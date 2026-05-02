Ирански въздушни удари са повредили най-малко 16 американски военни съоръжения в осем страни от Близкия изток

2 Май, 2026 03:39, обновена 2 Май, 2026 03:43 575 3

Някои от тях в момента са практически неизползваеми, съобщи CNN

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ирански въздушни удари са повредили най-малко 16 американски военни съоръжения в осем страни от Близкия изток, съобщи CNN.

Според медията тези съоръжения са основната част от американските военни позиции в Близкия изток и, както съобщи каналът, „някои от тях сега са практически неизползваеми“.

Според CNN са били ударени разузнавателни самолети, комуникационно оборудване и радарни системи.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран. Ударени бяха големи ирански градове, включително Техеран.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция за ответни действия, атакувайки Израел.

Ударени бяха и американски военни съоръжения в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И другите...

    2 0 Отговор
    Тоест - до-виж-да-не...

    04:05 02.05.2026

  • 2 Свобода!!

    4 0 Отговор
    Иран освободи Персийския залив от американския ботуш!

    04:07 02.05.2026

  • 3 С ДВЕ ДУМИ

    1 0 Отговор
    Бой до последния евреин!

    04:16 02.05.2026