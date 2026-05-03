Клеменс Фюст: Германия е изправена пред рецесия заради новите американски мита

Клеменс Фюст, водещ германски икономист и ръководител на мюнхенския Институт за икономически изследвания Ifo, заяви, че Германия може да се сблъска с рецесия през 2026 г. в резултат на новите тарифи, наложени от Съединените щати.
Икономистът се опасява от сериозни последици, ако Европейският съюз от своя страна наложи тарифи върху американски стоки. „Увеличаването на тарифите е удар върху германската автомобилна индустрия, която вече е в трудно положение. Ако това ескалира в нова търговска война, Германия е изправена пред рецесия през 2026 г.“, каза Фюст пред вестник Bild.
От своя страна Йенс Зюдекум, съветник на германското Министерство на финансите, препоръча да се изчака. Той смята, че ще е необходимо първо да се определи дали обявените американски тарифи действително ще бъдат приложени. В такъв случай той се застъпи за „адекватни ответни мерки“ от ЕС.
На 1 май американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще увеличат вносните тарифи за автомобили и камиони, доставяни на американския пазар, до 25%, считано от следващата седмица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:57 03.05.2026
11:00 03.05.2026
3 Германец Реваншист
Чак тогава ще отидем в Кремъл на килимчето, отново.
11:00 03.05.2026
4 Не е от митата бе, и диoт
Фалирайте, на никого няма да липсвате!
11:04 03.05.2026
5 Северен поток
Ще гладувате в Германия без руски газ и торовеа!
А САЩ си купуват пуски торове без санкции!
11:07 03.05.2026
11:13 03.05.2026
7 Мдаа...
Изобщо, това е резултатът от управлението на инфантилни, глупави и озлобени персонажи с безконтролна власт. За съжаление и в сащ вече много години са поели по същия път.
11:20 03.05.2026
11:24 03.05.2026
11:27 03.05.2026
11:29 03.05.2026
11:29 03.05.2026
11:30 03.05.2026