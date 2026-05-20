Гърция засега оставя изтребителите F-16 в Кипър след напрежението в региона

Гърция засега няма да изтегли изтребителите Ф-16, които изпрати на остров Кипър, след като срещу острова беше изстрелян дрон на 2 март, съобщават гръцките медии, предава БТА.

Според информация на обществената телевизия ЕРТ Гръцкото министерство на отбраната е решило да продължи ротацията на изтребителите, изпратени за подсилване на въздушната отбрана на Кипър.

Гърция беше първата държава, която оказа помощ на острова след инцидента през март, като незабавно изпрати изтребители и две фрегати - „Кимон“ и „Псара“. В района и в момента се намира фрегатата „Елли“, която е в пълна бойна готовност.

Гръцките изтребители са разположени във военновъздушната база в Пафос.

По думите на президента на Република Кипър Никос Христодулидис правителството в Никозия поддържа постоянен контакт с гръцкото правителство, съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“.

Гърция е взела решение и за разполагане на два изтребителя „Мираж 2000-5“ на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

На заседание на Гръцкия съвет за национална сигурност (КИСЕА) на 18 май е решено да бъдат изтеглени противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март в Дидимотихо и на Карпатос, след ескалацията на напрежението в региона.