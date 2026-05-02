Зеленски наложи санкции на бившия началник на кабинета му Андрий Богдан

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции срещу бившия началник на кабинета му Андрий Богдан.

Според указ, публикуван на уебсайта на Зеленски, на Богдан, който е украински гражданин, са наложени 17 вида ограничения, включително замразяване на активи, спиране на финансови задължения, забрана за придобиване на земя и безсрочно лишаване от държавни награди.

Според изданието „Страна“ Богдан в момента живее в Австрия и публично критикува Зеленски.

Андрий Богдан е юрист и политик, който изигра ключова роля в ранния етап от управлението на Володимир Зеленски. Той бе назначен за началник на Администрацията на президента (по-късно реформирана в Офис на президента) веднага след инаугурацията на Зеленски през май 2019 г.

Богдан се смята за един от основните стратези зад предизборната кампания на Зеленски. Преди това той бе дългогодишен личен адвокат на олигарха Игор Коломойски, което предизвика критики относно независимостта на новия президент.

Като шеф на кабинета, той бе известен със своето постоянно присъствие до Зеленски – буквално шепнейки в ухото му по време на събития. Неговият директен и често конфликтен стил му спечели както привърженици, така и много врагове в политическите среди.

Богдан бе освободен от поста си на 11 февруари 2020 г. Официалната причина не бе оповестена, но се смята, че тя е резултат от вътрешна борба за влияние с Андрий Ермак, който го наследи на поста и остава на него и до днес.

След напускането си Богдан се превърна в остър критик на екипа на Зеленски. В редица интервюта той твърди, че президентът е попаднал под влиянието на корумпирани фигури и че „информационният балон“ около държавния глава пречи на реалното управление на страната.

Днес Андрий Богдан се занимава предимно с адвокатска практика и периодично коментира политическата ситуация в Украйна в социалните мрежи и медиите.