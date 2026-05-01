САЩ наложиха санкции на оператор на морски терминал в Китай, осигурил „милиарди долари“ на Иран

Съединените щати наложиха санкции на компания, управляваща морски терминал в Китай, за внос на ирански петрол, съобщи говорителя на Държавния департамент Томи Пигот.
Според писмено изявление, публикувано от Държавния департамент, Qindao Haiye Oil Terminal Co. и нейният президент са в черния списък. Държавният департамент твърди, че компанията е „внесла десетки милиони барели санкциониран ирански суров петрол“. Това, според Държавния департамент, е позволило на Техеран да генерира „милиарди долари“.
Освен това, според Държавния департамент, санкции са наложени срещу две корабни компании, за които се твърди, че участват в управлението на така наречения сенчест флот от ирански танкери. Това са базираната във Великобритания Thriving Times International Co. и базираната в Хонконг Onboard Ship Management Limited.
В черния списък е вкаран и танкерът New Fusion, плаващ под панамски флаг, управляван от Thriving Times International Co.
