. Ще унищожим всички водни и електрически съоръжение за вода и ток, в целият регион в това число и Кипър и Азербайджан ако участват. Ако продължите, и ние ще продължим веднага и ще унищожим всички петролни кладенци в регионът, СКЛАДОВЕ И ПРИСТАНИЩА, КУРОРТИ И ДВОРЦИ. Защото вие не разбирате от добро, а се впечатлявате от МИР ЧРЕЗ СИЛА.

    13:43 29.04.2026

  • 18 Знам ли

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Глас от бункера":

    Питай го! Важното е, че запада в отчаянието си удари дъното да се занима с лъжи и евтин глупак срещу Русия.; Трагедия, а?

    13:44 29.04.2026

  • 19 А един атом в Техеран.ю?

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "МИР ЧРЕЗ СИЛА":

    Ко кайш?На Дончо му хлопат дъските .

    Коментиран от #20, #22

    13:44 29.04.2026

  • 20 Кайш да учиш уроците мъник

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "А един атом в Техеран.ю?":

    Атома не е като игра на компа!

    13:45 29.04.2026

  • 21 Метни им атома бай Дончо!

    0 2 Отговор
    Кво се моткаш?!

    13:46 29.04.2026

  • 22 ИМАХ СИ ХАСС

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "А един атом в Техеран.ю?":

    То всеки е равен с ядрените държави, ако се наложи ще използват химическо и био оръжие. КОГАТО СЕ ПРЕМИНАТ ВСИЧКИ ГРАНИЦИ ВЕЧЕ НЯМА ЗЪДРЪЖКИ. 20-МИЛИОНА ЧАКАТ ДА ОТИДАТ В ИЗРАЕЛ, ИРАНСКА АРМИЯ И ДРУГИ.

    13:48 29.04.2026

  • 23 Дедо Дончо тук сгреши!

    0 0 Отговор
    Иран има над 90 милиона население. За толкова народ нито има опстатъчно бомби , нито пък има достатъчно демокрация за износ, отделно където те , за разлика от нас пък и не щат да я купуват.

    13:48 29.04.2026

  • 24 Удри копейката с правата 🪏

    0 0 Отговор
    Другите да се оправят.

    13:49 29.04.2026

  • 25 Тръмп, мамин

    0 0 Отговор
    До къде стигна с изучаването на испанския бе, дебилчо? Нали ще ставаш президент на Венецуела!
    Островният плъх дедо Чарлз нещо ти се подигра, че дори и с езиците се разминавате, а да не говорим, че освен диалект на английски не знаеш нито немски, нито френски, нито руски,
    Даже Зеленски говори и руски и английски!

    13:51 29.04.2026

  • 26 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Бай Перчем Амуджите ще ви запаляр ей само гледай и помен няма да има от вас

    13:51 29.04.2026

  • 27 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Бай Перчем Амуджите ще ви запалят ей само гледай и помен няма да има от вас

    13:52 29.04.2026

  • 28 чао чао ДОБРУТРО

    1 0 Отговор
    Арабските принцове трябва да вразумят Тръмп-шейтански, с пари или с куршум. Иран трябва да кажат, ако ни обстреляте отново или Ливан: Ще ви изчакаме само 1-час. И ще направим негодни за живеене Телавив и Дубай. Ще унищожим всички водни и електрически съоръжение за вода и ток, в целият регион в това число и Кипър и Азербайджан ако участват. Ако продължите, и ние ще продължим веднага и ще унищожим всички петролни кладенци в регионът, СКЛАДОВЕ И ПРИСТАНИЩА, КУРОРТИ И ДВОРЦИ. Защото вие не разбирате от добро, а се впечатлявате от МИР ЧРЕЗ СИЛА. То всеки е равен с ядрените държави, ако се наложи ще използват химическо и био оръжие. КОГАТО СЕ ПРЕМИНАТ ВСИЧКИ ГРАНИЦИ ВЕЧЕ НЯМА ЗЪДРЪЖКИ. 20-МИЛИОНА ЧАКАТ ДА ОТИДАТ В ИЗРАЕЛ, ИРАНСКА АРМИЯ И ДРУГИ. Знаем, че Тръмп и държавата му нямат ресурс за да продължат, и затова се молят и изнудват НАТО и ЕС, дори се договарят с Русия да им помага с дипломация и ресурси. Тръмп очаква народите от ЕС да умират срещу Иран.

    13:54 29.04.2026

