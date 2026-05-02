Зеленски наложи санкции на бившия началник на кабинета му Андрий Богдан
Зеленски наложи санкции на бившия началник на кабинета му Андрий Богдан

2 Май, 2026 19:00, обновена 2 Май, 2026 19:10

Предшественикът на Ермак в момента живее в Австрия и често критикува украинския президент

Зеленски наложи санкции на бившия началник на кабинета му Андрий Богдан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции срещу бившия началник на кабинета му Андрий Богдан.

Според указ, публикуван на уебсайта на Зеленски, на Богдан, който е украински гражданин, са наложени 17 вида ограничения, включително замразяване на активи, спиране на финансови задължения, забрана за придобиване на земя и безсрочно лишаване от държавни награди.

Според изданието „Страна“ Богдан в момента живее в Австрия и публично критикува Зеленски.

Андрий Богдан е юрист и политик, който изигра ключова роля в ранния етап от управлението на Володимир Зеленски. Той бе назначен за началник на Администрацията на президента (по-късно реформирана в Офис на президента) веднага след инаугурацията на Зеленски през май 2019 г.

Богдан се смята за един от основните стратези зад предизборната кампания на Зеленски. Преди това той бе дългогодишен личен адвокат на олигарха Игор Коломойски, което предизвика критики относно независимостта на новия президент.

Като шеф на кабинета, той бе известен със своето постоянно присъствие до Зеленски – буквално шепнейки в ухото му по време на събития. Неговият директен и често конфликтен стил му спечели както привърженици, така и много врагове в политическите среди.

Богдан бе освободен от поста си на 11 февруари 2020 г. Официалната причина не бе оповестена, но се смята, че тя е резултат от вътрешна борба за влияние с Андрий Ермак, който го наследи на поста и остава на него и до днес.

След напускането си Богдан се превърна в остър критик на екипа на Зеленски. В редица интервюта той твърди, че президентът е попаднал под влиянието на корумпирани фигури и че „информационният балон“ около държавния глава пречи на реалното управление на страната.

Днес Андрий Богдан се занимава предимно с адвокатска практика и периодично коментира политическата ситуация в Украйна в социалните мрежи и медиите.


  • 1 хали гали

    12 0 Отговор
    еврейчето се право на урсула бе,и налагало санкции,скоро ще изпапка бахура

    19:13 02.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    Направо завиждам на това момче !!!
    Нарежда, заповядва, прибира милиарди, продава оръжия, връща танкери и зърновози, не цепи басма на Тръмп, стана един он най-влиятелните хора на планетата, а аз си останах една сива мижава, лъжлива Moль 😭

    Коментиран от #3, #5

    19:14 02.05.2026

  • 3 за тебе знаем

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    че си мишка,нали така пеперасче тиквеново шишково

    19:16 02.05.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Взел му е златното цукало

    19:17 02.05.2026

  • 5 На снимката

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    този ще прегризе грацмуля на Наркомана🤣😂🤣😂

    Коментиран от #8, #10

    19:18 02.05.2026

  • 6 Зельонска

    6 0 Отговор
    - Так надо! И я наложила санкции Богдану! Когда пускала в митницу, он входил из задная варата. А сейчас никаво нет!
    Ах какая беда...!!!

    19:21 02.05.2026

  • 7 ЗЕЛЕНСКИ

    7 0 Отговор
    Обединява всички европейски ценности - цион + фашист + гьой.

    19:21 02.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обективни истини

    6 0 Отговор
    Жалко , че фашистка и кликата около него ще го ликвидират, а трябва да е обратното зелената гнида трябва да бъде смачкана и прибита или обесена на Майдана, за да се знае , че това ужасно зло и дребно човече е в Ада завинаги.

    19:23 02.05.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "На снимката":

    И @6aл съм ги...
    Важното е да paзнищват pycнята бездарна ☝️😁

    19:23 02.05.2026

  • 11 Престанете да ни занимавате

    1 1 Отговор
    с тези полуразложени трупове.
    Трябва да ги погребете а не да им вадите костите.

    19:25 02.05.2026

  • 12 БОГДАН КРАДЕЦ.,

    0 0 Отговор
    Будинов МУШЕННИК и други от неговото обкръжение са МУШИКИ само той света вода не напита. ТОЯ МУШИКА ОТ ВСЯКЪДЕ СЕ ВИЖДА ЧЕ Е КОРУМПЕ.. И СЕГА ЗА НАС ОТ МЕСЕЦИ ПИША ДЕФИЦИТ НЕ ПО МАЛКО ОТ 7-7,5%. И ДНЕС ВИТАНОВ ГО НАЗОВА ЧЕ Е ТОЛКОВА. И ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ТУУУЛУПА И ПРИ служебното си беше 7% НО ТЕ КРИЕХА. ДАНО ВСИЧКИ ДАЛАВЕРИ ДА ИЗЛЕЗНАТ. А ТЕ СА МНОГО

    19:27 02.05.2026

