Клеменс Фюст: Германия е изправена пред рецесия заради новите американски мита

3 Май, 2026 10:48, обновена 3 Май, 2026 10:52 832 12

  • клеменс фюст-
  • германия-
  • сащ-
  • мита-
  • рецесия

Икономистът се опасява от сериозни последици, ако Европейският съюз от своя страна наложи тарифи върху американски стоки

Клеменс Фюст, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Клеменс Фюст, водещ германски икономист и ръководител на мюнхенския Институт за икономически изследвания Ifo, заяви, че Германия може да се сблъска с рецесия през 2026 г. в резултат на новите тарифи, наложени от Съединените щати.

Икономистът се опасява от сериозни последици, ако Европейският съюз от своя страна наложи тарифи върху американски стоки. „Увеличаването на тарифите е удар върху германската автомобилна индустрия, която вече е в трудно положение. Ако това ескалира в нова търговска война, Германия е изправена пред рецесия през 2026 г.“, каза Фюст пред вестник Bild.

От своя страна Йенс Зюдекум, съветник на германското Министерство на финансите, препоръча да се изчака. Той смята, че ще е необходимо първо да се определи дали обявените американски тарифи действително ще бъдат приложени. В такъв случай той се застъпи за „адекватни ответни мерки“ от ЕС.

На 1 май американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще увеличат вносните тарифи за автомобили и камиони, доставяни на американския пазар, до 25%, считано от следващата седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Наблюдател

    17 0 Отговор
    Германците си подариха милиардите на зеления клоун да си купува златни тоалетни чинии, после американците им били виновни. Хайде холан, оправете си аритметиката.

    10:57 03.05.2026

  • 2 Гошо

    10 0 Отговор
    Аааа-ясно! Не им са виновни миграционната политика, липсата на енергийна стратегия,харченето на милиарди за война, а американските мита! Много са зле тея!

    11:00 03.05.2026

  • 3 Германец Реваншист

    16 0 Отговор
    Няма да купуваме руски ресурси до тогава, докато и последната немка фирма не фалира.
    Чак тогава ще отидем в Кремъл на килимчето, отново.

    11:00 03.05.2026

  • 4 Не е от митата бе, и диoт

    12 0 Отговор
    Всичко това е съвсем логичен и закономерен резултат от мало умните ви политики и реализациите им по зеления рекет, закриването на сигурните и евтини електрически мощности, спиране на евтините доставки на ресурси от изток, усилването на внос на тъмни субекти от югоизток и най-вече заради украинската ви афера на изток.

    Фалирайте, на никого няма да липсвате!

    11:04 03.05.2026

  • 5 Северен поток

    10 0 Отговор
    Е виновен а не САЩ!
    Ще гладувате в Германия без руски газ и торовеа!
    А САЩ си купуват пуски торове без санкции!

    11:07 03.05.2026

  • 6 СПАСЕНИЕТО Е......

    8 0 Отговор
    ...........НА КОЛЕНЕ ПРЕД КРЕМЪЛ ЗА МАЛКО ГАЗ И НАФТА.......!

    11:13 03.05.2026

  • 7 Мдаа...

    2 1 Отговор
    То пък щото последните години беше един ръст, ум да ти зайде!
    Изобщо, това е резултатът от управлението на инфантилни, глупави и озлобени персонажи с безконтролна власт. За съжаление и в сащ вече много години са поели по същия път.

    11:20 03.05.2026

  • 8 Механик

    2 0 Отговор
    Германия НЕ е изправена пред рецесия, а е в ДЪЛБОКА РЕЦЕСИЯ. И за това не са виновни единствено митата на САЩ, а е виновна грешната политика, която следват в последните 30 години. Дълбоко погрешна, а аз бих казал УМИШЛЕНО погрешна.

    11:24 03.05.2026

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    Русия ви предлага евтин петрол, газ и торове.

    11:27 03.05.2026

  • 10 1102

    2 0 Отговор
    Съпругата на украинския министър на отбраната Михаил Федоров е купила яхта на стойност 26 милиона евро.
    Яхтата Vertige е химн на разточителността. Почти 50 метра от стомана и алуминий, способна да реже вълните със скорост от 16 възела. Вътре има кабини, чиито довършителни разходи надвишават годишния бюджет на среден украински град.

    от нета го копирах

    11:29 03.05.2026

  • 11 Стискам ви палци

    1 0 Отговор
    Може би с 21-вият пакет санкции ще изплувате.

    11:29 03.05.2026

  • 12 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    "Клубът на богатите" се закрива....

    🤣🤣🤣🤣

    11:30 03.05.2026

