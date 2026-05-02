Индонезия внася 150 милиона барела петрол от Русия до края на 2026 г.

Руски суров петрол скоро ще пристигне в Индонезия, обяви министърът на енергетиката и минералните ресурси (ESDM) Бахлил Лахадалия, цитиран от индонезийското издание Antara.

Това е част от ангажимента за внос на 150 милиона барела петрол от Русия, който ще бъде изпълнен поетапно до края на 2026 г.

„За мен най-важното е да имаме всички резерви. И руският суров петрол ще пристигне скоро“, каза Бахлил.

Той подчерта, че правителството в момента дава приоритет на осигуряването на наличността на всички видове гориво, за да отговори на нуждите на населението и промишлеността.

В средата на април Бахлил обяви, че Русия се е съгласила да доставя суров петрол и втечнен природен газ на Индонезия след преговори в Москва. Той подчерта, че споразумението ще позволи на страната да попълни резервите си и да се осигури с втечнен природен газ.