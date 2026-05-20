Гърция засега оставя изтребителите F-16 в Кипър след напрежението в региона

Гърция засега няма да изтегли изтребителите Ф-16, които изпрати на остров Кипър, след като срещу острова беше изстрелян дрон на 2 март, съобщават гръцките медии, предава БТА.
Според информация на обществената телевизия ЕРТ Гръцкото министерство на отбраната е решило да продължи ротацията на изтребителите, изпратени за подсилване на въздушната отбрана на Кипър.
Гърция беше първата държава, която оказа помощ на острова след инцидента през март, като незабавно изпрати изтребители и две фрегати - „Кимон“ и „Псара“. В района и в момента се намира фрегатата „Елли“, която е в пълна бойна готовност.
Гръцките изтребители са разположени във военновъздушната база в Пафос.
По думите на президента на Република Кипър Никос Христодулидис правителството в Никозия поддържа постоянен контакт с гръцкото правителство, съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“.
Гърция е взела решение и за разполагане на два изтребителя „Мираж 2000-5“ на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.
На заседание на Гръцкия съвет за национална сигурност (КИСЕА) на 18 май е решено да бъдат изтеглени противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март в Дидимотихо и на Карпатос, след ескалацията на напрежението в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АКО ТУРЦИЯ ЗАПУКА
Коментиран от #2, #4
10:48 20.05.2026
2 ЩЕ СТАНЕ
До коментар #1 от "АКО ТУРЦИЯ ЗАПУКА":Ще ще ще ще.На ЩЕКИ станахте .🤣
10:50 20.05.2026
3 Трудно е бате
Коментиран от #10
10:53 20.05.2026
4 НАТО показа
До коментар #1 от "АКО ТУРЦИЯ ЗАПУКА":че за нищо не става.Ако САЩ се отеглят този съюз умира на мига.
10:53 20.05.2026
5 Русия показа
Коментиран от #7
11:02 20.05.2026
6 Овчар
11:04 20.05.2026
7 Боруна Лом
До коментар #5 от "Русия показа":АЛООУ!ТИКВУНИИИ
11:04 20.05.2026
8 Kaлпазанин
11:05 20.05.2026
9 ЯСНО!
11:31 20.05.2026
10 Всъщност турците
До коментар #3 от "Трудно е бате":Ще прегазят малакитата за ден само с безпилотниците без нито една чалма да участва🤣🤣🤣. Чфутите ще си траят в ъгъла, както и всички които подкукуросват глупавите гърчета. Турция само чака да направят някоя простотия и да и дадат повид
11:51 20.05.2026