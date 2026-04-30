Вашингтон обмисля намаляване на броя на американските въоръжени сили в Германия

30 Април, 2026 04:38, обновена 30 Април, 2026 04:44 416 1

Решението на администрацията ще бъде обявено скоро, заяви президентът Тръмп

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му обмисля намаляване на броя на американските въоръжени сили, разположени в Германия, и ще вземе решение "в кратък срок".

„Съединените щати обмислят намаляване на числеността на войските в Германия и решение по този въпрос ще бъде взето скоро“, написа той в Truth Social.

Изявлението идва в момент на изострени отношения между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Спорът е свързан с критиките на Мерц към стратегията на САЩ във войната срещу Иран и липсата на подкрепа от страна на Германия за сигурността в Ормузкия проток.

Тръмп продължава да настоява, че европейските съюзници, и по-специално Германия, не плащат „справедливия си дял“ за отбрана. В свои изказвания той е споменавал, че страни, които не отделят 5% от БВП за отбрана, не трябва да имат право на глас в НАТО.

Обсъжда се вариант за преместване на бази и войски от Германия към страни, считани за по-лоялни съюзници, като Полша, Румъния, Литва и Гърция.

Към края на 2025 г. в Германия са разположени над 36 000 американски военнослужещи на активна служба, като страната е домакин на най-голямото американско военно присъствие в Европа.

Това не е първият опит на Тръмп за подобно действие; в края на първия си мандат през 2020 г. той нареди изтеглянето на 9 500 души, но планът беше отменен от администрацията на Байдън през 2021 г.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви американци не са ми притрябвали. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    04:48 30.04.2026