Тръмп: Скоро ще вземем Куба под контрол само с един самолетоносач. Ще кажат: "Благодарим ви, предаваме се"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на реч в Уест Палм Бийч, Флорида, че Съединените щати възнамеряват да поемат контрол над Куба „почти веднага“.

Американският лидер спомена Куба, твърдейки пред членове на местния клуб „Форум“, че Съединените щати „ще поемат контрол над нея почти веднага“. „Куба е в беда. Но първо ще приключим с едно нещо“, каза той, визирайки войната срещу Иран. „На връщане от Иран един от големите ни самолетоносачи, вероятно USS Abraham Lincoln – най-големият в света – ще се приближи на около 100 ярда от брега и ще кажат: „Благодаря ви много, предаваме се“, заяви Тръмп.

На 5 март американският лидер заяви, че Вашингтон възнамерява да работи по разработването на по-нататъшен план за действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран. Преди това той многократно е твърдял, че правителството и икономиката на Куба са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ. На 27 февруари Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да „установят приятелски контрол над Куба“.

На 13 март кубинският президент Мигел Диас-Канел съобщи, че Хавана и Вашингтон са провели разговори, „насочени към намиране на решения чрез диалог на двустранни разногласия“. Междувременно, както Axios съобщи през февруари, позовавайки се на източници, държавният секретар на САЩ Марко Рубио тайно е обсъждал бъдещето на острова с внука на Раул Кастро, Раул Гилермо Родригес Кастро.

Новите санкции срещу Куба, обявени от правителството на САЩ, са с екстериториален характер и нарушават Устава на ООН. Куба категорично ги осъжда, заяви външният министър Бруно Родригес Пария.

„Решително осъждаме новите едностранни принудителни мерки, предприети от правителството на Съединените щати“, написа министърът в изявление. „Тези мерки са с екстериториален характер и нарушават Устава на Организацията на обединените нации“, подчерта той. „Съединените щати нямат право да налагат санкции срещу Куба, трети държави или организации.“

Родригес Пария отбеляза също, че действията на американските власти „демонстрират намерение за пореден път да наложат колективно наказание на кубинския народ“. „Не е случайно, че тези мерки бяха обявени на 1 май, точно в деня, в който милиони кубинци излязоха на улицата, за да осъдят блокадата и енергийното ембарго, наложени от САЩ“, отбеляза министърът. „Докато правителството на САЩ потиска собствения си народ по улиците, то се стреми да накаже и нашия народ, който героично се съпротивлява на атаките на американския империализъм“, отбеляза той.

На 1 май президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща нови санкции срещу Куба, включително потенциално засягащи трети страни.

В изпълнителната заповед се посочва, че тя е насочена към „отговорните за репресиите в Куба“ и за създаването на „заплахи за националната сигурност и външната политика на Съединените щати“. Белият дом потвърждава, че заповедта е изключително широка и може да се прилага не само за Куба, но и за онези, които Вашингтон смята, че ѝ предоставят неправомерна подкрепа в други страни.