Тръмп отново призова ръководството на "победения" Иран "да моли за милост"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново призова ръководството на Иран да моли за милост.

„Сега те трябва да молят за милост. Това е всичко, което трябва да направят. Просто да кажат: „Предаваме се“, каза американският лидер.

Коментирайки напредъка на войната между САЩ и Израел с Иран в разговор с репортери в Белия дом, той изрази мнение, че Ислямската република вече е победена.

„Унищожихме ги военно. И икономиката им е мъртв“, заяви Тръмп.

През последните седмици той публично призова иранското правителство няколко пъти да моли за милост.

Подобни изявления Тръмп направи на 10 март и 6 април.

Военно-политическата ситуация между САЩ и Иран се намира в критична фаза на изчакване след първоначална масирана ескалация.

Конфликтът започна на 28 февруари 2026 г. с масирани въздушни удари на САЩ (Операция „Епична ярост“) и Израел срещу ирански ядрени обекти, военна инфраструктура и правителствени сгради. При ударите беше убит върховният лидер Али Хаменей, който бе наследен от сина си Моджтаба.

В момента САЩ поддържат пълна морска блокада на иранските пристанища, целяща да спре износа на петрол. В отговор Иран затвори Ормузкия проток, което доведе до блокиране на около 20% от световната търговия с петрол.

От 8 април 2026 г. е в сила формално и несигурно примирие. В момента в Пакистан се водят преговори за мирно споразумение с посредничеството на Исламабад, но досега те не са довели до траен резултат.

Доклади от Пентагона и „Ню Йорк Таймс“ сочат, че войната е изчерпала значителна част от американските запаси от високоточно оръжие, като досегашните разходи се оценяват на над 25 милиарда долара.

Основната пречка в преговорите остава съдбата на иранския обогатен уран, като Иран отказва да спре програмата си въпреки натиска.

Техеран предупреди за „безпрецедентен военен отговор“, ако САЩ не вдигнат морската блокада. Американските военни, от своя страна, разработват планове за нови удари срещу иранските способности в залива, ако примирието се провали.

Ситуацията остава силно нестабилна, като двете страни се подготвят едновременно за нов кръг преговори и за потенциално възобновяване на мащабните бойни действия