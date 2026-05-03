Арагчи към Таяни: Нека Европа осъди действията на САЩ и Израел, а не безотговорно да робува на грешни стереотипи

Иранският външен министър Абас Арагчи изрази съжаление, че някои европейски страни поддържат погрешни стереотипи относно ядрената програма на Иран.

Той направи това изявление в телефонен разговор с италианския външен министър Антонио Таяни, съобщи Press TV в своя Telegram канал.

Министрите обсъдиха регионалния дневен ред, включително предложенията на Техеран за прекратяване на войната със САЩ и Израел.

По време на разговора Арагчи изрази съжаление „за неконструктивния и безотговорен подход на някои европейски страни, които продължават да повтарят погрешни стереотипи относно иранската ядрена програма“.

Арагчи подчерта, че Иран разработва ядрена енергия изключително за мирни цели и Европа трябва да осъди действията на САЩ и Израел срещу Иран.

Техеран преди това изпрати на САЩ 14-точков мирен план с ключови условия за прекратяване на конфликта. Според Tasnim, Техеран настоява за решаване на ключови въпроси в рамките на 30 дни, а не за двумесечното прекратяване на огъня, предложено от САЩ, и набляга на „прекратяване на войната“, а не на удължаване на прекратяването на огъня.

Планът на Иран включва също гаранции за ненападение, изтегляне на американските сили от граничните райони, премахване на морската блокада, освобождаване на ирански активи, изплащане на компенсации, премахване на санкциите и прекратяване на военните действия във всички райони, включително Ливан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще проучи предложенията, но смята условията на Иран за неприемливи.