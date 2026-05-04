Зеленски проведе среща с Фицо въпреки напрежението около Москва

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща със словашкия премиер Роберт Фицо, по време на която двамата са обсъдили амбициите на Украйна за присъединяване към Европейски съюз, предава БТА.

Фицо, който често е определян като един от най-благосклонните към Русия лидери в европейския блок, се очаква по-късно тази седмица да отпътува за Москва, където да присъства на парада по случай 9 май.

„Обсъдихме сътрудничеството в различни области, както и възможността в близко бъдеще да се проведе правителствена среща във формат на междуправителствена комисия“, написа Зеленски в публикация в Екс.

Срещата идва в момент на продължаващи дипломатически усилия на Киев да укрепи подкрепата си сред европейските партньори, включително и сред държави, чиито лидери демонстрират по-колеблива позиция спрямо войната.