Bloomberg: CENTCOM иска разполагането на хиперзвукова ракета Dark Eagle в Близкия изток за евентуален удар срещу Иран

Bloomberg: CENTCOM иска разполагането на хиперзвукова ракета Dark Eagle в Близкия изток за евентуален удар срещу Иран

30 Април, 2026 03:43, обновена 30 Април, 2026 03:51 693 7

Причина за това е, че Техеран е преместил своите пускови установки извън обхвата на високопрецизните системи

Bloomberg: CENTCOM иска разполагането на хиперзвукова ракета Dark Eagle в Близкия изток за евентуален удар срещу Иран - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централното командване на САЩ (CENTCOM) е поискало разполагането на хиперзвукова ракета Dark Eagle /„Тъмният орел“/ в Близкия изток за евентуален удар срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

„Искането за разполагане оправдава този ход с това, че Иран е преместил своите пускови установки извън обхвата на високопрецизните системи“, се посочва в съобщението.

Според източника, решение по това искане все още не е взето.
Ако бъде одобрено, това би означавало първото разполагане на американска хиперзвукова ракета, въпреки факта, че тя все още не е напълно оперативна, уточнява агенцията.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп едностранно удължи прекратяването на огъня с Техеран до приключване на преговорите.

В понеделник телевизия Ал Маядин съобщи, че Иран, чрез посредници, е представил на САЩ триетапна формула за продължаване на диалога.

Първата фаза ще се фокусира върху прекратяване на войната и получаване на гаранции срещу по-нататъшни военни действия срещу Иран и Ливан.

Във втората Вашингтон и Техеран ще обсъдят как да управляват Ормузкия проток след края на конфликта.

Преминаването към третата фаза, която включва обсъждане на ядрената програма на Иран, ще бъде невъзможно без споразумение по първата и втората точка.

Както съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители, Тръмп и екипът му са скептични относно идеята за отваряне на Ормузкия проток и отлагане на ядрения диалог. Вашингтон може да представи контрапредложения през следващите дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е, нали уж

    7 3 Отговор
    Сащ нямаха хиперзвукови? Сега па имали?

    03:55 30.04.2026

  • 2 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Това е некъв тшак.
    Иранските хиперсвукови ракети разполагат с по 6 блока самонасочващи се глави носещи по 6 заряда и повече,което е Орешник за износ
    Стратегия: Dark Eagle се фокусира върху хирургически удари по специфични високоценни активи, докато Oreshnik служи като „изпитана в бой“ система (използвана в Украйна), предназначена за широко разпространено унищожение.
    Статус на разработка: Dark Eagle е в последните етапи на разполагане за американската армия, докато Oreshnik вече е в производство и разполагане от Русия.

    04:05 30.04.2026

  • 3 Сатана Z

    4 1 Отговор
    The U.S. Dark Eagle (LRHW) е на въоръжение в You Tube каналите на Пентагона и алкохолизираният му началник бивш кореспондент на канала FOX Пит Хегсет

    04:11 30.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    МАЛКИЯ ЛЕШНИК ПРАЩА 1.8 ТОНА ,
    А ГОЛЕМИЯ ОРЕЛ САМО 500 КИЛА :))
    ......
    ТВА Е НЕЩО КАТО РУСКИЯ ЦИРКОН :)

    04:14 30.04.2026

  • 5 оня с коня

    1 3 Отговор
    Иран НИКОГА няма да се откаже доброволно от Кокошката наречена "Ормузки проток" която му снася ЗЛАТНИ ЯЙЦА под формата на морски такси.Ама тука разни Русофилски Дебили изтъкват Аргумента в защита на приятелския на Русия Иран че как може за Суецкия Канал и босфора да се събират такси,а За Ормуз да не може...Така и се правят тия Руски Метастази с човешки Образ че не разбират че Размерът ИМА значение,т.е. ако за Суец таксите са между 150и 300 Хил. Долара,то Иран иска 2 МИЛИОНА долара на преминаваща Морска Единица...А защо му е на Иран Ядрено оръжие?Ами елементарно е - за да Защити ЗАГРАБЕНАТА си Морска Шир,затова и мъдрият Народ е казал:"Кой каквото и да ти говори,да знаеш че става дума за Пари".

    04:25 30.04.2026

  • 6 хихи

    1 0 Отговор
    че тя все още не е напълно оперативна, уточнява агенцията.

    Най-малкото, ще пострада някоя болница илиучилище

    04:36 30.04.2026

  • 7 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви американци не са ми притрябвали. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    04:56 30.04.2026