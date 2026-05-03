Масивен пожар избухна в сградата на Лабораторията за морски науки (MSL) в кампуса на Университета на Южна Флорида в Сейнт Питърсбърг, съобщи пресслужбата на университета.
„Към момента няма съобщения за пострадали и сградата е безопасно евакуирана“, се казва в изявлението.
Пожарникари, полицаи и други служби работят на мястото на инцидента, а причината за пожара се разследва.
Началникът на пожарната служба на Сейнт Питърсбърг Майкъл Луис съобщи, че на мястото са се отзовали над 60 екипа и приблизително 200 пожарникари, съобщава Fox News.
По-късно той съобщи, че покривът на сградата е изгорял напълно.
5 Владимир Путин, президент
Щом една лаборатория така гори, представям си огньовете в Туапсе, Перм, Орск, Приморск !!!
Наистина съм ПОТРЕСЕН 😁☝️
7 Потресен
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Съм, колко си изтресен! Къде видя Русия в статията?
13 Болшевика
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Веднага заскимтя! Дули дули ду! Слава на Тамбукту
