Вашингтон наложи нови санкции срещу Куба заради "репресиите в страната "и "заплахата за САЩ"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща нови едностранни санкции срещу Куба, съобщи пресслужбата на Белия дом.

В заповедта се посочва, че тя е насочена срещу „отговорните за репресиите в Куба“ и за създаването на „заплахи за националната сигурност и външната политика на Съединените щати“.

През февруари 2026 г. администрацията на Тръмп отново наложи санкции, като определи Куба като заплаха за националната сигурност на Съединените щати.

В началото на 2026 г. бяха наложени мерки, които доведоха до енергийна блокада на острова, принуждавайки властите в Хавана да обявят строги икономии и извънредни мерки заради недостига на горива.

Продължава практиката на налагане на санкции срещу висши държавни служители. През юли 2025 г. санкции бяха наложени на кубинския президент Мигел Диас-Канел, министъра на отбраната Алваро Лопес Миера и министъра на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас.

Тези действия са част от по-широката стратегия на Вашингтон за ограничаване на финансовите ресурси на кубинското правителство, често обосновавани с нарушения на човешките права и сътрудничество с други санкционирани държави.