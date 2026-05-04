Зеленски проведе среща с Фицо въпреки напрежението около Москва
Зеленски проведе среща с Фицо въпреки напрежението около Москва

4 Май, 2026 14:31, обновена 4 Май, 2026 14:31 1 320 41

Украинският президент обсъди с премиера на Словакия европейската интеграция на Киев и бъдещо двустранно сътрудничество

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща със словашкия премиер Роберт Фицо, по време на която двамата са обсъдили амбициите на Украйна за присъединяване към Европейски съюз, предава БТА.

Фицо, който често е определян като един от най-благосклонните към Русия лидери в европейския блок, се очаква по-късно тази седмица да отпътува за Москва, където да присъства на парада по случай 9 май.

„Обсъдихме сътрудничеството в различни области, както и възможността в близко бъдеще да се проведе правителствена среща във формат на междуправителствена комисия“, написа Зеленски в публикация в Екс.

Срещата идва в момент на продължаващи дипломатически усилия на Киев да укрепи подкрепата си сред европейските партньори, включително и сред държави, чиито лидери демонстрират по-колеблива позиция спрямо войната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 7 Отговор
    Скоро ще го видите да стиска и бицепса на Льотчика у кабинета на Баце.

    Коментиран от #28

    14:32 04.05.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 7 Отговор
    Успях да накарам гърците атиняните също така да намразят България и българите когато развях Бритиш Флаг насред Синтагма Ерму и Монастираки и тази година ще замина за Атина слизам от автобуса и мигновено си троша телефона късам си документите и ще се стремя да бъда на максимално ниво дразнител в Атина , Бритиш Албион

    Коментиран от #20

    14:34 04.05.2026

  • 3 Аз съм веган

    8 22 Отговор
    Казал му е че е добре да не ходи на парад в мацква.

    Коментиран от #11, #13

    14:34 04.05.2026

  • 4 Ама

    26 8 Отговор
    кво е изпросил зеленият шмъркач ?!

    14:34 04.05.2026

  • 5 То Зеленски е лидерът

    9 32 Отговор
    Путин скоро ще е в затвора
    А Руснаците Усилено учат Украински

    14:35 04.05.2026

  • 6 ФИЦОО!!

    25 8 Отговор
    А защо не му изши един шумар

    Коментиран от #32

    14:36 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Розова вата Тихо Издъшаща

    5 12 Отговор
    Тези Утки ни разпукаха Ауспусите
    Вървим и течем !!

    14:36 04.05.2026

  • 9 Аз съм веган

    6 21 Отговор
    Пуснаха ли нета в Бензиностанцията? Как ще загасят действащ вулкан в туапсе?

    14:36 04.05.2026

  • 10 голям смях

    23 5 Отговор
    тоя пак със дрехи на енорийски свещеник облечен, така ли не можаха един костюм да му купят?

    14:36 04.05.2026

  • 11 И що да не ходи

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    Терористичен акт ли ще прави фашиста зеленски? Как ли ще изглежда запада като спонсор на тероризъм и фашизъм?

    Коментиран от #31

    14:36 04.05.2026

  • 12 Всички подлоги На Путин

    8 20 Отговор
    Напускат потъващият Кораб
    Ясно е че Русия Умира

    14:36 04.05.2026

  • 13 Бегай да се оплачеш

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    на арменския поп от Русия, като всички еврокукундели. Събрали се там и ронят крокодилски сълзи.

    Коментиран от #19

    14:37 04.05.2026

  • 14 Обсъдили амбициите на Украйна

    21 3 Отговор
    за присъединяване към Европейски съюз, т.е. за закриването му.

    14:37 04.05.2026

  • 15 На 3 километра от червеният площад е

    3 11 Отговор
    Имало атака с дрон
    Дали парадът на 9 ти май е сигурно място

    14:38 04.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Николета и Славина днес ми се порадваха като на английски дог и ми позволиха да се свърша на Сисите и физиономиите им , останаха много доволни

    14:39 04.05.2026

  • 18 а ка Путин

    4 15 Отговор
    Си стои в бункера и го е страх да направи парада. Те там е разликата.

    14:39 04.05.2026

  • 19 Аз съм веган

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Бегай да се оплачеш":

    Не се оплаквам. Смешни са.

    Коментиран от #22

    14:41 04.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Виждаме кой е смешен

    20 4 Отговор

    До коментар #19 от "Аз съм веган":

    Събрали се и точат лиги и скимичат от Русия. То оръжия, пакети, обиди и пак НИЩО. Смешници, клоуни, циркаджии. Чл. 5 го забравиха. Натовска армия не можаха да съберат, оръжията им свършиха, парите , петрола, газа им свърши. И бати САЩко ги заряза. И накрая си фалираха държавите. Ще ми ядът ....

    Коментиран от #27

    14:46 04.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георги

    11 1 Отговор
    очевидно изтеклия използва простроления за да прати хабер на бункерния

    14:47 04.05.2026

  • 25 Ха-ха

    3 15 Отговор
    Фицо е последния руски пудел в Европа. Изчезваща порода.!

    Коментиран от #26

    14:51 04.05.2026

  • 26 Фицо е от Словакия бе глупав

    12 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ха-ха":

    И браво, че се грижи за страната си, а не я продава като нашите национални предатели от ПП, ДБ и ГЕРБ!

    14:54 04.05.2026

  • 27 Цвете слава Гълъбова

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Виждаме кой е смешен":

    И ти се прибирай

    14:57 04.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Какво пиеш, щото действа умопомрачително ?

    Коментиран от #41

    14:59 04.05.2026

  • 30 56346632899243

    0 4 Отговор
    Зеленски му е казал къде точно на трибуната е безопасно за да не го ударят дроновете

    Коментиран от #35

    15:00 04.05.2026

  • 31 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "И що да не ходи":

    Дали знаеш какво е фашизъм ?

    Коментиран от #33, #39

    15:04 04.05.2026

  • 32 Има време

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФИЦОО!!":

    И за шамари, засега Фицо е спазил добрият тон.

    15:04 04.05.2026

  • 33 Видно да

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    И цял ден ти казвам, че идеално показвате фашизма, като ви ползват за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    15:06 04.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зеленият цървул

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "56346632899243":

    Няма да посмее да нападне парада в Москва, колкото и да е тъп знае че ако се опита да го направи това ще му е краят. Западните му господари също няма да му разрешат щото колкото и да са тъпи и те знаят че това ще развърже ръцете на Русия да ги избомби яко, и без това отдавна си го търсят.

    15:13 04.05.2026

  • 36 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 0 Отговор
    Щого приемаш тоя наркоман бе фицо

    15:13 04.05.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 8 Отговор
    Фицо е човешки отпадък .Издънката на Европа .Заслужаваше Азов и ДЕСЕН СЕКТОР да го бяха поели за да му излекуват комунистическите туморни образувания в про.стата болшевишка антиевропейска тиква ..М.а.ло.умен словашки бо.к.лук

    Коментиран от #38, #40

    15:14 04.05.2026

  • 38 Не ще ли да продава ЕС

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    не го е срам. Така прави безродните глупаци нещастни. 😄

    15:17 04.05.2026

  • 39 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    как няма да знае, ежедневно се вижда фашизма в евр0гейск@т@ к0чин@

    15:32 04.05.2026

  • 40 Бъркаш се

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Човешкия отпадък сте вие дето се продавате за 2 цента,и да го махаш тва синьо жълто л@йно от ника си!
    🇧🇬🤝🇷🇺

    15:35 04.05.2026

  • 41 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Лука":

    Та ти нямаш ум,как може да ти действа?

    15:37 04.05.2026

