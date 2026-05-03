Голям пожар избухна в лаборатория в Университета на Южна Флорида ВИДЕО

Масивен пожар избухна в сградата на Лабораторията за морски науки (MSL) в кампуса на Университета на Южна Флорида в Сейнт Питърсбърг, съобщи пресслужбата на университета.

„Към момента няма съобщения за пострадали и сградата е безопасно евакуирана“, се казва в изявлението.

Пожарникари, полицаи и други служби работят на мястото на инцидента, а причината за пожара се разследва.

Началникът на пожарната служба на Сейнт Питърсбърг Майкъл Луис съобщи, че на мястото са се отзовали над 60 екипа и приблизително 200 пожарникари, съобщава Fox News.

По-късно той съобщи, че покривът на сградата е изгорял напълно.