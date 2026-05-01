10 ранени при неуспешен опит за излитане на хеликоптер в Коми

Хеликоптер Ми-8Т претърпя инцидент в руската Република Коми, при който по предварителни данни са пострадали между 8 и 10 души.

Хеликоптерът е извършил „твърдо кацане“ и се е преобърнал на една страна веднага след опит за излитане от площадка в град Усинск.

На борда са се намирали общо 24 души (включително екипажа), като повечето от тях са били вахтови работници.

Няма съобщения за загинали. Според Министерството на извънредните ситуации на Русия, 8 души са ранени, докато някои независими източници съобщават за 10 пострадали.

В момента се провежда разследване, като основните версии са техническа неизправност или грешка при пилотирането в условията на арктическия регион. На мястото работят спасителни екипи и пожарникари.

Росавиация класифицира преобръщането на хеликоптера по време на кацане като "инцидент".