Тръмп: Като човек не искам да разпореждам нови удари срещу Иран, но това е възможен вариант

1 Май, 2026 20:00, обновена 1 Май, 2026 20:09 566 12

  • тръмп-
  • иран-
  • сащ-
  • удари-
  • италия-
  • испания

Испания и Италия смятат, че Техеран може да има ядрени оръжия, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би предпочел да не нарежда подновяване на ударите срещу Иран.

„Предпочитам да не правя това. Предпочитам да не правя това като човек. Но това е един от вариантите“, каза той пред репортери в Белия дом, преди да замине за работно пътуване до Флорида.

Тръмп отказа да уточни дали Вашингтон все пак може да реши да бомбардира Иран отново.

„Защо бих ви казал това?“, каза той.

Президентът на САЩ смята, че Иран може никога да не се съгласи с исканията, отправени от Вашингтон по време на преговорите.

„Те предприеха стъпки, но не съм сигурен, че някога ще стигнат до тях“, каза той и подчерта, че Съединените щати не са доволни от реакцията на Иран на предложенията за сделка.

„Те искат сделка, но аз не съм доволен от това“, каза държавният глава.

САЩ са недоволни от политиката на Италия и Испания спрямо Иран и от подхода им към Вашингтон, заяви Тръмп.

„Недоволен съм от Италия, недоволен съм от Испания. Те смятат, че Иран трябва да има ядрени оръжия“, каза той.

На 29 април американският лидер обяви, че САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. Отговаряйки на въпроси на репортери на 30 април, президентът допусна, че Съединените щати биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.


Подобни новини


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    тука изкарахме няколко милиарда/кажи и за пълното им унищожение , да увеличим

    20:11 01.05.2026

  • 2 Тремп Нобелов Епщайнски

    4 0 Отговор
    Така яко са ме хванали за топките, заради тоя Епщайн, че са ми посинели сливиците чак.

    20:12 01.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Журналист го пита ще има ли удари по Иран.А Тръмп му вика:Точно на тебе ли ще кажа?

    20:12 01.05.2026

  • 4 УСА гюбюр

    1 0 Отговор
    Ти си бил луд бе. За вързване

    20:13 01.05.2026

  • 5 авантгард

    2 0 Отговор
    Не трябва, а може.
    Този дебил дори правилните думи не може да ползва.
    Ужасен позор за америка да има тралала режим.

    20:13 01.05.2026

  • 6 лъжец

    1 0 Отговор
    от седмица влачеш оръжие натам за трета серия

    20:13 01.05.2026

  • 7 Тръмп

    4 0 Отговор
    Като човек не искам но като роб на Хазарите нямам избор.

    20:14 01.05.2026

  • 8 Прокопи

    1 0 Отговор
    Ууу-фффф

    20:14 01.05.2026

  • 9 Свети Дон 4о превъртелий

    3 0 Отговор
    Може и да ги ударя, но ще ви кажа утре като преспя.

    20:16 01.05.2026

  • 10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    На другия ден сутринта слизам в Атина и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там ми харесва много и това лято ще бъда на максимално ниво дразнител в Атина Гинека Пута

    20:18 01.05.2026

  • 11 Биби

    1 0 Отговор
    Хронолпгия на събитията:
    1765-та година Сащ издавят англичаните в река Хъдзън и напъват дебелогъ зите им жени.
    1945-та Сащ променят комституцията като вкарват за основен дълг защитата на Евреите.
    2025-та Сащ: Иран Нилога няма да има ЯО.

    20:28 01.05.2026

  • 12 Смешник

    0 0 Отговор
    Тръмп прави това което му нареди Нетаняху а в него нико човешко няма

    20:30 01.05.2026