Украйна свали 172 от 206 руски дрона при масирана нощна атака

Украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 172 от общо 206 дрона, изстреляни от Русия при нощна атака, започнала на 29 април вечерта. Това съобщава Укринформ, като се позовава на публикация на украинските Сили за отбрана в „Телеграм“, предава БТА.

Според информацията, атаката е започнала около 18:00 ч. местно време (също и българско) и е включвала не само дронове, но и балистична ракета „Искандер-М“, изстреляна от Ростовска област в Русия.

В нападението са използвани над 200 безпилотни летателни апарата, включително от типовете „Шахед“ (част от тях с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други. Те са били изстреляни от различни райони в Русия, сред които Курск, Брянск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от временно окупирания Крим.

Повече от 140 от използваните дронове са от типа „Шахед“, уточняват украинските власти.

Отбраната на Украйна е включвала авиация, зенитно-ракетни подразделения, системи за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

По предварителни данни са регистрирани удари на 22 места, включително попадения от балистична ракета и 32 дрона, както и паднали отломки на още девет локации.

Нападението е продължило и през сутрешните часове, като в някои райони все още са засичани вражески дронове във въздушното пространство.

Междувременно властите съобщават за най-малко 18 ранени в Одеса вследствие на нощната атака с дронове.