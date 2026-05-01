Вашингтон наложи нови санкции срещу Куба заради "репресиите в страната "и "заплахата за САЩ"

1 Май, 2026 20:52, обновена 1 Май, 2026 20:59 774 14

Президентът Тръмп издаде изпълнителна заповед

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща нови едностранни санкции срещу Куба, съобщи пресслужбата на Белия дом.

В заповедта се посочва, че тя е насочена срещу „отговорните за репресиите в Куба“ и за създаването на „заплахи за националната сигурност и външната политика на Съединените щати“.

През февруари 2026 г. администрацията на Тръмп отново наложи санкции, като определи Куба като заплаха за националната сигурност на Съединените щати.

В началото на 2026 г. бяха наложени мерки, които доведоха до енергийна блокада на острова, принуждавайки властите в Хавана да обявят строги икономии и извънредни мерки заради недостига на горива.

Продължава практиката на налагане на санкции срещу висши държавни служители. През юли 2025 г. санкции бяха наложени на кубинския президент Мигел Диас-Канел, министъра на отбраната Алваро Лопес Миера и министъра на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас.

Тези действия са част от по-широката стратегия на Вашингтон за ограничаване на финансовите ресурси на кубинското правителство, често обосновавани с нарушения на човешките права и сътрудничество с други санкционирани държави.


  • 1 Браво на Украйна

    3 18 Отговор
    Жив Руснак да не остана
    Бой!!!

    Коментиран от #6, #7, #11

    21:01 01.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 13 Отговор
    ей копейки-заплатата в Куба е 20 долара! къв го дирите в Гърция-бягайте там да си...отживеете

    21:02 01.05.2026

  • 3 ООрана държава

    15 4 Отговор
    Баче дони заграби петрола на венецуела, че по гъст от хамериканския б@лвоч,сега иска и на куба ресурсите

    Коментиран от #8

    21:02 01.05.2026

  • 4 Яшар

    3 8 Отговор
    Не сме 70 ,с ..дядя Вова също има деменция като трамп ..възрастни хора ...и може да улучи копчето

    21:02 01.05.2026

  • 5 Свети Кибик-Юродив

    5 8 Отговор
    "Островът на Свободата", в който "революсион" продължава нон стоп, изживява последните си дни в този вид. Въпросът е, кого ще "повозят" американците до САЩ, за да го показват, като маймуна на данъкоплатците и кого ще оставят в Хавана, да им изпълнява прищевките.

    21:03 01.05.2026

  • 6 Слава Украйна

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Украйна":

    Героен Слава

    Всички Купейки да Учат Украински

    В москва умните хора започнаха почнаха

    Коментиран от #12

    21:04 01.05.2026

  • 7 Путин съм

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Украйна":

    Аз нарочно ги пращам на стада да ги чистят да ги косят
    Трябват ми олигарси и работници за тях и за мен
    Другите да мрът

    21:07 01.05.2026

  • 8 Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    На Куба ресурсите са вълна и Рускини

    21:09 01.05.2026

  • 9 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Куба каква заплаха е за САЩ?...

    21:21 01.05.2026

  • 10 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 0 Отговор
    Наглите и тАпи кравари пак някой ги заплашва...

    21:23 01.05.2026

  • 11 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Украйна":

    ЕЕЙ...ОТ КАКТО...ТЕ РЪГАХА..РУСНАЦИ....

    21:47 01.05.2026

  • 12 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    .....ЕИ...ОТ КАКТО..ПАДНА ОТ КОЛЕЛОТО...А ДАНО ..СЕ ОПРАВИШ

    21:49 01.05.2026

  • 13 Намери Дончо

    0 0 Отговор
    едно око в кьоравия и реши и в него да бръкне.
    Иран ще му плати и за Куба.

    21:50 01.05.2026

  • 14 Горски

    1 0 Отговор
    Дончо няма да изкара до края на мандата. Или ще го убият (венъж стомна за вода, втори път стомна за вода... явно човека не разбира от дума), или сам ще се откаже (на тая възраст все ще има някакъв здравословен проблем за оправдание), или републиканците ще му направят импиийчмънт у ще го заменят с Джей Ди. Той се превръща в същия хаховец като предишния дъртак, с разликата че предишното чуч...ло Байгън осъзнаваше , че е изкукуригал дъртофелник и не вземаше самостоятелни решения, а подписаваше като селския кмет, каквото му сложат на масата. Бай Дончо настоява да взема решения и това го прави опасен.

    21:50 01.05.2026