Арагчи към Таяни: Нека Европа осъди действията на САЩ и Израел, а не безотговорно да робува на грешни стереотипи

3 Май, 2026 10:07, обновена 3 Май, 2026 10:15 1 357 20

Външният министър на Иран подчерта, че Техеран разработва ядрена енергия изключително за мирни цели

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи изрази съжаление, че някои европейски страни поддържат погрешни стереотипи относно ядрената програма на Иран.

Той направи това изявление в телефонен разговор с италианския външен министър Антонио Таяни, съобщи Press TV в своя Telegram канал.

Министрите обсъдиха регионалния дневен ред, включително предложенията на Техеран за прекратяване на войната със САЩ и Израел.

По време на разговора Арагчи изрази съжаление „за неконструктивния и безотговорен подход на някои европейски страни, които продължават да повтарят погрешни стереотипи относно иранската ядрена програма“.

Арагчи подчерта, че Иран разработва ядрена енергия изключително за мирни цели и Европа трябва да осъди действията на САЩ и Израел срещу Иран.

Техеран преди това изпрати на САЩ 14-точков мирен план с ключови условия за прекратяване на конфликта. Според Tasnim, Техеран настоява за решаване на ключови въпроси в рамките на 30 дни, а не за двумесечното прекратяване на огъня, предложено от САЩ, и набляга на „прекратяване на войната“, а не на удължаване на прекратяването на огъня.

Планът на Иран включва също гаранции за ненападение, изтегляне на американските сили от граничните райони, премахване на морската блокада, освобождаване на ирански активи, изплащане на компенсации, премахване на санкциите и прекратяване на военните действия във всички райони, включително Ливан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще проучи предложенията, но смята условията на Иран за неприемливи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Докато САЩ предаде Украйна

    4 27 Отговор
    Украйна Тихо се само въоръжи и методично Унищожава Руските доходи и икономика
    Които водят до сигурен Крах на Путинова Русия

    Коментиран от #6, #10, #12

    10:19 03.05.2026

  • 3 Сталин

    28 6 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят света от вековната ционистка чума

    10:20 03.05.2026

  • 4 ПЕРСИТЕ СА ДОБРИ

    25 3 Отговор
    дипломати .Правилно поведение и маниер подкрепено с правилен изказ основан на логика.А каубойците са просто завършени хъшове и бандити.

    10:21 03.05.2026

  • 5 Слава Израел

    7 24 Отговор
    Слава на пазителите на нормалните народи
    От ненормалниците

    Коментиран от #15

    10:22 03.05.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Докато САЩ предаде Украйна":

    То крахът на Русия го чакате вече няколко века, ама не ви се получава нещо. Путин ясно го каза "Западът е бил враждебен към Русия през цялата ѝ история. Няма значение, кой е на власт. Цар, Комунисти или демократи.

    10:24 03.05.2026

  • 7 Чалмичка- мазохист

    4 24 Отговор
    На такива фанатизирани орди, които нагло предявяват все по-абсурдни претенции не им е добър хороскопа . Бай Дончо му е къс фитила и ще ги сурвака отново тия дни. Иначе аятоласите са победители… Ама на шах!

    10:27 03.05.2026

  • 8 Гръм

    2 18 Отговор
    Иран се подиграва на целия свят с твърдения, че обогатяване на уран до такива високи проценти било за мирни цели.Аз лично е съм против да стане ядрена държава,но с култивране на фанатици не с знае в един момент дали няма да го ползват това оръжие по идеологически причини.

    10:28 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никога от създаването си

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "Докато САЩ предаде Украйна":

    Русия не е била толкова постоянно и методично
    Унижавана и то от съсед когото нападна 30 пъти по малък
    От нея

    фАКТ!!!

    Коментиран от #14

    10:33 03.05.2026

  • 11 Рододендрон

    2 8 Отговор
    Интересно за какво ти е обогатен уран до 60 % за мирни цели.

    10:40 03.05.2026

  • 12 Парцалята

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Докато САЩ предаде Украйна":

    Съжалявам ги
    Защо се вързват на лъжите на Бункера

    10:44 03.05.2026

  • 13 Браво на персите

    9 1 Отговор
    Успех на персите в борбата с ционистите и сатанистите

    10:49 03.05.2026

  • 14 Ти плащаш сметката

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никога от създаването си":

    Как е дупката в държавния бюджет? Как са цените тук, со п ол?

    10:50 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Той

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ционизъм = фашизъм":

    Ислямизъм е равно на тероризъм. Бай Дончо престани да се лигавиш с аятоласите, приключвай ги.

    Коментиран от #19

    11:03 03.05.2026

  • 17 1234

    3 0 Отговор
    А Таяни няма ли си друга работа.

    11:05 03.05.2026

  • 18 на гяууури

    0 2 Отговор
    Не може да обясниш те са в робство ама им е дар демократичен. Бяха роди с кървав данък 10процента е сега са демократични(роби) с 20процента данък и им е много добре. Не им отваряй очите на тез слуги!

    11:13 03.05.2026

  • 19 некадйрник

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Той":

    Погледни последните години кой кого избивя и тогава ръсай гоооовната си некадърнии глупааци!

    11:16 03.05.2026

  • 20 Факти

    1 3 Отговор
    Ислямският режим в Иран уби 35 хиляди протестиращи през януари. Народът на Иран подкрепя САЩ и Израел в борбата им с ислямския режим. Гледал съм безброй интервюта с иранци, избягали от Иран. Всички се надяват режимът да падне. Всички подкрепят САЩ и Израел. В Иран повечето хора дори не са мюсюлмани. Не се молят. Не изпълняват обичаите. Събират се по жилищата, пият и се веселят. На всички им е писнало от тоя пуст ислям и се надяват американците и евреите да ги освободят. Това обаче е невъзможно. Те няма да влязат с армия и да жертват хора за да свършат тяхната работа. Могат евентуално да им изсипят оръжие, но толкова. Народът трябва сам да си свърши работата и да се освободи от ислямистите. Европа няма как да подкрепи ислямския режим. Ислямът е чума и всички го знаем много добре. В Китай масово разрушават джамии и изкореняват тази болест. Трябва да вземем пример от тях.

    11:17 03.05.2026

