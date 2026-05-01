10 ранени при неуспешен опит за излитане на хеликоптер в Коми

1 Май, 2026 19:30, обновена 1 Май, 2026 19:35 846 40

Машината е извършила „твърдо кацане“ и се е преобърнал на една страна на площадка в град Усинск

10 ранени при неуспешен опит за излитане на хеликоптер в Коми
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хеликоптер Ми-8Т претърпя инцидент в руската Република Коми, при който по предварителни данни са пострадали между 8 и 10 души.

Хеликоптерът е извършил „твърдо кацане“ и се е преобърнал на една страна веднага след опит за излитане от площадка в град Усинск.

На борда са се намирали общо 24 души (включително екипажа), като повечето от тях са били вахтови работници.

Няма съобщения за загинали. Според Министерството на извънредните ситуации на Русия, 8 души са ранени, докато някои независими източници съобщават за 10 пострадали.

В момента се провежда разследване, като основните версии са техническа неизправност или грешка при пилотирането в условията на арктическия регион. На мястото работят спасителни екипи и пожарникари.

Росавиация класифицира преобръщането на хеликоптера по време на кацане като "инцидент".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    10 11 Отговор
    Руската техника умира резко!

    Коментиран от #6, #15

    19:38 01.05.2026

  • 2 Тва в ясно на цел СВЕТ

    11 11 Отговор
    Сичко в Монголо-москалския Нуж... НИК е...БОК...лук
    Ееееедехееее

    Коментиран от #9, #18

    19:39 01.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    10 3 Отговор
    Случва се, хубаво е че няма загинали.

    19:41 01.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Безаналогов

    7 6 Отговор
    мусор

    19:42 01.05.2026

  • 8 Пешо Мастиката

    8 9 Отговор
    На тия Узкоглази пиянгуре... Война не им требе,...сами ше се довръшат

    Коментиран от #12, #14

    19:44 01.05.2026

  • 9 Арто

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тва в ясно на цел СВЕТ":

    Абе, омбре колко българи си изкараха парички в това Коми? И си изгледаха децата. Или си на 30 и не знаеш ?

    Коментиран от #11

    19:51 01.05.2026

  • 10 Клати Курти

    6 2 Отговор
    Кое е новината тук ,в Сащ самолети и хеликоптери не падат ли ?

    19:53 01.05.2026

  • 11 Пламен

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Арто":

    Отиде в Коми за ,,Волга" , но се върна с Олга.
    Сега я кара целия квартал. :)

    Коментиран от #13, #30, #34

    19:55 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цеко Бомбардировача

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо Мастиката":

    Коце лап пай ми к. уро ,винаги си го правил добре и под пари оставаше !

    Коментиран от #20

    20:01 01.05.2026

  • 15 АБВ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Е и какво ? Такива неща стават всеки ден навсякъде. Онзи ден автобус падна в Сена например. Не мисля, че това е радостна новина.
    А нещо за 5-те жертви при катастрофа днес у нас ? Как ще ги коментираш, Горски ?

    20:01 01.05.2026

  • 16 Пламен

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Амет":

    Амет , расте ли фишката ?
    Що ти викат 4,3 % ( сантиметра) ? :)

    Коментиран от #22

    20:01 01.05.2026

  • 17 иван

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Амет":

    зачем усьi сбрил ду рик

    Коментиран от #28

    20:02 01.05.2026

  • 18 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тва в ясно на цел СВЕТ":

    Лап Пай Уйотт бре пернишки пропаднал хъесоссс !

    Коментиран от #21

    20:02 01.05.2026

  • 19 АБВ

    2 1 Отговор
    Жалка журналистика ! До осмива, де се подиграва, да унижава .... Жалка работа !

    Коментиран от #24, #25

    20:03 01.05.2026

  • 20 маати

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко Бомбардировача":

    не е спрелла с белтъчините и за тибля има

    20:03 01.05.2026

  • 21 не мое

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    ся спреш дъ гу по емаш

    20:04 01.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Путин, президент

    5 0 Отговор
    Руснаци таваришчи.....
    Пияни до козирката, както всегда ☝️

    20:05 01.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #31

    20:06 01.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "гьотлак":

    Гьооть веррен, отур сикиме бак Истанбул !Дет се вика по български : да ми седнеш на к..ра ,да видиш Истанбул !

    20:11 01.05.2026

  • 30 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Тя ,твоята кой да знае кой си я кара? А за Волгата се чакаше по 20 годинки в БГ-то. А за годините си беше класика. Сега иди в Англия работи и си купи Рол Ройс.🤣 А,аа и англичанка си доведи.

    Коментиран от #33

    20:11 01.05.2026

  • 31 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дон Корлеоне":

    Пускаш ли вече г3аа ,след операцията ,че съм напра щял ?

    Коментиран от #32

    20:12 01.05.2026

  • 32 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пиночет":

    Тогава можеш сам да си го сложиш 😁

    Коментиран от #37

    20:14 01.05.2026

  • 33 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи хи":

    Колко Волги виждаш по пътищата ? :)
    20 годинки се чакаше някой пиян рузки мужик да скове един мусор .

    Коментиран от #35

    20:16 01.05.2026

  • 34 Амет

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пламен":

    Пламка ами ти отиде в Брюксел и се върна с Юксел .Явно ти си жената във семейството .Кат решиш да прррднешш чува ли се Юуусссуууфффф🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #36

    20:17 01.05.2026

  • 35 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пламен":

    Пламка теб кат Волга моа те карам ,ама само на заднa ,дано не буксуваш мило коте 🙀 .

    20:19 01.05.2026

  • 36 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Амет":

    Баща ти кога те даде в ,,Педрохан"?

    Коментиран от #38

    20:19 01.05.2026

  • 37 Грес

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гресирана ватенка":

    Ицка що се еб...ешш в гаza на сухо ,много си изостанал !Има прекрасни лубриканти,питай баща си 🤣🍌🌈🤣

    20:21 01.05.2026

  • 38 Амет

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Пламен":

    Пламка не е нужно да ходиш в Петрохан за да ти сцепят г3аа .Винаги съм насреща и вазе ЛиНа е от мен ,мило коте 🙀

    20:24 01.05.2026

  • 39 Пламен

    1 1 Отговор
    Аметчо , колкото и спамиш , темата е за рузката скапана техника. :)

    Коментиран от #40

    20:26 01.05.2026

  • 40 Амет

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пламен":

    Пламка ,колкото и да спамиш ,темата е май катти крррвалината която се е...бе с цигани.Между другото аз съм горд турчин ако не си разбрал .

    20:30 01.05.2026

