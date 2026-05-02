Руски удари раниха шестима в Харков и трима в Павлодар. Цивилен украинец загина в Запорожка област

През съботния ден бяха регистрирани масирани руски атаки с дронове и ракети срещу цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна, докато от руска страна се съобщава за украински удари по промишлени цели.
Според украинските власти и международни медии, атаките са засегнали множество региони. Най-тежкият инцидент, за който ФАКТИ вече писа, включваше нападения с дронове срещу два градски автобуса в Херсон. При ударите са загинали най-малко двама души (общински служител и жена), а други осем са ранени.
Президентът Зеленски определи атаките като „брутално сафари“ срещу мирни граждани.
Дневни атаки в Харков са поразили четири бензиностанции и жилищна сграда, ранявайки поне шест души. Преди това нощна атака с дронове е повредила жилищен блок, при което са пострадали трима души.
В град Павлоград, Днепропетровска област, трима души са ранени при удар по жилищна сграда. В Кривой Рог дронове „Шахед“ са атакували инфраструктурен обект.
Съобщава се за нощни атаки срещу енергийна и пристанищна инфраструктура в Николаев и Одеса.
Руски бомбардировки са разрушили няколко домове в Запорожка област, убивайки един мъж и ранявайки двама души, включително седемгодишно момиче. Общо за денонощието са регистрирани близо 900 удара в Донецка област: Обстрелите са засегнали домове и бизнеси, причинявайки наранявания на цивилни.
От руска страна се съобщава за продължаващи украински опити за удари по инфраструктурата.
Регионалният губернатор на Пермския край съобщи за украински дрон, ударил индустриална площадка в Пермския общински район (на около 1500 км от границата). Работниците са били евакуирани и няма пострадали.
Руското Министерство на отбраната твърди, че през предходната седмица атаките срещу Украйна са били отговор на украински обстрели по граждански обекти на руска територия. Руският президент Путин заяви, че Украйна е засилила атаките срещу гражданска инфраструктура, визирайки удари по енергийни съоръжения като петролната рафинерия в Туапсе.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:33 02.05.2026
2 хаха
Я грухтете бе московитските шопари!
Коментиран от #8
18:34 02.05.2026
3 Ъъъъ
Коментиран от #4
18:34 02.05.2026
4 Удри Вова
До коментар #3 от "Ъъъъ":по душите душмански.
18:36 02.05.2026
5 Кирило Буданов, разведчик
18:36 02.05.2026
6 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #9, #14
18:38 02.05.2026
7 Българин
Коментиран от #10
18:38 02.05.2026
8 хаха🤣
До коментар #2 от "хаха":Грухти май катти бре, хохохолска сввви ньооо !
18:39 02.05.2026
9 Руснак без крак...
До коментар #6 от "стоян георгиев- стъки":ПЯТЬ года удря Вова, удря и все като пребита собака ходи 😄
Коментиран от #12
18:39 02.05.2026
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "Българин":Дъжд ли те валял или просто така си пахнеш на некъпано мокро куче
18:40 02.05.2026
11 Прави впечатление
Никога не се съобщава ако Русия е поразила някакъв обект който е свързан с поддръжка да дойдат винаги се съобщава за цивилни невинни жертви и цивилни обекти и т.н
Обратното когато се съобщава за украински удари винаги е поразен някакъв обект от инфраструктурата който е свързан с войната
Коментиран от #13, #19
18:41 02.05.2026
12 Бусофициран бсндер
До коментар #9 от "Руснак без крак...":Удари Вова, че свършиха младите мъже в Украйна. Зелю ни затри.
Коментиран от #35
18:42 02.05.2026
13 Продажни
До коментар #11 от "Прави впечатление":мисирки.
18:43 02.05.2026
14 Ъъъъ
До коментар #6 от "стоян георгиев- стъки":Като викате УДРИ, не ревете, като удрят обратно!
Коментиран от #17
18:44 02.05.2026
15 Учуден
Коментиран от #21, #23, #38
18:45 02.05.2026
16 И Киев е Руски
18:45 02.05.2026
17 Удри Вова
До коментар #14 от "Ъъъъ":прошка за душманите нацисти няма.
Коментиран от #20
18:46 02.05.2026
18 Алекс
Коментиран от #22, #25, #26
18:48 02.05.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #11 от "Прави впечатление":"...Никога не се съобщава ако Русия е поразила.."
Никой не обича Русия, руснаци и монголски татари !!!
Понятно ? ☝️
Коментиран от #24, #27
18:48 02.05.2026
20 Ъъъъ
До коментар #17 от "Удри Вова":Прошка за руските нацисти, няма да има.
18:49 02.05.2026
21 Дон Турболенто
До коментар #15 от "Учуден":Леко, че чак ще се задавиш в собствената си слюнка и слуз
18:50 02.05.2026
22 Миролюб Войнов, историк
До коментар #18 от "Алекс":"...руснаците - нашите братя по кръв славяни..."
Аха, надай се монголите да са славяни !!!
Папуасите в Нова Гвинея са по-славяни 😄☝️
Коментиран от #29
18:50 02.05.2026
23 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Учуден":Ще гори чат. ла на роди..тел 2
18:51 02.05.2026
24 Дон Турболенто
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Вземи да ходиш да си играеш, остави тези неща за големите.
Коментиран от #28
18:52 02.05.2026
25 Пико4,
До коментар #18 от "Алекс":Кви братя са ми татаро-монголците?Кви славяни те гонят?
18:53 02.05.2026
26 Целувай КУРАнът
До коментар #18 от "Алекс":ЧАЛМАР .
И ИРАНЦИТЕ са ти Братюшки
Коментиран от #30
18:53 02.05.2026
27 Миролюб Войнов,историк
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Кат си манн гауу турскоговоряш нормално д да не обичаш руснаците !
18:54 02.05.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #24 от "Дон Турболенто":ПЯТЬ года вече си играя, ама напоследък нещо нанагорно взе играта да ми иде ☝️
18:55 02.05.2026
29 Дон Турболенто
До коментар #22 от "Миролюб Войнов, историк":Поредния WEB академик. Казах ти вече да ходиш да си играеш, стига си шляпаш тук инфантилизми под различни бикове.
Коментиран от #31, #33
18:55 02.05.2026
30 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #26 от "Целувай КУРАнът":Кат не щеш Светия Коран да целуваш, целувай ми светия ...Й тогава !
18:56 02.05.2026
31 Дон Турболенто
До коментар #29 от "Дон Турболенто":Никове
18:57 02.05.2026
32 ОНЯ С ДРОНЯ
БЛЯ..димировИч?
На 1700 Километра
В Челябинск
Удрят СУ 57
А ПВО НЯМА .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
На Летището Шагол
Отломките удрят СУШКИТЕ
И СОЛОВЬОВ В
СТУДИО РЕВЕ
КАК Е ВЪЗМОЖНО
ЕДИН ДРОН ДА МИНЕ
1200 км над Мускалието
И никой да не го види и свали .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
18:58 02.05.2026
33 Руснак без крак...
До коментар #29 от "Дон Турболенто":Това обаче в никакъв случай не пречи да продължаваш си слагаш редовно по един Пeтушок в гассса !!! 😁😁☝️
Коментиран от #37
19:00 02.05.2026
34 Евреина КАБЗОН
НЕ НРАВИТСЯ
ДВИЖУХА ПРОДАЛЖАЙТСЯ .
ТЕРПИ ПУТИНКА МОЯ КРАСАВИЦА
19:02 02.05.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Бусофициран бсндер":".. Удари Вова..."
Всеки удар на Вова в крайна сметка свършва за Русия в канавката, с купони, безкрайни опашки за хляб и американски самолетоносач пълен със замразени бутчета, таваришчи ... 😁😁😁
19:04 02.05.2026
36 Браво на Русия
19:10 02.05.2026
37 Гресиран козяк
До коментар #33 от "Руснак без крак...":Ицка ,пукнаха ти епилирания газунгер от е....бан местните роми ,откъде имаш толкова пари да си плащаш ?
19:11 02.05.2026
38 Трепя русофоби
До коментар #15 от "Учуден":труповете на хахлите кво да е
19:13 02.05.2026