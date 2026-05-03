Клеменс Фюст: Германия е изправена пред рецесия заради новите американски мита

Клеменс Фюст, водещ германски икономист и ръководител на мюнхенския Институт за икономически изследвания Ifo, заяви, че Германия може да се сблъска с рецесия през 2026 г. в резултат на новите тарифи, наложени от Съединените щати.

Икономистът се опасява от сериозни последици, ако Европейският съюз от своя страна наложи тарифи върху американски стоки. „Увеличаването на тарифите е удар върху германската автомобилна индустрия, която вече е в трудно положение. Ако това ескалира в нова търговска война, Германия е изправена пред рецесия през 2026 г.“, каза Фюст пред вестник Bild.

От своя страна Йенс Зюдекум, съветник на германското Министерство на финансите, препоръча да се изчака. Той смята, че ще е необходимо първо да се определи дали обявените американски тарифи действително ще бъдат приложени. В такъв случай той се застъпи за „адекватни ответни мерки“ от ЕС.

На 1 май американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще увеличат вносните тарифи за автомобили и камиони, доставяни на американския пазар, до 25%, считано от следващата седмица.