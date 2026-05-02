Индонезия внася 150 милиона барела петрол от Русия до края на 2026 г.

2 Май, 2026 18:42, обновена 2 Май, 2026 18:45 623 8

Споразумението е договорено на преговори в Москва

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски суров петрол скоро ще пристигне в Индонезия, обяви министърът на енергетиката и минералните ресурси (ESDM) Бахлил Лахадалия, цитиран от индонезийското издание Antara.

Това е част от ангажимента за внос на 150 милиона барела петрол от Русия, който ще бъде изпълнен поетапно до края на 2026 г.

„За мен най-важното е да имаме всички резерви. И руският суров петрол ще пристигне скоро“, каза Бахлил.

Той подчерта, че правителството в момента дава приоритет на осигуряването на наличността на всички видове гориво, за да отговори на нуждите на населението и промишлеността.

В средата на април Бахлил обяви, че Русия се е съгласила да доставя суров петрол и втечнен природен газ на Индонезия след преговори в Москва. Той подчерта, че споразумението ще позволи на страната да попълни резервите си и да се осигури с втечнен природен газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    2 16 Отговор
    без този петрол, Маскалия е умрела!

    18:48 02.05.2026

  • 2 Аналитик

    10 3 Отговор
    Ембарго на държава която граничи с половината свят е като забраната за Пеевски, да ходи в САЩ

    Коментиран от #3

    18:49 02.05.2026

  • 3 Ами всъщност

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аналитик":

    Примера с прасето не е много удачен, иначе за Русия си напълно прав че не може да бъде спряна да си продава петрола, а и много други продукти за които има търсене.

    18:59 02.05.2026

  • 4 И със сигурност ще бъде по-евтино от на

    13 1 Отговор
    Европейският съюз който вкарва от Марс но тръбата тръгва от Русия. Простотията ходи по управляващите.
    Вие представяте ли си какви тъпоумници управляват европейският съюз от Брюксел.

    Коментиран от #6

    19:02 02.05.2026

  • 5 Тиква

    7 1 Отговор
    Петрола от Русия по евтино и по качествен,браво на Индонезия, Япония и други умни държавници, които мислят за своите хора.

    Коментиран от #7

    19:10 02.05.2026

  • 6 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "И със сигурност ще бъде по-евтино от на":

    Петрола и газта се продават по борсови цени. На руZнаците да не им е изпила чавка акъла, че дa го продават евтино..е, отстъпка от 2-3 долара- може , ама .... та тия евтини приказки- на друго място . Да ти кажа- първият ( а и всички следващи) танкер, преработен в Nефтохим при откриването му е бил с 5$ на барел по скъп от световната цена,, ама били ни давали братушките ( в кавички) евтин петрол 🤣🤣😁- приказки за наивници.Пошол на х.й

    19:13 02.05.2026

  • 7 да ти кажа ...🤣🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тиква":

    Нито е по-евтин, нито е по-качествен..след венецуелския, руския нефт е най-скапания, най-киселия нефт в света. Най-качествен- иранския и Брент. от къде ви намират все разбирачи тука бе..

    Коментиран от #8

    19:15 02.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.