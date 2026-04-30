Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна свали 172 от 206 руски дрона при масирана нощна атака
Украйна свали 172 от 206 руски дрона при масирана нощна атака

30 Април, 2026 10:09 826 95

Киев съобщава за балистична ракета „Искандер-М“, десетки удари и ранени в Одеса на фона на продължаващи атаки

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 172 от общо 206 дрона, изстреляни от Русия при нощна атака, започнала на 29 април вечерта. Това съобщава Укринформ, като се позовава на публикация на украинските Сили за отбрана в „Телеграм“, предава БТА.

Според информацията, атаката е започнала около 18:00 ч. местно време (също и българско) и е включвала не само дронове, но и балистична ракета „Искандер-М“, изстреляна от Ростовска област в Русия.

В нападението са използвани над 200 безпилотни летателни апарата, включително от типовете „Шахед“ (част от тях с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други. Те са били изстреляни от различни райони в Русия, сред които Курск, Брянск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от временно окупирания Крим.

Повече от 140 от използваните дронове са от типа „Шахед“, уточняват украинските власти.

Отбраната на Украйна е включвала авиация, зенитно-ракетни подразделения, системи за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

По предварителни данни са регистрирани удари на 22 места, включително попадения от балистична ракета и 32 дрона, както и паднали отломки на още девет локации.

Нападението е продължило и през сутрешните часове, като в някои райони все още са засичани вражески дронове във въздушното пространство.

Междувременно властите съобщават за най-малко 18 ранени в Одеса вследствие на нощната атака с дронове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    31 1 Отговор
    Свалихме 206 от 174 дрона

    Коментиран от #46

    10:11 30.04.2026

  • 2 Гориил

    22 3 Отговор
    Това не може да бъде проверено.

    Коментиран от #10, #42

    10:12 30.04.2026

  • 3 бензинджиите с ракети са НЕМОЖАЧИ

    5 27 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #11

    10:13 30.04.2026

  • 4 пръъъц

    18 1 Отговор
    посмалете

    10:13 30.04.2026

  • 5 баба Меца

    21 3 Отговор
    Е що не 272 от 206 руски дрона ??

    10:13 30.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доналд Тръмп

    20 5 Отговор
    Пред журналисти снощи:
    Украйна технически е победена.юне четете фалшивите новини, а погледнете фактологията реално.
    Всички кораби на Украйна са под водата.
    Няма нито един самолет.
    Откраднаха огромни пари

    Коментиран от #14, #18, #73

    10:14 30.04.2026

  • 8 Орк на тротинетка 🧌🛴

    6 13 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:15 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Изгасихме всички пожари.

    Коментиран от #83

    10:16 30.04.2026

  • 11 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "бензинджиите с ракети са НЕМОЖАЧИ":

    Чети американската преса ,но нямаш акъл 8а това петрохански еерасе

    Коментиран от #17

    10:16 30.04.2026

  • 12 1917

    6 10 Отговор
    Русийката изнемогва. Генералите ще свалят Путин до есента.

    10:16 30.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Браво Украйна, Слава Украйна

    5 10 Отговор
    Украйна унищожи два руски хиликоптера.

    Коментиран от #77, #90, #92

    10:17 30.04.2026

  • 16 Хубаво е, че има

    5 3 Отговор
    Такива статии, та тролчетата да могат да захлебят. Плащането им се извършва от нашите пари, които отиват към Украйна и ето, че пак се връщат при нас под формата на хонорари.

    10:18 30.04.2026

  • 17 Цончо плюнката 💦☔

    4 11 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    Ние въZбужденци четем американската преса редовно и за това искаме лева да се върне и да бъде вързан с долара! Умни сме и хората почват го забелязват

    Коментиран от #21

    10:18 30.04.2026

  • 18 ЪХЪ

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд Тръмп":

    И Иран е в колапс(Тръмп)

    Коментиран от #26

    10:18 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Адолф

    12 2 Отговор
    Бункерния наркоман пусна ли тока в Бандеристан?

    10:19 30.04.2026

  • 21 Ха ХаХа

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Цончо плюнката 💦☔":

    Ти ли си умен бе смрадлиф розовяк

    10:20 30.04.2026

  • 22 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Не бяха ли 270 от 206 😂

    10:21 30.04.2026

  • 23 Софиянец

    11 3 Отговор
    Още не съм си изпил кафето, а укро пропаганда вече ни троли от ранна сутрин! 🤮

    10:22 30.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зеленски

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "ЪХЪ":

    Пукна

    10:23 30.04.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор
    Нощес помолих Доналд да лобира пред Зеленски за примирие !!! Дано се вслуша.
    Госпади какво УНИЖЕНИЕ ☝️

    10:23 30.04.2026

  • 28 Заразното ЗЛО 0крайна

    9 3 Отговор
    Зеленски и бандеровската хунта са заразно зло. Който им помага си губи поста. Англия и Германия смениха няколко премиери. България също. Европа навлиза в криза. Зло! Зло! Зло!

    Коментиран от #55

    10:23 30.04.2026

  • 29 Бум Бум Дзержинск💥💥💥

    6 10 Отговор
    ВСУ взриви заводът за експлозиви.Най-малко 10 експлозии са чути на 100 километра!

    Коментиран от #32

    10:24 30.04.2026

  • 30 Заразното ЗЛО 0крайна

    8 4 Отговор
    Зеленски и неговата престъпна клика използват методите на ментална кодировка чрез психотропни вещества и екстрасенси за да кодират и ограбват слабите духом.

    Коментиран от #36

    10:25 30.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ру БЛАТА

    4 8 Отговор

    До коментар #29 от "Бум Бум Дзержинск💥💥💥":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    10:25 30.04.2026

  • 33 скучно и точка.

    4 10 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #35

    10:25 30.04.2026

  • 34 Ха ХаХа

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Роти и бригади на Украйна дезертират а ти сланинояде дрънкаш брътвежи.
    Питай ЦРУ....

    Коментиран от #38, #41

    10:25 30.04.2026

  • 35 Нулират

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "скучно и точка.":

    Прогнилата си фашистка система ежечасно

    10:27 30.04.2026

  • 36 Баба Радка

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Заразното ЗЛО 0крайна":

    Недей така бе момче.Да не си се побъркал?

    10:27 30.04.2026

  • 37 бивш избирател

    1 3 Отговор
    Правете справка за всичко, що утре урсула че стегне чорапте на Радев и щем, нещем плащаме за каквото кажат. Дан се окаже че палащаме и за 3-те страни печалбари

    10:27 30.04.2026

  • 38 ЛОЛ ЛОЛ

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Значи няма от какво да се притесняваш и да се занимаваш Да тролиш тук щом пабиеда сигурна и парад на Майдана след 3 дня

    10:28 30.04.2026

  • 39 С ДВЕ ДУМИ

    8 3 Отговор
    Много се лъже с факти...

    Коментиран от #43

    10:29 30.04.2026

  • 40 малко да зарадвам русохилите..

    4 9 Отговор
    Не вярвам данни на просия да триете ,а......Общи загуби според руския доклад
    Според Министерството на отбраната на Русия, Украйна вече е загубила 671 самолета и 284 хеликоптера от началото на войната.

    Според доклада са унищожени и 138 750 дрона и 657 системи за противовъздушна отбрана.

    Освен това докладът съобщава за 29 072 танка и други бронирани машини и 34 655 артилерийски системи.

    Според доклада от началото на войната са унищожени 60 381 военни превозни средства.

    Украйна се защитава от войната на агресия, наредена от руския президент Владимир Путин от февруари 2022 г. Руското министерство на отбраната не предоставиникаква информация за собствените си военни загуби. Информацията от Москва идва от воюваща страна и не може да бъде независимо проверена. Различни експерти и други източници оценяват числата доста различно, често значително по-ниски. Затова тази информация трябва да се разглежда с повишение и да бъде критично поставена под въпрос.Унищожаване на западните оръжейни системи
    Западните системи също са сред докладваните загуби. Според доклада два радара AN/TPQ-50 са били унищожени. Те се използват за локализиране на вражеска артилерия. Освен това, самоходно оръдие M109 Paladin 155 мм, мобилна артилерийска система, произведена в САЩ, беше изведено от строя.За разлика от вас -путинохили ,дядо дръмпир се опитва да бъде точен с вас русохили!

    10:29 30.04.2026

  • 41 Пико4,

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Боклууцците нали не вярвахте на ЦРУ??

    Коментиран от #44

    10:30 30.04.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Екокатастрофа в Перм !!!
    Напълно унищожен е Завод за взривни вещества и новогодишна пиротеника. От МКС докладват че пушека се е издигнал чак са стратосферата, таваришчи ☝️😁

    10:30 30.04.2026

  • 43 ФакТ

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Лъжа ли е че раша са неможачи че и няма да има Пабеда нито след три дни нито никога

    Коментиран от #54

    10:30 30.04.2026

  • 44 Надъхан капейчо 🤩🤡

    6 7 Отговор

    До коментар #41 от "Пико4,":

    Вярваме избирателно според опорките

    10:32 30.04.2026

  • 45 Мдаа

    10 4 Отговор
    Тръмп отново призова украинското ръководство да моли за милост.
    „Сега те трябва да молят за милост. Това е всичко, което трябва да направят. Просто да кажат: „Предаваме се“, каза той, наричайки икономиката им „мъртва“.

    Коментиран от #50, #56, #57

    10:32 30.04.2026

  • 46 ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    точно - това се отнася и за вафли.бг

    10:33 30.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Украйна мозъкът на СССР

    5 10 Отговор
    Фашисткото жуже путин мноого сбърка!

    Коментиран от #52, #69

    10:34 30.04.2026

  • 50 Мдаа

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Мдаа":

    Тръмп така каза и за аятоласите.А Зеленски си го премести.

    10:34 30.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Майор Деянов, на всеки километър

    4 6 Отговор
    Положението на Русия е подобно на фашистка Германия 1945г !!! Комай 9-ти Май ще стане общ празник на Победата над Фашизма и Рашизма, таваришчи ☝️

    10:35 30.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 фашистко зло РФ

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Заразното ЗЛО 0крайна":

    гнома путин превърна русия в най-мразената страна!

    10:36 30.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Според К00ПЕЙКИте

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Мдаа":

    Трамп е луд маняк и не бива да му се вярва

    10:36 30.04.2026

  • 58 външни клозети

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "Пуратино 🤥🤥":

    В резултата на руската корупция, русия може да произвежда само водка и бомби за народа си!

    Коментиран от #63, #71

    10:37 30.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Факти

    2 7 Отговор
    От пролетта на 2022 г. окупацията си стои на 20%. Друго не ви трябва да знаете. Украинската армия помля "втората в света".

    Коментиран от #70, #74

    10:38 30.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Любо

    8 4 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!!!

    Коментиран от #67

    10:39 30.04.2026

  • 63 Османагич 🇹🇷

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "външни клозети":

    Ганьоо произвежда и изнася пък само дежебчии,крадци на коли и жрици на ноща !Ааа да не забравя и чушкопеците !

    10:40 30.04.2026

  • 64 Майор Деянов, на всеки километър

    4 6 Отговор

    До коментар #59 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "...пуцай куме..."

    Бе да пуцам и не пуцам, картинката е пределно ясна.
    Рассия все, конец, кaпyтен.....

    10:40 30.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Украйна се справя добре с руските дронове о ракети,но русия е в трудна позиция защото нито има опита нито има нужното количество пво за да си опази територията.вчера дроновете поразили перм са летели десет часа над руското въздушно пространство без проблеми и докато ударят рафинериите.

    Коментиран от #76, #80

    10:40 30.04.2026

  • 67 Копейкотрошач

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "Любо":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #72

    10:41 30.04.2026

  • 68 Заразното ЗЛО 0крайна

    5 1 Отговор
    Зеленски и неговата клика използва метода на ментална кодировка с психотропни вещества и екстрасенси. Западните лидери, които посещават 0краина биват подлагани на ментална обработка с психотропни вещества още във влака за Киев. Спомнете си снимките от влака. След това те подписват неизгодни за страните им договори за заеми и дарения.

    10:41 30.04.2026

  • 69 Мич Дюкяна

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Украйна мозъкът на СССР":

    Що се имаш за висок ,като изправен си точно на нивото на дюкяна ми и можеш да се самообслужиш .

    10:41 30.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "външни клозети":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме c безаналогови ръководители и ги разбираме нещата с корупцията дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #93

    10:42 30.04.2026

  • 72 Гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Копейкотрошач":

    Заедно с теслата щее закопаме ,тракийски мин.дилл.

    10:43 30.04.2026

  • 73 Украта

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд Тръмп":

    Как да няма нито един самолет бре? Ти не четеш ли Укринформ - "Отбраната на Украйна е включвала авиация,.....итн".

    Коментиран от #91

    10:43 30.04.2026

  • 74 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    Че за какво и е повече на Русия. От самото начало Путин каза, че си иска САМО рускоговорящите.
    Ония хрантутници не му трябват. Тях ще ги на...бе Полша.

    10:44 30.04.2026

  • 75 Получихте ли

    0 0 Отговор
    Полово удовлетворение от тази измислица?

    10:45 30.04.2026

  • 76 Дрътия Софианец

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Как го правиш това Факир -Фонансисте ,грам вятър няма анперкста която си си бутнал от задд с бясна скорост се върти,а също и шлема със соларен панел произвежда ток от лунна светлина ?

    10:46 30.04.2026

  • 77 Оркистан🤮🤮

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Браво Украйна, Слава Украйна":

    На единия имаше и орк механик който дрона удари точно(бонус точки)

    10:46 30.04.2026

  • 78 Заразното ЗЛО 0крайна

    2 0 Отговор
    Още когато се качат в украински влак, западните лидери се подлагат на ментална обработка с психотропни вещества. Спомнете си снимките им със салфетките във влака. Менталната обработка продължават украински екстрасенси и самия Зеленски, който е подготвен предварително от тях. Припомнете си разговора в Белия дом, за щастие приключил с неуспешна ментална кодировка на Доналд Тръмп.
    След ментална кодировка на западните лидери, към Зеленски потичат стотици милиарди.

    10:46 30.04.2026

  • 79 Майор Деянов, на всеки километър

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Дон Корлеоне":

    Провери да не се е скрил под леглото ти .

    10:47 30.04.2026

  • 80 Дрътия Софианец

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    Как го правиш това Факир -Финансисте ,грам вятър няма а перката която си си бутнал от задд с бясна скорост се върти,а също и шлема със соларен панел произвежда ток от лунна светлина ?

    10:49 30.04.2026

  • 81 Митко бонбата

    0 1 Отговор
    Изброените градове от които са изстрелвани дроновете са легитимни цели! Утре ората да не питат що им падат мазилките по главите! Да слагат каски!

    10:49 30.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Абсурдното е, че петролният дъжд е измислица на украински блогър. Петролен дъжд не съществува в природата.

    Коментиран от #87

    10:52 30.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Вацев

    0 2 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    10:55 30.04.2026

  • 86 Даро

    2 0 Отговор
    Свалила, ама друг път! 😂

    10:56 30.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Гресиран козяк

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Надарен и талантлив":

    И въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в Гаzaa .

    10:58 30.04.2026

  • 89 Майор Деянов, на всеки километър

    3 0 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    10:58 30.04.2026

  • 90 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Браво Украйна, Слава Украйна":

    Долу уср@йна и подкрепящите ги!

    11:00 30.04.2026

  • 91 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Украта":

    Явно Тръмп не чете украински боклуци

    11:00 30.04.2026

  • 92 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Браво Украйна, Слава Украйна":

    "...Украйна унищожи два руски хиликоптера.."

    Красота и прецизност !!!
    Малодци 👍

    11:01 30.04.2026

  • 93 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Козяк съдран,адидас си го виждал само на снимка,за сметка на турския адибас правен от балатум,а банана🍌 го ползваш за други цели 😂😂😂.

    11:01 30.04.2026

  • 94 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли недоръгани жълтопаветни козяци ?Да пускам ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите да гасят пожара!

    11:03 30.04.2026

  • 95 Туман

    1 0 Отговор
    Е слаба работа е това, от 200 дрона поне 700 трябва да свалят

    11:05 30.04.2026

