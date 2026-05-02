Главен редактор във Fakti.bg

Ирански въздушни удари са повредили най-малко 16 американски военни съоръжения в осем страни от Близкия изток, съобщи CNN.

Според медията тези съоръжения са основната част от американските военни позиции в Близкия изток и, както съобщи каналът, „някои от тях сега са практически неизползваеми“.

Според CNN са били ударени разузнавателни самолети, комуникационно оборудване и радарни системи.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран. Ударени бяха големи ирански градове, включително Техеран.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция за ответни действия, атакувайки Израел.

Ударени бяха и американски военни съоръжения в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.