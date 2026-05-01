Лавров и Арагчи обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Руският външен министър Сергей Лавров и иранският външен министър Абас Арагчи обсъдиха перспективите за стабилизиране на военно-политическата обстановка в Близкия изток, включително осигуряване на свобода на корабоплаването и разрешаване на ситуацията около ядрената програма на Иран.
Това се посочва в изявление на руското външно министерство след телефонен разговор между министрите.
„След срещата между руския президент Владимир Владимирович Путин и Абас Арагчи, проведена в Санкт Петербург на 27 април 2026 г., двете страни продължиха задълбочен обмен на мнения относно перспективите за пълно прекратяване на военните действия, стабилизиране на военно-политическата обстановка в Близкия изток, включително осигуряване на свобода на корабоплаването и разрешаване на ситуацията около ядрената програма на Иран“, съобщи министерството.
Подчертана бе „подкрепата на Русия за продължаващите посреднически усилия“.
„Те потвърдиха готовността си да съдействат изцяло за политическия и дипломатически процес в интерес на постигането на устойчиви споразумения, насочени към установяване на дългосрочен мир в региона“, отбеляза руското външно министерство.
„Специално внимание беше обърнато на преминаването на руски кораби и товари през Ормузкия проток“, съобщи дипломатическото ведомство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Аргачи - Дай ракети !
Лавров - На !!!
Коментиран от #7
22:26 01.05.2026
2 Помак
22:26 01.05.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:27 01.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха🤣
22:28 01.05.2026
6 Майор Деянов, на всеки километър
Авиобазата „Шагол“ е не просто летище, а ключов център за подготовка на щурмова авиация и пилоти ☝️
22:30 01.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мишел
22:32 01.05.2026
9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #11
22:40 01.05.2026
10 Свети Кибик-Юродив
22:47 01.05.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Ето я .
В Русия се готви пълно изключване на Външния интернет, сайтове и социални мрежи !!! Идеята е да не може руснаците се организират в групи и изразяват протест. Северна Корея завижда ☝️
22:50 01.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
23:09 01.05.2026
14 Бой по канчетата
23:16 01.05.2026