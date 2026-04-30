Украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 172 от общо 206 дрона, изстреляни от Русия при нощна атака, започнала на 29 април вечерта. Това съобщава Укринформ, като се позовава на публикация на украинските Сили за отбрана в „Телеграм“, предава БТА.
Според информацията, атаката е започнала около 18:00 ч. местно време (също и българско) и е включвала не само дронове, но и балистична ракета „Искандер-М“, изстреляна от Ростовска област в Русия.
В нападението са използвани над 200 безпилотни летателни апарата, включително от типовете „Шахед“ (част от тях с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други. Те са били изстреляни от различни райони в Русия, сред които Курск, Брянск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от временно окупирания Крим.
Повече от 140 от използваните дронове са от типа „Шахед“, уточняват украинските власти.
Отбраната на Украйна е включвала авиация, зенитно-ракетни подразделения, системи за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.
По предварителни данни са регистрирани удари на 22 места, включително попадения от балистична ракета и 32 дрона, както и паднали отломки на още девет локации.
Нападението е продължило и през сутрешните часове, като в някои райони все още са засичани вражески дронове във въздушното пространство.
Междувременно властите съобщават за най-малко 18 ранени в Одеса вследствие на нощната атака с дронове.
40 малко да зарадвам русохилите..
Според Министерството на отбраната на Русия, Украйна вече е загубила 671 самолета и 284 хеликоптера от началото на войната.
Според доклада са унищожени и 138 750 дрона и 657 системи за противовъздушна отбрана.
Освен това докладът съобщава за 29 072 танка и други бронирани машини и 34 655 артилерийски системи.
Според доклада от началото на войната са унищожени 60 381 военни превозни средства.
Украйна се защитава от войната на агресия, наредена от руския президент Владимир Путин от февруари 2022 г. Руското министерство на отбраната не предоставиникаква информация за собствените си военни загуби. Информацията от Москва идва от воюваща страна и не може да бъде независимо проверена. Различни експерти и други източници оценяват числата доста различно, често значително по-ниски. Затова тази информация трябва да се разглежда с повишение и да бъде критично поставена под въпрос.Унищожаване на западните оръжейни системи
Западните системи също са сред докладваните загуби. Според доклада два радара AN/TPQ-50 са били унищожени. Те се използват за локализиране на вражеска артилерия. Освен това, самоходно оръдие M109 Paladin 155 мм, мобилна артилерийска система, произведена в САЩ, беше изведено от строя.За разлика от вас -путинохили ,дядо дръмпир се опитва да бъде точен с вас русохили!
