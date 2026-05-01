САЩ наложиха санкции на оператор на морски терминал в Китай, осигурил „милиарди долари“ на Иран

1 Май, 2026 20:43, обновена 1 Май, 2026 20:47 987 21

  • сащ-
  • китай-
  • санкции-
  • иран-
  • петрол-
  • кораби

Вашингтон наказа и две корабни компании, за които се твърди, че участват в управлението на т. нар. "сенчест флот" от ирански танкери

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати наложиха санкции на компания, управляваща морски терминал в Китай, за внос на ирански петрол, съобщи говорителя на Държавния департамент Томи Пигот.

Според писмено изявление, публикувано от Държавния департамент, Qindao Haiye Oil Terminal Co. и нейният президент са в черния списък. Държавният департамент твърди, че компанията е „внесла десетки милиони барели санкциониран ирански суров петрол“. Това, според Държавния департамент, е позволило на Техеран да генерира „милиарди долари“.

Освен това, според Държавния департамент, санкции са наложени срещу две корабни компании, за които се твърди, че участват в управлението на така наречения сенчест флот от ирански танкери. Това са базираната във Великобритания Thriving Times International Co. и базираната в Хонконг Onboard Ship Management Limited.

В черния списък е вкаран и танкерът New Fusion, плаващ под панамски флаг, управляван от Thriving Times International Co.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 12 Отговор
    като го гледам как вършее,,лудия,, , ми става жал за Матушката

    Коментиран от #11

    20:50 01.05.2026

  • 2 Помак

    28 2 Отговор
    Тръмп и Урсула са за смях на цялата земля ...600-700 милиона се опитват да налагат ограничения ,забрани,заповеди,арести ..на близо 8 000 000 000 ....нишо не могат да направят на Русия !

    20:52 01.05.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 4 Отговор
    Само младите българки комунистки ми се радват като на английски дог защото не са уникално Атинизирани и не работя за Ционистите от Американското Посолство, единствено гъркините Атинянки разбраха че трябва да се псува хамалската на гамо то спити и че всички сме част от един голям неутрон и от 1583 до 1997 до днес Англия чупи главите на конкуренцията

    20:52 01.05.2026

  • 4 Румен Радев

    4 10 Отговор
    Слава Украйне! Смерт ворогам!

    20:54 01.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    6 9 Отговор
    Интересно, Русия има ли възможност, силата да наложи на някого, на нещо санкции ?
    Въпроса е риторичен, отговора понятен ☝️😁

    20:54 01.05.2026

  • 6 Помак

    5 1 Отговор
    Батко Милене ..към 23-23 ч да пуснеш нешто по така ..сас снимки

    20:54 01.05.2026

  • 7 Овчар

    9 1 Отговор
    Дони няма бомби кви санкции прай накрая ще му разцепят зелката и филма канец..!

    Коментиран от #21

    20:56 01.05.2026

  • 8 Браво на Украйна

    1 12 Отговор
    Жив Руснак да не остане

    Коментиран от #10

    20:58 01.05.2026

  • 9 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 3 Отговор
    Само ако си Гад Боклук Пияница Егоман Нихилист ДЕГЕНЕРАТ и Подлец Предател може да гордееш че Брюксел добра политика прави , единствено Англосаксонският Сатанизъм му се противопоставя аз вярвам в Атинската реалност и Жените и Исляма колкото до Британия и Шотландци от Луната винаги може да си удариш една ръчна

    20:59 01.05.2026

  • 10 Слава Украйна

    2 12 Отговор

    До коментар #8 от "Браво на Украйна":

    Героем Слава

    Коментиран от #14

    20:59 01.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Феикти

    12 1 Отговор
    Хахаха еднодневките след ката "отварят" И "затварят" Ормузкият проток га им скимне като врата на външен клозет, са щели да налагат санкции и на Китай.

    21:06 01.05.2026

  • 13 китаеца

    3 1 Отговор
    Местим в другия крачол.

    21:33 01.05.2026

  • 14 що не отидеш в украйна

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слава Украйна":

    И като те уловят на улицата , викай слава.

    21:34 01.05.2026

  • 15 Горски

    2 1 Отговор
    Дончо няма да изкара до края на мандата. Или ще го убият (венъж стомна за вода, втори път стомна за вода... явно човека не разбира от дума), или сам ще се откаже (на тая възраст все ще има някакъв здравословен проблем за оправдание), или републиканците ще му направят импиийчмънт у ще го заменят с Джей Ди. Той се превръща в същия хаховец като предишния дъртак, с разликата че предишното чуч...ло Байгън осъзнаваше , че е изкукуригал дъртофелник и не вземаше самостоятелни решения, а подписаваше като селския кмет, каквото му сложат на масата. Бай Дончо настоява да взема решения и това го прави опасен.

    Коментиран от #18

    21:52 01.05.2026

  • 16 ПОЧНА СЕ....

    1 1 Отговор
    Шай..ги и Генерали готвят Преврат в Москалбад!
    СТАРУХАТА раздава оръжие на монгольята от ФСБ и службите! Снайперисти на покривите!
    Фюрера май нема а дочека а узреят..черешите
    Хихихихихи

    21:52 01.05.2026

  • 17 Печатането тапети

    2 0 Отговор
    САЩ в стремежа си да запазят долара, сами се самоубиват. Ами насила хубост не става, особено ако толкова ти е и силата.

    21:54 01.05.2026

  • 18 Възрожденец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Коце Еврото и оная Пияната казаха,че Бай ДОНЧО е нашият Човек!
    Даже първи му изпратиха собственоръчно написано писмо;

    21:55 01.05.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Дали му обръщат внимание те могат и без него

    21:57 01.05.2026

  • 20 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    Ще я закъсате още щом и Китай ви пречи...Много народ са и не ги е страх от санкциите ви

    21:59 01.05.2026

  • 21 АМИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    На там върви...

    22:01 01.05.2026