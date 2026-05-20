Новини
Свят »
Гърция »
Гърция засега оставя изтребителите F-16 в Кипър след напрежението в региона

Гърция засега оставя изтребителите F-16 в Кипър след напрежението в региона

20 Май, 2026 10:42 653 10

  • гърция-
  • кипър-
  • f-16-
  • изтребители

Атина продължава военното присъствие на острова чрез ротационен режим, докато остава в координация с Никозия по въпросите на отбраната.

Гърция засега оставя изтребителите F-16 в Кипър след напрежението в региона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция засега няма да изтегли изтребителите Ф-16, които изпрати на остров Кипър, след като срещу острова беше изстрелян дрон на 2 март, съобщават гръцките медии, предава БТА.

Според информация на обществената телевизия ЕРТ Гръцкото министерство на отбраната е решило да продължи ротацията на изтребителите, изпратени за подсилване на въздушната отбрана на Кипър.

Гърция беше първата държава, която оказа помощ на острова след инцидента през март, като незабавно изпрати изтребители и две фрегати - „Кимон“ и „Псара“. В района и в момента се намира фрегатата „Елли“, която е в пълна бойна готовност.

Гръцките изтребители са разположени във военновъздушната база в Пафос.

По думите на президента на Република Кипър Никос Христодулидис правителството в Никозия поддържа постоянен контакт с гръцкото правителство, съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“.

Гърция е взела решение и за разполагане на два изтребителя „Мираж 2000-5“ на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

На заседание на Гръцкия съвет за национална сигурност (КИСЕА) на 18 май е решено да бъдат изтеглени противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март в Дидимотихо и на Карпатос, след ескалацията на напрежението в региона.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКО ТУРЦИЯ ЗАПУКА

    6 3 Отговор
    НАТОВСКАТА КОЛЕЖКА ГЪРЦИЯ КО ПРАИМ С ОНЗИ ЧЛ.5?! А ТОВА РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СТАНЕ.

    Коментиран от #2, #4

    10:48 20.05.2026

  • 2 ЩЕ СТАНЕ

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "АКО ТУРЦИЯ ЗАПУКА":

    Ще ще ще ще.На ЩЕКИ станахте .🤣

    10:50 20.05.2026

  • 3 Трудно е бате

    0 9 Отговор
    Турция превъзхожда Гърция само с това че чалмите са повече. Като военно оборудване са долу-горе на кантар, но в гърба им ще е евреина, а знаеш колко са подли и веднага ще ги атакуват. Всички пилоти на Гърция карат по 2години обучение в Израел и една в Америка, така че този 5-член е не важи. Турция ще кротува.

    Коментиран от #10

    10:53 20.05.2026

  • 4 НАТО показа

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "АКО ТУРЦИЯ ЗАПУКА":

    че за нищо не става.Ако САЩ се отеглят този съюз умира на мига.

    10:53 20.05.2026

  • 5 Русия показа

    1 3 Отговор
    че за нищо не става.Ако Китай се оттегли умира на мига.

    Коментиран от #7

    11:02 20.05.2026

  • 6 Овчар

    3 0 Отговор
    От кой се пазят...? Там е пълно с руснаци милионери които им държат икономиката в норми .!

    11:04 20.05.2026

  • 7 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русия показа":

    АЛООУ!ТИКВУНИИИ

    11:04 20.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Евреите не успяха да въвлекат Турция във разпарчетосването на Иран ,и сега пак медиите раздихвате ескалация с Гърция ,да не забравяме че гърци и евреи са д@@@ и г@@@,важното е натюто да се въвлече във война

    11:05 20.05.2026

  • 9 ЯСНО!

    0 0 Отговор
    Оставят ги на летището,щото и те като нашите имат софтуерен проблем и не могат да литнат...😝!

    11:31 20.05.2026

  • 10 Всъщност турците

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трудно е бате":

    Ще прегазят малакитата за ден само с безпилотниците без нито една чалма да участва🤣🤣🤣. Чфутите ще си траят в ъгъла, както и всички които подкукуросват глупавите гърчета. Турция само чака да направят някоя простотия и да и дадат повид

    11:51 20.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания