Военните доставки за Украйна от Сърбия и Босна и Херцеговина през трети страни продължават.

„Доставките от Сърбия и Босна и Херцеговина за Украйна през трети страни на военни материали, произведени в съоръжения на отбранителната промишленост в тези балкански страни, продължават“, каза източник за аг. ТАСС.

Още новини от Украйна

Според източника е показателно, че нито една сръбска компания все още не е наказана за незаконни доставки. „Очевидно те заключават, че тези мерки са чисто формални и че нарушаването им не води до практически последици“, подчерта източникът.