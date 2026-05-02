Руски удари раниха шестима в Харков и трима в Павлодар. Цивилен украинец загина в Запорожка област
Руски удари раниха шестима в Харков и трима в Павлодар. Цивилен украинец загина в Запорожка област

2 Май, 2026 18:22, обновена 2 Май, 2026 18:31 589 38

Президентът Зеленски определи атаките като „брутално сафари" срещу мирни граждани.

Руски удари раниха шестима в Харков и трима в Павлодар. Цивилен украинец загина в Запорожка област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През съботния ден бяха регистрирани масирани руски атаки с дронове и ракети срещу цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна, докато от руска страна се съобщава за украински удари по промишлени цели.

Според украинските власти и международни медии, атаките са засегнали множество региони. Най-тежкият инцидент, за който ФАКТИ вече писа, включваше нападения с дронове срещу два градски автобуса в Херсон. При ударите са загинали най-малко двама души (общински служител и жена), а други осем са ранени.

Президентът Зеленски определи атаките като „брутално сафари“ срещу мирни граждани.

Дневни атаки в Харков са поразили четири бензиностанции и жилищна сграда, ранявайки поне шест души. Преди това нощна атака с дронове е повредила жилищен блок, при което са пострадали трима души.

В град Павлоград, Днепропетровска област, трима души са ранени при удар по жилищна сграда. В Кривой Рог дронове „Шахед“ са атакували инфраструктурен обект.

Съобщава се за нощни атаки срещу енергийна и пристанищна инфраструктура в Николаев и Одеса.

Руски бомбардировки са разрушили няколко домове в Запорожка област, убивайки един мъж и ранявайки двама души, включително седемгодишно момиче. Общо за денонощието са регистрирани близо 900 удара в Донецка област: Обстрелите са засегнали домове и бизнеси, причинявайки наранявания на цивилни.

От руска страна се съобщава за продължаващи украински опити за удари по инфраструктурата.

Регионалният губернатор на Пермския край съобщи за украински дрон, ударил индустриална площадка в Пермския общински район (на около 1500 км от границата). Работниците са били евакуирани и няма пострадали.

Руското Министерство на отбраната твърди, че през предходната седмица атаките срещу Украйна са били отговор на украински обстрели по граждански обекти на руска територия. Руският президент Путин заяви, че Украйна е засилила атаките срещу гражданска инфраструктура, визирайки удари по енергийни съоръжения като петролната рафинерия в Туапсе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха в тази гражданска война.

    18:33 02.05.2026

  • 2 хаха

    5 15 Отговор
    Малийски правителствен служител обвини руските сили в „предателство“ след падането на Кидал в ръцете на бунтовниците. Кризата в Мали се задълбочи във вторник.

    Я грухтете бе московитските шопари!

    Коментиран от #8

    18:34 02.05.2026

  • 3 Ъъъъ

    4 16 Отговор
    Руски терористи сър!

    Коментиран от #4

    18:34 02.05.2026

  • 4 Удри Вова

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    по душите душмански.

    18:36 02.05.2026

  • 5 Кирило Буданов, разведчик

    4 14 Отговор
    9-ти май, Красная площадь, 10.45ч 🎆☝️

    18:36 02.05.2026

  • 6 стоян георгиев- стъки

    15 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #9, #14

    18:38 02.05.2026

  • 7 Българин

    2 12 Отговор
    Приятел от Русия ми призна, че наричали родните русофили, които ходели в Москва "балкански цигани".

    Коментиран от #10

    18:38 02.05.2026

  • 8 хаха🤣

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Грухти май катти бре, хохохолска сввви ньооо !

    18:39 02.05.2026

  • 9 Руснак без крак...

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев- стъки":

    ПЯТЬ года удря Вова, удря и все като пребита собака ходи 😄

    Коментиран от #12

    18:39 02.05.2026

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Дъжд ли те валял или просто така си пахнеш на некъпано мокро куче

    18:40 02.05.2026

  • 11 Прави впечатление

    14 1 Отговор
    Че винаги има някакви коментари касаещи военния конфликт между Русия и Украйна
    Никога не се съобщава ако Русия е поразила някакъв обект който е свързан с поддръжка да дойдат винаги се съобщава за цивилни невинни жертви и цивилни обекти и т.н
    Обратното когато се съобщава за украински удари винаги е поразен някакъв обект от инфраструктурата който е свързан с войната

    Коментиран от #13, #19

    18:41 02.05.2026

  • 12 Бусофициран бсндер

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак без крак...":

    Удари Вова, че свършиха младите мъже в Украйна. Зелю ни затри.

    Коментиран от #35

    18:42 02.05.2026

  • 13 Продажни

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Прави впечатление":

    мисирки.

    18:43 02.05.2026

  • 14 Ъъъъ

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев- стъки":

    Като викате УДРИ, не ревете, като удрят обратно!

    Коментиран от #17

    18:44 02.05.2026

  • 15 Учуден

    2 12 Отговор
    Нощес кво ще гори при мръсните блатари?

    Коментиран от #21, #23, #38

    18:45 02.05.2026

  • 16 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Не достатъчно

    18:45 02.05.2026

  • 17 Удри Вова

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    прошка за душманите нацисти няма.

    Коментиран от #20

    18:46 02.05.2026

  • 18 Алекс

    7 3 Отговор
    Браво на руснаците - нашите братя по кръв славяни !

    Коментиран от #22, #25, #26

    18:48 02.05.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "Прави впечатление":

    "...Никога не се съобщава ако Русия е поразила.."

    Никой не обича Русия, руснаци и монголски татари !!!
    Понятно ? ☝️

    Коментиран от #24, #27

    18:48 02.05.2026

  • 20 Ъъъъ

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Удри Вова":

    Прошка за руските нацисти, няма да има.

    18:49 02.05.2026

  • 21 Дон Турболенто

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Учуден":

    Леко, че чак ще се задавиш в собствената си слюнка и слуз

    18:50 02.05.2026

  • 22 Миролюб Войнов, историк

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Алекс":

    "...руснаците - нашите братя по кръв славяни..."

    Аха, надай се монголите да са славяни !!!
    Папуасите в Нова Гвинея са по-славяни 😄☝️

    Коментиран от #29

    18:50 02.05.2026

  • 23 И Киев е Руски

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Учуден":

    Ще гори чат. ла на роди..тел 2

    18:51 02.05.2026

  • 24 Дон Турболенто

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Вземи да ходиш да си играеш, остави тези неща за големите.

    Коментиран от #28

    18:52 02.05.2026

  • 25 Пико4,

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Алекс":

    Кви братя са ми татаро-монголците?Кви славяни те гонят?

    18:53 02.05.2026

  • 26 Целувай КУРАнът

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Алекс":

    ЧАЛМАР .

    И ИРАНЦИТЕ са ти Братюшки

    Коментиран от #30

    18:53 02.05.2026

  • 27 Миролюб Войнов,историк

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Кат си манн гауу турскоговоряш нормално д да не обичаш руснаците !

    18:54 02.05.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Турболенто":

    ПЯТЬ года вече си играя, ама напоследък нещо нанагорно взе играта да ми иде ☝️

    18:55 02.05.2026

  • 29 Дон Турболенто

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Миролюб Войнов, историк":

    Поредния WEB академик. Казах ти вече да ходиш да си играеш, стига си шляпаш тук инфантилизми под различни бикове.

    Коментиран от #31, #33

    18:55 02.05.2026

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Целувай КУРАнът":

    Кат не щеш Светия Коран да целуваш, целувай ми светия ...Й тогава !

    18:56 02.05.2026

  • 31 Дон Турболенто

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дон Турболенто":

    Никове

    18:57 02.05.2026

  • 32 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 5 Отговор
    А ГДЕ ПВО

    БЛЯ..димировИч?

    На 1700 Километра

    В Челябинск

    Удрят СУ 57

    А ПВО НЯМА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    На Летището Шагол

    Отломките удрят СУШКИТЕ

    И СОЛОВЬОВ В
    СТУДИО РЕВЕ

    КАК Е ВЪЗМОЖНО
    ЕДИН ДРОН ДА МИНЕ
    1200 км над Мускалието

    И никой да не го види и свали .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:58 02.05.2026

  • 33 Руснак без крак...

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Дон Турболенто":

    Това обаче в никакъв случай не пречи да продължаваш си слагаш редовно по един Пeтушок в гассса !!! 😁😁☝️

    Коментиран от #37

    19:00 02.05.2026

  • 34 Евреина КАБЗОН

    1 4 Отговор
    НРАВИТСЯ

    НЕ НРАВИТСЯ

    ДВИЖУХА ПРОДАЛЖАЙТСЯ .

    ТЕРПИ ПУТИНКА МОЯ КРАСАВИЦА

    19:02 02.05.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Бусофициран бсндер":

    ".. Удари Вова..."

    Всеки удар на Вова в крайна сметка свършва за Русия в канавката, с купони, безкрайни опашки за хляб и американски самолетоносач пълен със замразени бутчета, таваришчи ... 😁😁😁

    19:04 02.05.2026

  • 36 Браво на Русия

    5 1 Отговор
    Браво на руската армия,мачкайте братя,изчистете уср@йна от нацистката хунта в киев

    19:10 02.05.2026

  • 37 Гресиран козяк

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснак без крак...":

    Ицка ,пукнаха ти епилирания газунгер от е....бан местните роми ,откъде имаш толкова пари да си плащаш ?

    19:11 02.05.2026

  • 38 Трепя русофоби

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Учуден":

    труповете на хахлите кво да е

    19:13 02.05.2026

