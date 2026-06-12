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Костадинов: България е със затихващи функции. Кое чуждо посолство назначи външния ни министър?

Костадинов: България е със затихващи функции. Кое чуждо посолство назначи външния ни министър?

12 Юни, 2026 10:15 1 250 21

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  • посолство-
  • външен министър

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Турция е настояла за парче от българските земи, тъй като по думите му Анкара е поискала да вземе на концесия магистрала „Черно море“, когато бъде построена

Костадинов: България е със затихващи функции. Кое чуждо посолство назначи външния ни министър? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Турция е настояла за парче от българските земи, тъй като по думите му Анкара е поискала да вземе на концесия магистрала „Черно море“, когато бъде построена.

Изявлението на Костадинов бе по повод вчерашното посещение на турския външен министър Хакан Фидан у нас. „Той дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията по „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на АМ „Черно море“. А точно преди няколко дни регионалният министър заяви точно за тази магистрала „Черно море“, че има планове да бъде отдадена на концесия“, добави Костадинов, цитиран от novini.bg.

Преди това той разкритикува и посещението на гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който по думите на Костадинов „ултимативно е поискал водите на България“.
„България е със затихващи функции заради онези наши сънародници, които гласуваха за тази евроатлантическа тълпа. Защото тези два случая са симптоматични, съседите ни нямат никакво уважение към нас. Ние сме една колония, в която всеки си прави каквото си иска“, каза още лидерът на „Възраждане“.

След това той попита кое чуждо посолство назначи външния ни министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    26 10 Отговор
    Всички външни министри в България се назначават от Лондон. Така е било винаги през Третата Българска Държава. И за това си има причини, които глупавите не разбират и не могат да им бъдат обяснени.

    Коментиран от #3

    10:17 12.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 7 Отговор
    Външната министърка е правила биооръжия в Кембридж на основата на Ковид, Морбили и Колит.Не е случайна епидемията от Морбили в България.

    10:18 12.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Точно в Лондон Чамова е правила биооръжия.Направила Ковид с 40 процента смъртност.От 3000 заразени умряха 1200 в Саудитска Арабия.

    10:19 12.06.2026

  • 4 дзвесе

    14 18 Отговор
    Коци, патриОте, честита нова къща за милиони бре измамник. Патеричка на ГЕРБ до кога и тебе ще те хранят българите да си разхождаш килотите и да си строиш нови дворци с парите ни??? До кога ще те чуваме и лъжец като теб??? Не виждаш ли разбойника Винету от Банкя??? Не виздаш ли Теменуга и другите свини в ГЕРБ дето ограбиха милиарди??? Не виждаш ли Шишко от ДПС??? Защо всеки ден не питаш защо са на свобода още и не са в затвора??? За министъра питаш??? Слава на Господ Иисус Христос лъжците са до време.

    Коментиран от #8

    10:22 12.06.2026

  • 5 Аре бе...

    9 6 Отговор
    Да не преекспонираме! Аз на колко мъже, жените им съм вземал на концесия...
    Инвестираш, и работиш! Както всичко останало...

    10:22 12.06.2026

  • 6 смях в залата

    6 14 Отговор
    На Коцето му казват копейкин ,защо. Защото си държи спестяванията в рубли и копейки или защото от време на време ходи в Москва на инструктаж? ААА..сетих се . Може децата му да живеят в Москва и им ходи на гости

    10:22 12.06.2026

  • 7 Абе

    10 5 Отговор
    Що бе, арна си е момата. Сочна, вкусна, кат македонска наденица.

    10:23 12.06.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "дзвесе":

    Ивелине, как е живота без депутатски имунитет? 😉

    Караш ли си Мерцедес Г класата от партийната субсидия?

    10:27 12.06.2026

  • 9 Госあ

    9 2 Отговор
    Гледам, че калинките и простолюдието много скачат на външния министър ! Ето как стоят нещата във втората икономика в света и свръх технологична сила: Президентът Си Дзинпин извършва историческа структурна реформа в държавния апарат на Китай. Тя се изразява в масовото отстраняване на традиционни икономисти, финансисти и либерални пазарни експерти от висшите управленски постове и замяната им със STEM специалисти (учени, аерокосмически инженери и експерти по изкуствен интелект).Този процес не е просто кадрова промяна, а дълбока идеологическа трансформация на начина, по който се управлява втората най-голяма икономика в света.Промяната стана най-видима по време на 20-ия конгрес на ККП, когато Си Дзинпин пренареди състава на Политбюро (върховния орган за вземане на решения).

    Коментиран от #12

    10:27 12.06.2026

  • 10 Комон Сенс

    10 6 Отговор
    За съжаление, по-големи глупости от тези на Възбуждане днес не бях слушал. Едното безсмсилено пуфтене и патетика.
    Ако това ни е еталонът за патриотизъм......

    Логика и чудо:
    "70% от хората не могат да си купят ДКЦ, значи и другите 30% не трябва да могат да си купуват."
    Какво патриотично има в тази заявка?

    Да, ние не сме богати и нямаме достатъчно финансов ресурс. Средният българин има нетни пари към 7 000 евро, а средният французин 70 000.
    Но това означава ли, че не трябва да управляваме добре тези 7 000 евро?

    Защо държавата да не може да изпозлва депозитния ресурс на гражданите? Защо гражданите да си държат парите в банките срещу отрицателна доходност - 0% лихва по депозит и неминуеми такси за поддържане на сметки?

    Ами освен тези 90 млрд, паркирани с отрицателна доходност, имаме и огромни средстава налети в безсмсилени и непродуктивни строежи.
    Защо се получава така? Защото не инвестираме в собствените си компании - акции, и нямаме възможност да си купуваме ДКЦ.
    Получава се абсурдният ефект - бедна на финансови средства държава с инфлационен натиск на свободни пари.
    Печелят банковото лоби и имотните измамници, не и българският народ.

    И трябва това да го поддържаме защото?
    А , сетих се, защото еди кой си не бил можел да си купи ДКЦ.

    Логическа грешка от първи ред. "Щом не ми харесват обувките, трябва да си скъсам и ризата, която иначе харесвам"

    Трябва и да раздвижим натрупания капитал и да се борим с бедността. И двете цели не сам

    10:27 12.06.2026

  • 11 народа

    5 11 Отговор
    Аз взех да си мисля , че ако ни вземе Турция ще сме по добре .Вижда се , че нашите за 36 години не я докараха до никъде .Стигнаха до там ,че Макеодния ни се подигрва .Пълен абсурд е една държава да не може да направи една две магистрали за 36 години

    Коментиран от #15, #17

    10:30 12.06.2026

  • 12 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    “В академичните и държавните среди на Китай съществува сериозен интерес към т.нар. „Дигитално планово стопанство“ или „ИИ социализъм“ базирани на MCA и FBA. Понеже страната разполага с т.нар. Големи данни (Big Data) за почти всеки гражданин и завод чрез платформи като WeChat и Alipay, китайските икономисти (като известния професор Бин Шън) твърдят, че проблемът за икономическия разчет, който срина СССР (невъзможността да се изчислят милиони цени и баланси ръчно), днес е решим. С помощта на суперкомпютри и алгоритми за линейно програмиране (абсолютен аналог на мащабен FBA модел), държавата може директно да планира и балансира потоците от суровини към заводите без пазарни изкривявания. MCA означава анализ на метаболитния контрол, а FBA - анализ на баланса на потоците. Биохимия.

    Коментиран от #14

    10:32 12.06.2026

  • 13 Точен

    9 3 Отговор
    Радев направи голяма грешка с назначаването на тази фриволна министърка, на всичкото отгоре видимо свързана с Англия, исторически най-големия враг на България...

    10:32 12.06.2026

  • 14 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Ако инженерите дават математическия инструмент, то биохимиците притежават фундаменталното разбиране за това как се управлява енергията и материята в реално време.Когато съберем биохимици, математици и ИИ специалисти на едно място, икономиката престава да бъде политическа арена и се превръща в приложна наука за оптимално разпределение на оскъдни ресурси – точно това, което природата е усъвършенствала в продължение на 4 милиарда години.

    10:34 12.06.2026

  • 15 Гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "народа":

    Нямаме армия. Още утре съседите ни могат да ни разделят на четири части. За 2-3 дни.

    10:34 12.06.2026

  • 16 оня с коня

    2 6 Отговор
    При Борисов нещата бяха коренно различни,но Живот и Здраве на скорошните Предсрочни избори Избирателите-Бежанци които се подлъгаха да гласуват за радев,ще се завърнат РАЗКАЯНИ при Партиите си.Междувременно "Лошото" вече пътува към България под Формата на ОРЯЗАНИ Евросубсидии заради Русофилските прояви на Радев.Чакали Управляващите някакъв няколко-милиарден Транш от Европа?Чувай Верде- показан им бе категоричен Ср. пръст от ЕС,затова и тихомълком минаха на варианта "ЗАЕМ".А Инфлацията ресте ли расте...

    10:34 12.06.2026

  • 17 цаесе

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "народа":

    Ами какво чакаш бре потуран??? Слаги чалмата и отиваи да те яздят турците. Какво чакаш??? Защо ядеш български хляб и дишаш български въздух??? Отиваи да те оправят и не ни подканваи нас.

    10:35 12.06.2026

  • 18 Разбира се, че

    4 2 Отговор
    Турция ще иска някаква форма на влияние върху магистрала "Черно море". Това е пряк път към турският анклав в Североизточна България. Пантюркизмът работи бавно, но систематично и с желязна хватка поглъща България. Между другото, изпреварва в поглъщането всички околни съседи мераклии, чиито апетити за българското землище също никога не са стихвали. Трябва да си български политик, за да се правиш на глух и сляп за случващото се в страната. То не бяха Турция, Гърция, Сърбия, Румъния, то не са тиквениците от С.Македония, ами и Русия, сега лъсва Украйна и върха на сладоледа САЩ.

    10:36 12.06.2026

  • 19 Без име

    4 0 Отговор
    Златото на концесия, магистралата на концесия... Държава НЯМА. Май и територия няма.

    10:43 12.06.2026

  • 20 Дика

    4 1 Отговор
    Коце, ми построй я ти магистралата. И концесия не е собственост.

    10:44 12.06.2026

  • 21 Какъв

    0 0 Отговор
    външен министър може да е тая ? Тя за София не става , те я назначили да представя България по света ? Това е повече от резил ! На официална среща без бельо и голи рамене ? Ами с прозрачните воали в Брюксел ? Стига с тези стрини позорни !

    10:49 12.06.2026

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