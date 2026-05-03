Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Голям пожар избухна в лаборатория в Университета на Южна Флорида ВИДЕО

Голям пожар избухна в лаборатория в Университета на Южна Флорида ВИДЕО

3 Май, 2026 09:44, обновена 3 Май, 2026 09:49 804 14

  • пожар-
  • лаборатория-
  • университет

Покривът на сградата е изгорял изцяло

Голям пожар избухна в лаборатория в Университета на Южна Флорида ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масивен пожар избухна в сградата на Лабораторията за морски науки (MSL) в кампуса на Университета на Южна Флорида в Сейнт Питърсбърг, съобщи пресслужбата на университета.

„Към момента няма съобщения за пострадали и сградата е безопасно евакуирана“, се казва в изявлението.

Пожарникари, полицаи и други служби работят на мястото на инцидента, а причината за пожара се разследва.

Началникът на пожарната служба на Сейнт Питърсбърг Майкъл Луис съобщи, че на мястото са се отзовали над 60 екипа и приблизително 200 пожарникари, съобщава Fox News.

По-късно той съобщи, че покривът на сградата е изгорял напълно.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    12 1 Отговор
    Украински безпилотник?!

    09:50 03.05.2026

  • 2 Новичок

    13 0 Отговор
    Абе що ни занимавате с тия !@$÷/

    09:51 03.05.2026

  • 3 Йииху

    15 1 Отговор
    Почна се. И други пожари ще има в ФАЩ. Който разбрал, разбрал.

    09:51 03.05.2026

  • 4 Овчар

    13 0 Отговор
    Така наречените екотерористи най активни в САЩ всеки ден палят мършата но медиите крият ..!

    09:52 03.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор
    Какъв кошмар....
    Щом една лаборатория така гори, представям си огньовете в Туапсе, Перм, Орск, Приморск !!!
    Наистина съм ПОТРЕСЕН 😁☝️

    Коментиран от #7, #13

    09:53 03.05.2026

  • 6 Фъркаю си свободно

    10 2 Отговор
    Не симетрични действия. Можеш да поразиш врага и без военни действия. Просто пожар чета

    09:53 03.05.2026

  • 7 Потресен

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Съм, колко си изтресен! Къде видя Русия в статията?

    Коментиран от #8, #9, #10

    09:57 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Демократ

    3 0 Отговор
    А ми изхвърлете гейрманските студенти лай нари.

    10:38 03.05.2026

  • 12 Същия пожар

    0 2 Отговор
    като в Тоапсе и Перм🤣🤣🤣🤣

    10:49 03.05.2026

  • 13 Болшевика

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Веднага заскимтя! Дули дули ду! Слава на Тамбукту

    10:51 03.05.2026

  • 14 кравария

    2 0 Отговор
    изтече в канала!

    11:06 03.05.2026