Индонезия внася 150 милиона барела петрол от Русия до края на 2026 г.

Руски суров петрол скоро ще пристигне в Индонезия, обяви министърът на енергетиката и минералните ресурси (ESDM) Бахлил Лахадалия, цитиран от индонезийското издание Antara.
Това е част от ангажимента за внос на 150 милиона барела петрол от Русия, който ще бъде изпълнен поетапно до края на 2026 г.
„За мен най-важното е да имаме всички резерви. И руският суров петрол ще пристигне скоро“, каза Бахлил.
Той подчерта, че правителството в момента дава приоритет на осигуряването на наличността на всички видове гориво, за да отговори на нуждите на населението и промишлеността.
В средата на април Бахлил обяви, че Русия се е съгласила да доставя суров петрол и втечнен природен газ на Индонезия след преговори в Москва. Той подчерта, че споразумението ще позволи на страната да попълни резервите си и да се осигури с втечнен природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
18:48 02.05.2026
2 Аналитик
Коментиран от #3
18:49 02.05.2026
3 Ами всъщност
До коментар #2 от "Аналитик":Примера с прасето не е много удачен, иначе за Русия си напълно прав че не може да бъде спряна да си продава петрола, а и много други продукти за които има търсене.
18:59 02.05.2026
4 И със сигурност ще бъде по-евтино от на
Вие представяте ли си какви тъпоумници управляват европейският съюз от Брюксел.
Коментиран от #6
19:02 02.05.2026
5 Тиква
Коментиран от #7
19:10 02.05.2026
6 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #4 от "И със сигурност ще бъде по-евтино от на":Петрола и газта се продават по борсови цени. На руZнаците да не им е изпила чавка акъла, че дa го продават евтино..е, отстъпка от 2-3 долара- може , ама .... та тия евтини приказки- на друго място . Да ти кажа- първият ( а и всички следващи) танкер, преработен в Nефтохим при откриването му е бил с 5$ на барел по скъп от световната цена,, ама били ни давали братушките ( в кавички) евтин петрол 🤣🤣😁- приказки за наивници.Пошол на х.й
19:13 02.05.2026
7 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #5 от "Тиква":Нито е по-евтин, нито е по-качествен..след венецуелския, руския нефт е най-скапания, най-киселия нефт в света. Най-качествен- иранския и Брент. от къде ви намират все разбирачи тука бе..
Коментиран от #8
19:15 02.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.