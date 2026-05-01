ОАЕ напуснаха ОПЕК - организацията на страните износителки на петрол

На 1 май Обединените арабски емирства се оттеглиха от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Решението беше обявено на 28 април. Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухаил Ал Мазруей обясни, че решението се дължи отчасти на затварянето на Ормузкия проток.

„Моментът е подходящ, тъй като решението сега няма да окаже значително влияние върху пазара и цената поради затварянето на Ормузкия проток. Всички са ограничени, включително и ние, но вземането на решение сега ще помогне на нашите приятели“, заяви той.

След напускането на ОПЕК, Емирствата ще продължат да изпълняват „отговорната си роля, като постепенно и целенасочено увеличават производството в съответствие с търсенето и пазарните условия“, съобщи информационната агенция WAM.

Според годишния статистически бюлетин на организацията, производствената квота на ОАЕ в ОПЕК през 2024 г. е била 13,5%.

Това не е първият път, когато отделни държави напускат ОПЕК. Катар се оттегли от организацията през 2019 г., Еквадор през 2020 г., а Ангола през 2023 г.