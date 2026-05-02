Руски удари раниха шестима в Харков и трима в Павлодар. Цивилен украинец загина в Запорожка област

През съботния ден бяха регистрирани масирани руски атаки с дронове и ракети срещу цивилни и инфраструктурни обекти в Украйна, докато от руска страна се съобщава за украински удари по промишлени цели.

Според украинските власти и международни медии, атаките са засегнали множество региони. Най-тежкият инцидент, за който ФАКТИ вече писа, включваше нападения с дронове срещу два градски автобуса в Херсон. При ударите са загинали най-малко двама души (общински служител и жена), а други осем са ранени.

Президентът Зеленски определи атаките като „брутално сафари“ срещу мирни граждани.

Дневни атаки в Харков са поразили четири бензиностанции и жилищна сграда, ранявайки поне шест души. Преди това нощна атака с дронове е повредила жилищен блок, при което са пострадали трима души.

В град Павлоград, Днепропетровска област, трима души са ранени при удар по жилищна сграда. В Кривой Рог дронове „Шахед“ са атакували инфраструктурен обект.

Съобщава се за нощни атаки срещу енергийна и пристанищна инфраструктура в Николаев и Одеса.

Руски бомбардировки са разрушили няколко домове в Запорожка област, убивайки един мъж и ранявайки двама души, включително седемгодишно момиче. Общо за денонощието са регистрирани близо 900 удара в Донецка област: Обстрелите са засегнали домове и бизнеси, причинявайки наранявания на цивилни.

От руска страна се съобщава за продължаващи украински опити за удари по инфраструктурата.

Регионалният губернатор на Пермския край съобщи за украински дрон, ударил индустриална площадка в Пермския общински район (на около 1500 км от границата). Работниците са били евакуирани и няма пострадали.

Руското Министерство на отбраната твърди, че през предходната седмица атаките срещу Украйна са били отговор на украински обстрели по граждански обекти на руска територия. Руският президент Путин заяви, че Украйна е засилила атаките срещу гражданска инфраструктура, визирайки удари по енергийни съоръжения като петролната рафинерия в Туапсе.