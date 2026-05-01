Лавров и Арагчи обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Руският външен министър Сергей Лавров и иранският външен министър Абас Арагчи обсъдиха перспективите за стабилизиране на военно-политическата обстановка в Близкия изток, включително осигуряване на свобода на корабоплаването и разрешаване на ситуацията около ядрената програма на Иран.

Това се посочва в изявление на руското външно министерство след телефонен разговор между министрите.

„След срещата между руския президент Владимир Владимирович Путин и Абас Арагчи, проведена в Санкт Петербург на 27 април 2026 г., двете страни продължиха задълбочен обмен на мнения относно перспективите за пълно прекратяване на военните действия, стабилизиране на военно-политическата обстановка в Близкия изток, включително осигуряване на свобода на корабоплаването и разрешаване на ситуацията около ядрената програма на Иран“, съобщи министерството.

Подчертана бе „подкрепата на Русия за продължаващите посреднически усилия“.

„Те потвърдиха готовността си да съдействат изцяло за политическия и дипломатически процес в интерес на постигането на устойчиви споразумения, насочени към установяване на дългосрочен мир в региона“, отбеляза руското външно министерство.

„Специално внимание беше обърнато на преминаването на руски кораби и товари през Ормузкия проток“, съобщи дипломатическото ведомство.