Тръмп: Като човек не искам да разпореждам нови удари срещу Иран, но това е възможен вариант

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би предпочел да не нарежда подновяване на ударите срещу Иран.
„Предпочитам да не правя това. Предпочитам да не правя това като човек. Но това е един от вариантите“, каза той пред репортери в Белия дом, преди да замине за работно пътуване до Флорида.
Тръмп отказа да уточни дали Вашингтон все пак може да реши да бомбардира Иран отново.
„Защо бих ви казал това?“, каза той.
Президентът на САЩ смята, че Иран може никога да не се съгласи с исканията, отправени от Вашингтон по време на преговорите.
„Те предприеха стъпки, но не съм сигурен, че някога ще стигнат до тях“, каза той и подчерта, че Съединените щати не са доволни от реакцията на Иран на предложенията за сделка.
„Те искат сделка, но аз не съм доволен от това“, каза държавният глава.
САЩ са недоволни от политиката на Италия и Испания спрямо Иран и от подхода им към Вашингтон, заяви Тръмп.
„Недоволен съм от Италия, недоволен съм от Испания. Те смятат, че Иран трябва да има ядрени оръжия“, каза той.
На 29 април американският лидер обяви, че САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. Отговаряйки на въпроси на репортери на 30 април, президентът допусна, че Съединените щати биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.
5 авантгард
Този дебил дори правилните думи не може да ползва.
Ужасен позор за америка да има тралала режим.
20:13 01.05.2026
11 Биби
1765-та година Сащ издавят англичаните в река Хъдзън и напъват дебелогъ зите им жени.
1945-та Сащ променят комституцията като вкарват за основен дълг защитата на Евреите.
2025-та Сащ: Иран Нилога няма да има ЯО.
20:28 01.05.2026
