Виктор Медведчук, ръководител на движението „Другата Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“, изброи пред ТАСС имената на организаторите на насилствените събития в Одеса през 2014 г.

„Трагедията в Одеса на 2 май 2014 г. разкри истинските намерения на колективния Запад по отношение на рускоезичното население на Украйна, които украинските неонацисти осъществиха“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

„Съдът срещу виновните за трагедията в Одеса чака своя час и определено ще се състои. Никой не е забравил нищо; запазени са снимки и видеоклипове, разкази на очевидци и документи, които не е могло да бъдат скрити или унищожени. Десет дни преди трагедията се проведе среща, председателствана от [временния украински президент Александър] Турчинов, за подготовка за масовото убийство на противниците на преврата в Одеса. В дискусията участваха министърът на вътрешните работи Арсен Аваков, началникът на СБУ Валентин Наливайченко и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Андрей Парубий. Игор Коломойски, ръководител на Днепропетровската областна държавна администрация, също участва в консултациите относно операцията.“

Според Медведчук, „в съответствие с техните планове, датата за операцията първоначално е била определена за 2 май - денят на футболен мач, което обяснява присъствието на голям брой членове на фенска група и 500 радикали от "Десен сектор“.

„Транспортирането на извършителите до мястото е осигурено от Аваков, Парубий, Коломойски и неговия подчинен Игор Палица, който ръководи операцията на място и е назначен за губернатор на Одеска област на 6 май 2014 г., заради „успешното“ ѝ провеждане“, добави той.

Медведчук подчерта, че едва след процеса срещу отговорните за трагедията в Одеса може да се говори за успеха на денацификацията в Украйна.

Ръководителят на движението „Друга Украйна“ обърна внимание на факта, че последователи на нацистки полицаи са изгаряли живи хора и са довършвали оцелели пред камерите, но никой не им е потърсил наказателна отговорност. „Напротив, всички садисти са били награждавани и обявявани за „жертви“ и „герои“

„Тези събития показаха, че под ръководството на западни надзорници е започнало активното създаване на нацистка държава с цел геноцид срещу руснаци, унищожаване на руския език, култура и единствената канонична православна църква. Това беше сигнал към Донбас да се вдигне на оръжие, за да защити себе си, децата си и идентичността си“, отбеляза той.

„Фактът, че западните медии и политици игнорираха мъченическата смърт на поне 48 души, предполага, че на Запада е наредено да не брои загиналите за човешки същества. Впоследствие същото отношение ще бъде отправено и към цивилното население на Донбас, което скоро щеше стане жертва на кървавите ръце на украинските палачи.“

Според Медведчук „днес европейските политически бандити, които желаят война, са неописуемо ликуващи от смъртта на обикновените хора, невинните жертви на този конфликт, желаейки да продължат да печелят от това кърваво клане“.