Костадинов: България е със затихващи функции. Кое чуждо посолство назначи външния ни министър?

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Турция е настояла за парче от българските земи, тъй като по думите му Анкара е поискала да вземе на концесия магистрала „Черно море“, когато бъде построена.
Изявлението на Костадинов бе по повод вчерашното посещение на турския външен министър Хакан Фидан у нас. „Той дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията по „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на АМ „Черно море“. А точно преди няколко дни регионалният министър заяви точно за тази магистрала „Черно море“, че има планове да бъде отдадена на концесия“, добави Костадинов, цитиран от novini.bg.
Преди това той разкритикува и посещението на гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който по думите на Костадинов „ултимативно е поискал водите на България“.
„България е със затихващи функции заради онези наши сънародници, които гласуваха за тази евроатлантическа тълпа. Защото тези два случая са симптоматични, съседите ни нямат никакво уважение към нас. Ние сме една колония, в която всеки си прави каквото си иска“, каза още лидерът на „Възраждане“.
След това той попита кое чуждо посолство назначи външния ни министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #3
10:17 12.06.2026
2 Последния Софиянец
10:18 12.06.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "койдазнай":Точно в Лондон Чамова е правила биооръжия.Направила Ковид с 40 процента смъртност.От 3000 заразени умряха 1200 в Саудитска Арабия.
10:19 12.06.2026
4 дзвесе
Коментиран от #8
10:22 12.06.2026
5 Аре бе...
Инвестираш, и работиш! Както всичко останало...
10:22 12.06.2026
6 смях в залата
10:22 12.06.2026
7 Абе
10:23 12.06.2026
8 Кобра Кай 🥋
До коментар #4 от "дзвесе":Ивелине, как е живота без депутатски имунитет? 😉
Караш ли си Мерцедес Г класата от партийната субсидия?
10:27 12.06.2026
9 Госあ
Коментиран от #12
10:27 12.06.2026
10 Комон Сенс
Ако това ни е еталонът за патриотизъм......
Логика и чудо:
"70% от хората не могат да си купят ДКЦ, значи и другите 30% не трябва да могат да си купуват."
Какво патриотично има в тази заявка?
Да, ние не сме богати и нямаме достатъчно финансов ресурс. Средният българин има нетни пари към 7 000 евро, а средният французин 70 000.
Но това означава ли, че не трябва да управляваме добре тези 7 000 евро?
Защо държавата да не може да изпозлва депозитния ресурс на гражданите? Защо гражданите да си държат парите в банките срещу отрицателна доходност - 0% лихва по депозит и неминуеми такси за поддържане на сметки?
Ами освен тези 90 млрд, паркирани с отрицателна доходност, имаме и огромни средстава налети в безсмсилени и непродуктивни строежи.
Защо се получава така? Защото не инвестираме в собствените си компании - акции, и нямаме възможност да си купуваме ДКЦ.
Получава се абсурдният ефект - бедна на финансови средства държава с инфлационен натиск на свободни пари.
Печелят банковото лоби и имотните измамници, не и българският народ.
И трябва това да го поддържаме защото?
А , сетих се, защото еди кой си не бил можел да си купи ДКЦ.
Логическа грешка от първи ред. "Щом не ми харесват обувките, трябва да си скъсам и ризата, която иначе харесвам"
Трябва и да раздвижим натрупания капитал и да се борим с бедността. И двете цели не сам
10:27 12.06.2026
11 народа
Коментиран от #15, #17
10:30 12.06.2026
12 Госあ
До коментар #9 от "Госあ":“В академичните и държавните среди на Китай съществува сериозен интерес към т.нар. „Дигитално планово стопанство“ или „ИИ социализъм“ базирани на MCA и FBA. Понеже страната разполага с т.нар. Големи данни (Big Data) за почти всеки гражданин и завод чрез платформи като WeChat и Alipay, китайските икономисти (като известния професор Бин Шън) твърдят, че проблемът за икономическия разчет, който срина СССР (невъзможността да се изчислят милиони цени и баланси ръчно), днес е решим. С помощта на суперкомпютри и алгоритми за линейно програмиране (абсолютен аналог на мащабен FBA модел), държавата може директно да планира и балансира потоците от суровини към заводите без пазарни изкривявания. MCA означава анализ на метаболитния контрол, а FBA - анализ на баланса на потоците. Биохимия.
Коментиран от #14
10:32 12.06.2026
13 Точен
10:32 12.06.2026
14 Госあ
До коментар #12 от "Госあ":Ако инженерите дават математическия инструмент, то биохимиците притежават фундаменталното разбиране за това как се управлява енергията и материята в реално време.Когато съберем биохимици, математици и ИИ специалисти на едно място, икономиката престава да бъде политическа арена и се превръща в приложна наука за оптимално разпределение на оскъдни ресурси – точно това, което природата е усъвършенствала в продължение на 4 милиарда години.
10:34 12.06.2026
15 Гробар
До коментар #11 от "народа":Нямаме армия. Още утре съседите ни могат да ни разделят на четири части. За 2-3 дни.
10:34 12.06.2026
16 оня с коня
10:34 12.06.2026
17 цаесе
До коментар #11 от "народа":Ами какво чакаш бре потуран??? Слаги чалмата и отиваи да те яздят турците. Какво чакаш??? Защо ядеш български хляб и дишаш български въздух??? Отиваи да те оправят и не ни подканваи нас.
10:35 12.06.2026
18 Разбира се, че
10:36 12.06.2026
19 Без име
10:43 12.06.2026
20 Дика
10:44 12.06.2026
21 Какъв
10:49 12.06.2026