Костадинов: България е със затихващи функции. Кое чуждо посолство назначи външния ни министър?

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Турция е настояла за парче от българските земи, тъй като по думите му Анкара е поискала да вземе на концесия магистрала „Черно море“, когато бъде построена.

Изявлението на Костадинов бе по повод вчерашното посещение на турския външен министър Хакан Фидан у нас. „Той дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията по „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на АМ „Черно море“. А точно преди няколко дни регионалният министър заяви точно за тази магистрала „Черно море“, че има планове да бъде отдадена на концесия“, добави Костадинов, цитиран от novini.bg.

Преди това той разкритикува и посещението на гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който по думите на Костадинов „ултимативно е поискал водите на България“.

„България е със затихващи функции заради онези наши сънародници, които гласуваха за тази евроатлантическа тълпа. Защото тези два случая са симптоматични, съседите ни нямат никакво уважение към нас. Ние сме една колония, в която всеки си прави каквото си иска“, каза още лидерът на „Възраждане“.

След това той попита кое чуждо посолство назначи външния ни министър.