Тръмп отново призова ръководството на "победения" Иран "да моли за милост"

30 Април, 2026 04:45, обновена 30 Април, 2026 04:52 477 7

Просто да кажат: „Предаваме се“, каза американският президент пред журналисти

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново призова ръководството на Иран да моли за милост.

„Сега те трябва да молят за милост. Това е всичко, което трябва да направят. Просто да кажат: „Предаваме се“, каза американският лидер.

Коментирайки напредъка на войната между САЩ и Израел с Иран в разговор с репортери в Белия дом, той изрази мнение, че Ислямската република вече е победена.

„Унищожихме ги военно. И икономиката им е мъртв“, заяви Тръмп.

През последните седмици той публично призова иранското правителство няколко пъти да моли за милост.

Подобни изявления Тръмп направи на 10 март и 6 април.

Военно-политическата ситуация между САЩ и Иран се намира в критична фаза на изчакване след първоначална масирана ескалация.

Конфликтът започна на 28 февруари 2026 г. с масирани въздушни удари на САЩ (Операция „Епична ярост“) и Израел срещу ирански ядрени обекти, военна инфраструктура и правителствени сгради. При ударите беше убит върховният лидер Али Хаменей, който бе наследен от сина си Моджтаба.

В момента САЩ поддържат пълна морска блокада на иранските пристанища, целяща да спре износа на петрол. В отговор Иран затвори Ормузкия проток, което доведе до блокиране на около 20% от световната търговия с петрол.

От 8 април 2026 г. е в сила формално и несигурно примирие. В момента в Пакистан се водят преговори за мирно споразумение с посредничеството на Исламабад, но досега те не са довели до траен резултат.

Доклади от Пентагона и „Ню Йорк Таймс“ сочат, че войната е изчерпала значителна част от американските запаси от високоточно оръжие, като досегашните разходи се оценяват на над 25 милиарда долара.

Основната пречка в преговорите остава съдбата на иранския обогатен уран, като Иран отказва да спре програмата си въпреки натиска.

Техеран предупреди за „безпрецедентен военен отговор“, ако САЩ не вдигнат морската блокада. Американските военни, от своя страна, разработват планове за нови удари срещу иранските способности в залива, ако примирието се провали.

Ситуацията остава силно нестабилна, като двете страни се подготвят едновременно за нов кръг преговори и за потенциално възобновяване на мащабните бойни действия


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готов за бой

    0 6 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #2, #5

    04:54 30.04.2026

  • 2 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Жалка история....

    Също като теб. Аз пък не мислех да ходя никъде... ама сега заради теб... ще мина пррз калотина. Пък ти се оправяй...

    04:56 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лост

    3 0 Отговор
    Ей това са страничните ефекти на Виаграта.

    05:02 30.04.2026

  • 5 произлязал си от дефектен презерватив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    като има пробити презервативи има и хора като теб

    05:12 30.04.2026

  • 6 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге

    05:13 30.04.2026

  • 7 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели 👊

    05:14 30.04.2026