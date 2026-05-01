Новини
Свят »
Русия »
Лавров и Арагчи обсъдиха ситуацията в Близкия изток

1 Май, 2026 22:15, обновена 1 Май, 2026 22:23 757 14

  • лавров-
  • арагчи-
  • русия-
  • иран-
  • война-
  • преговори

Подчертана бе „подкрепата на Русия за продължаващите посреднически усилия“ в мирните преговори

Лавров и Арагчи обсъдиха ситуацията в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров и иранският външен министър Абас Арагчи обсъдиха перспективите за стабилизиране на военно-политическата обстановка в Близкия изток, включително осигуряване на свобода на корабоплаването и разрешаване на ситуацията около ядрената програма на Иран.

Това се посочва в изявление на руското външно министерство след телефонен разговор между министрите.

„След срещата между руския президент Владимир Владимирович Путин и Абас Арагчи, проведена в Санкт Петербург на 27 април 2026 г., двете страни продължиха задълбочен обмен на мнения относно перспективите за пълно прекратяване на военните действия, стабилизиране на военно-политическата обстановка в Близкия изток, включително осигуряване на свобода на корабоплаването и разрешаване на ситуацията около ядрената програма на Иран“, съобщи министерството.

Подчертана бе „подкрепата на Русия за продължаващите посреднически усилия“.

„Те потвърдиха готовността си да съдействат изцяло за политическия и дипломатически процес в интерес на постигането на устойчиви споразумения, насочени към установяване на дългосрочен мир в региона“, отбеляза руското външно министерство.

„Специално внимание беше обърнато на преминаването на руски кораби и товари през Ормузкия проток“, съобщи дипломатическото ведомство.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 6 Отговор
    Обсъждането:
    Аргачи - Дай ракети !
    Лавров - На !!!

    Коментиран от #7

    22:26 01.05.2026

  • 2 Помак

    2 11 Отговор
    Батко Милене , ти ништо не правиш за "мъжа и жената запомни.. ..имат нужда хората ..бадъ отговорен журналист !

    22:26 01.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор
    тва е разговор на ,,високо,,равнище!...и Туапсе е град-герой/отчасти и Перм

    22:27 01.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха🤣

    7 12 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали🤣

    22:28 01.05.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    6 10 Отговор
    Удар на 1700 км: Украински дронове поразиха 4бр Су-57 в Челябинск !!! В ранните часове на 25 април силите за безпилотни системи на Украйна поразиха военното летище „Шагол“ в Челябинска област. Поразяването е огромен технологичен и икономически удар за Кремъл.
    Авиобазата „Шагол“ е не просто летище, а ключов център за подготовка на щурмова авиация и пилоти ☝️

    22:30 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    9 10 Отговор
    Големи руски загуби. Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал. Украински дронове са поразили няколко изтребителя Су-57 и бомбардировачи Су-34 на летище "Шагол" в Челябинска област в Урал. Целите са били на приблизително 1700 км от границата с Украйна.

    22:32 01.05.2026

  • 9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    9 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #11

    22:40 01.05.2026

  • 10 Свети Кибик-Юродив

    3 9 Отговор
    Важно е, какво мисли Бай Дончо по въпроса. Ако днес Мелания нещо го ядоса, утре може да удари отново Иран. В същото време, докато Путин и Лавров се правят на "миротворци", украинците им подпалиха "задният двор". Не само взривяват серийно руските заводи за преработка на нефт, но и удрят сериозно и военни обекти. Удар на 1700 км. навътре в руска територия по някакво летище, на което са поразени изтребители Су-57 и бомбардировачи Су-34, е сериозен намек, най- вече пред Тръмп, че няма да отстъпят никакви територии без да нанесат сериозни загуби в жева сила и техника на врагът.

    22:47 01.05.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Ето я .

    В Русия се готви пълно изключване на Външния интернет, сайтове и социални мрежи !!! Идеята е да не може руснаците се организират в групи и изразяват протест. Северна Корея завижда ☝️

    22:50 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    1 2 Отговор
    И ние пред блока я обсъждахме ситуацията, докато ми стана лошо. След това повърнах и почнахме на ново обсъждането!

    23:09 01.05.2026

  • 14 Бой по канчетата

    1 0 Отговор
    41 кадировци ликвидирани и 87 тежко ранени след масиран удар върху сборен пункт на Ахмак сила.

    23:16 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания