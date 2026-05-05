Maersk съобщи, че неин кораб е преминал през Ормузкия проток

Датската корабна компания Maersk съобщи в понеделник, че един от нейните кораби е преминал през Ормузкия проток под военна охрана от страна на САЩ, съобщи CNN.

Maersk заяви, че наскоро е била потърсена от американските въоръжени сили, които "са предложили на кораба възможност да напусне Персийския залив под военна охрана на САЩ".

След координация между компанията и военните, "корабът впоследствие е напуснал Персийския залив, придружен от американски военни сили" в понеделник, добави Maersk.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи по-рано днес, че два търговски кораба под американски флаг "успешно са преминали през Ормузкия пролив".