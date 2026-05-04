Новини
Свят »
Как войната в Иран удари авиационната индустрия

Как войната в Иран удари авиационната индустрия

4 Май, 2026 20:49 1 078 22

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • гражданска авиация-
  • опек

Миналата седмица Европейската комисия стартира плана си „AccelerateEU", който включва наблюдение на запасите от авиационно гориво и координиране на доставките за авиокомпаниите и летищата в целия блок

Как войната в Иран удари авиационната индустрия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На много европейци може им да се наложи да преосмислят плановете си за почивка това лято, тъй блокадата на Ормузкия проток води до недостиг на самолетно гориво, а авиокомпаниите са принудени да вигат цените на билетите.

Цените на авиационните горива се удвоиха от началото на американските и израелски удари срещу Иран.

Един барел самолетно гориво е скочил от 80 евро през февруари на 180 евро в края на април, обяснява пред ДВ Марина Ефтимиу от Дъблинския градски университет. „Ако цените на горивото, които съставляват между 25% и 50% от общите разходи на авиокомпаниите, останат така високи, а самите компании не са се подсигурили срещу този риск, те могат да фалират", обяснява тя.

Съвсем скоро се очаква и недостиг. Преди две седмици от Международната агенция по енергетика предупредиха, че Европа разполага с авиационно гориво за още шест седмици. Континентът използва около 1,6 милиона барела дневно, 1,1 милиона от тях са местно производство, но голяма част от останалите пристигат от Близкия изток през Ормузкия проток, който е блокиран от седмици.

По-скъпи билети и по-малко полети

Компаниите реагират различно. Air France-KLM обявиха, че въвеждат допълнителна такса от 100 евро за полетите на далечно разстояние, докато Lufthansa планира да зачеркне 20 000 кратки полета в идните шест месеца. SAS пък ще отменят около 1000 полета. „Длъжни сме да го направим, защото в противен случай ще фалираме след няколко месеца", призна Себастиан Юстум, заместник-директор на Air France-KLM.

Несигурността и допълнителните разходи покачват и цените на билетите, отбелязват наблюдатели, като според консултантската компания Airfare те са нараснали с 24% през последната година.

Асоциацията на европейските авиолинии, която представлява 16 авиокомпании на Стария континент, призова Европейския съюз (ЕС) да приеме спешни мерки, за да ограничи ефектите от войната в Иран. Сред предложените мерки е да отпадне задължението над 90% от горивото да се пълни в Европа, както и временно да бъде преустановена търговията с емисии, която задължава авиокомпаниите, опериращи в ЕС, да плащат за въглеродните емисии.

ЕС се опитва да координира доставките и разпределението

„Само за 60 дни от началото на конфликта разходите ни за внос на изкопаеми горива са се увеличили с над 27 милиарда евро", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро. Тя подчерта още, че координираните действия между държавите членки са задължителни. „Предлагаме по-тясно сътрудничество не само при запълването на националните газови хранилища, но и при резервите на горива - особено на авиационното гориво и дизела, където пазарите се свиват", коментира Фон дер Лайен.

Миналата седмица Европейската комисия стартира плана си „AccelerateEU", който включва наблюдение на запасите от авиационно гориво и координиране на доставките за авиокомпаниите и летищата в целия блок.

И докато експертите признават, че координацията между държавите членки може да омекоти ефектите от кризата, тя няма как да замести недостатъчните доставки. „Тя може да попречи недостигът на национално ниво да предизвика паника в целия континент, но не може да създаде гориво, което липсва", коментира Ефтимиу от Дъблинския университет.

„Изключително тежка ситуация"

Износителите на авиационно гориво разполагат с все по-ограничен ресурс. „Голяма част от керосина се рафинира в Азия. Южна Корея е най-големият износител, но азиатските страни започват да ограничават износа, тъй като суровият петрол също идва от Близкия изток", обяснява Ефтимиу.

Въпреки това ЕС се опитва да внуши увереност, че е готов да се справи с евентуален недостиг на самолетно гориво в бъдеще, като дори насърчава хората да пътуват. „Макар че трябва да се подготвим за най-лошия сценарий, трябва също така да се въздържаме от изпращането на откровено негативни и тревожни съобщения, които създават объркване и паника сред пътуващите", заяви Апостолос Цицикостас, еврокомисар по устойчив транспорт и туризъм. „Правим всичко възможно, за да предвидим и ограничим въздействието на тази изключително трудна ситуация", допълва Цицикостас.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня същия

    1 8 Отговор
    От" КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ" на,
    Извинете , може ли три дни да не ни гърмите , да се направим на велики !

    20:50 04.05.2026

  • 2 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Стрина Урсулина ще ходи на парада в Москва да се премоли за керосинец

    Коментиран от #7

    20:50 04.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Да не забравим за това на евреи и клоуни ,,и най вече на вас зелето

    20:51 04.05.2026

  • 4 Хе хе...

    14 0 Отговор
    Баш преди сезона на отпуските.
    Ха ха ха ха!
    Айде сбогом газпром, сбогом и туризъм!
    Ха ха ха ха ха ха ха! Санкциите работят наистина. Ха ха ха!

    20:53 04.05.2026

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Това не е интересно !!! Интересното, за което се правите на разсеяни и не пишете, е - Къде са ни четиридесетте милиарда евро, които бяха гарант за валутния борд ?! Къде...?!
    Радев!!! Ти ще мецнеш ли...?! Щото за дефицита оревахте орталъка !!!

    20:53 04.05.2026

  • 6 Гориил

    8 1 Отговор
    Сегашният световен ред не е резултат от положителна еволюция. Той не е естествен. Той е злонамерена конструкция, измама на хора, които са позволили да бъдат измамени (и взети под пълен контрол). Пред очите ни се разпада нещо, което никога не е трябвало да съществува и за което никой няма да скърби.

    20:56 04.05.2026

  • 7 Хм...

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Като стана на въпрос, руснаците току що обявиха, че дори само при опит за диверсия на парада в Москва ще заличат центъра на киев.
    Изглежда дори на Путин взе да му омръзва от лиготийте за братския у краински народ.

    20:57 04.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Има керосин в Масква,ама го дават со пари или со дупе.🌈🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #11

    21:01 04.05.2026

  • 9 Предложение

    5 0 Отговор
    ЕС маха санкциите срещу Русия, а Зеленски да се сърди на Тръмп за това.

    21:03 04.05.2026

  • 10 Молния!

    1 12 Отговор
    Взривове в центъра на Москалбад!! Украински дронове направиха за посмешище ПВО то на ху...ЙЛО! Летищата блокирани! Нямя връзка,храна, Интернет,.. повече от 200 Полета отменени, абсолютна паника и Ху..йня! От 05...до 10 май,..в москалбад БЕЗ канелени мобилен НЕТ,.Без..телефони, без радиостанции... на кратко. КОНЦ..лагер

    Коментиран от #13, #15

    21:05 04.05.2026

  • 11 Преставяш ли си

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Урсулитка или Кайчето у Москва с ,, тубите"Виж Мелони може и да получи .. ,, тунджа"

    21:07 04.05.2026

  • 12 фактология

    5 0 Отговор
    Ами, как утре например в Солун има спешна среща на Райънеър с гръцки представители, защото явно авиокомпанията са решили да им извиват ръцете, като са заплашили с намаляване на полетите до летище Македония, а вероятно и цялостно спиране? Предлог вероятно липса на гориво?
    Това преди началото на туристическия сезон и управниците в Солун - Северна Гърция са меко казоно в истерия!

    21:09 04.05.2026

  • 13 Да бе

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Молния!":

    Ха ха, както го пишеш войната свърши. Ама ако утре Зеленски пак реве за помощ, значи си написал "Ху..йня"
    Чао, до утре.

    21:10 04.05.2026

  • 14 Руснак без крак...

    1 5 Отговор
    Правилното заглавие е

    "Как войната в Украйна удари руската индустрия и икономика" ☝️

    Коментиран от #19

    21:12 04.05.2026

  • 15 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Молния!":

    Лап Пай У Йотт бре съдран пернишшки хъесоссс ,мрррршооо !

    21:16 04.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "450 дрона пи... Здят":

    Режима на Вовка приключи! Дните му са преброени

    21:21 04.05.2026

  • 18 хаха🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "450 дрона пи... Здят":

    Лапуркай бе козяшки лепилар ,съвсем изпадна в абстинентнан криза ,смучкай шнорхелла за изтрезняване !

    21:23 04.05.2026

  • 19 Украинец без глава

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак без крак...":

    Може и да е влажно ,но е топло и изобщо не скучно ,хиляди сме .

    21:25 04.05.2026

  • 20 Гориил

    13 0 Отговор
    Руското правителство забрани вноса на компютри, твърди дискове и RAM памет от 22 производители. Според актуализирания списък на Министерството на промишлеността и търговията, който влиза в сила на 27 май, забраната се отнася за компютрите Acer (една от най-продаваните марки в света). Забранени са и компютрите от Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung и Toshiba. Отделна забрана важи за лаптопите HP и Fujitsu. Русия произвежда всички тези продукти на вътрешния пазар и не изисква внос.

    21:25 04.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Биби

    4 0 Отговор
    А бе нали Райънеър летят директно за 20 еуро. Луфшайзеханза спокойно да си фалират е вал съм ги у немскияг ъс

    21:36 04.05.2026