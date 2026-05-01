ОАЕ напуснаха ОПЕК - организацията на страните износителки на петрол
  Тема: ОАЕ

ОАЕ напуснаха ОПЕК - организацията на страните износителки на петрол

1 Май, 2026 03:59, обновена 1 Май, 2026 04:05 517 5

Министърът на енергетиката обясни, че решението се дължи отчасти на затварянето на Ормузкия проток

ОАЕ напуснаха ОПЕК - организацията на страните износителки на петрол - 1
На 1 май Обединените арабски емирства се оттеглиха от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Решението беше обявено на 28 април. Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухаил Ал Мазруей обясни, че решението се дължи отчасти на затварянето на Ормузкия проток.

„Моментът е подходящ, тъй като решението сега няма да окаже значително влияние върху пазара и цената поради затварянето на Ормузкия проток. Всички са ограничени, включително и ние, но вземането на решение сега ще помогне на нашите приятели“, заяви той.

След напускането на ОПЕК, Емирствата ще продължат да изпълняват „отговорната си роля, като постепенно и целенасочено увеличават производството в съответствие с търсенето и пазарните условия“, съобщи информационната агенция WAM.

Според годишния статистически бюлетин на организацията, производствената квота на ОАЕ в ОПЕК през 2024 г. е била 13,5%.

Това не е първият път, когато отделни държави напускат ОПЕК. Катар се оттегли от организацията през 2019 г., Еквадор през 2020 г., а Ангола през 2023 г.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ОМЕК

    1 1 Отговор
    И като напусна ,как ще си продават олиото ?По какъв маршрут?

    04:11 01.05.2026

  • 2 Искат да продават на дъмпинг

    1 0 Отговор
    Уговорката е със зетя на Тръмп.Семейството на Оранжевия поема контрола на ОАЕ,вместо да краде емира като Мадуро

    04:14 01.05.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    слабо ме интересува кой какво напуща! ние сме във еврото и над НАТО ни пази ЕВРОПА ни храни

    гладните да се оправят мене и 5 € литър бензин не ме плаши , ползвам градския транспорт

    и с хляба не ме плашете не ям хляб ха ха ха ай ся да гоДУХААТЕ

    04:33 01.05.2026

  • 4 ЕвроАтлантически гьон

    1 0 Отговор
    дано скоро се вдигне цената на бензина че сега само плашат ама нищо не се вдига още няма 2€ ЛИТЪРА

    04:33 01.05.2026

  • 5 Дудов

    1 0 Отговор
    И още ще се махнат от ОПЕК, чакай да видим до кога ще е следващата блокада на Ормуз

    04:50 01.05.2026