Bloomberg: CENTCOM иска разполагането на хиперзвукова ракета Dark Eagle в Близкия изток за евентуален удар срещу Иран

Централното командване на САЩ (CENTCOM) е поискало разполагането на хиперзвукова ракета Dark Eagle /„Тъмният орел“/ в Близкия изток за евентуален удар срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

„Искането за разполагане оправдава този ход с това, че Иран е преместил своите пускови установки извън обхвата на високопрецизните системи“, се посочва в съобщението.

Според източника, решение по това искане все още не е взето.

Ако бъде одобрено, това би означавало първото разполагане на американска хиперзвукова ракета, въпреки факта, че тя все още не е напълно оперативна, уточнява агенцията.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп едностранно удължи прекратяването на огъня с Техеран до приключване на преговорите.

В понеделник телевизия Ал Маядин съобщи, че Иран, чрез посредници, е представил на САЩ триетапна формула за продължаване на диалога.

Първата фаза ще се фокусира върху прекратяване на войната и получаване на гаранции срещу по-нататъшни военни действия срещу Иран и Ливан.

Във втората Вашингтон и Техеран ще обсъдят как да управляват Ормузкия проток след края на конфликта.

Преминаването към третата фаза, която включва обсъждане на ядрената програма на Иран, ще бъде невъзможно без споразумение по първата и втората точка.

Както съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители, Тръмп и екипът му са скептични относно идеята за отваряне на Ормузкия проток и отлагане на ядрения диалог. Вашингтон може да представи контрапредложения през следващите дни.