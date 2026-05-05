Maersk съобщи, че неин кораб е преминал през Ормузкия проток

Датската корабна компания Maersk съобщи в понеделник, че един от нейните кораби е преминал през Ормузкия проток под военна охрана от страна на САЩ, съобщи CNN.
Maersk заяви, че наскоро е била потърсена от американските въоръжени сили, които "са предложили на кораба възможност да напусне Персийския залив под военна охрана на САЩ".
След координация между компанията и военните, "корабът впоследствие е напуснал Персийския залив, придружен от американски военни сили" в понеделник, добави Maersk.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи по-рано днес, че два търговски кораба под американски флаг "успешно са преминали през Ормузкия пролив".
1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #5
08:50 05.05.2026
2 Ммммм
Коментиран от #15
08:50 05.05.2026
3 ПЛАТИЛИ И МИНАЛИ
Коментиран от #10
08:50 05.05.2026
4 ТРЪМП СТРАШНИИ
08:51 05.05.2026
До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":А дали е така???? На Дони не може да се вярва. Той си е лаладжия. Нарцис
Коментиран от #9
08:51 05.05.2026
08:52 05.05.2026
08:58 05.05.2026
08:59 05.05.2026
9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #5 от "🤔🤔🤔🤔🤔":Не слушай кво говоря, а гледай кво правя.
Всеки кораб от и за Иран е мой.
09:00 05.05.2026
10 ТРЪМП СТРАШНИИ
До коментар #3 от "ПЛАТИЛИ И МИНАЛИ":САЩ не плаща.
На него му плащат.
09:01 05.05.2026
11 Оракула от Делфи
Това ми напомня за Кръстоносния поход на Латинците -Венецианци към "Необетованата земя",
на път за Ерусалим,
като видели златото в Константинопол, се юрнали да крадат и грабят колкото могата да носят!!!
Забравили за божията гибел в Африка, погледнали и към България , но изяли дървото до край!!!
После знаем всички как свърши историята с Предводителя им Балдуин във Велико Търново!!!
Велик е цар Калоян и никой друг!!!
09:05 05.05.2026
09:06 05.05.2026
09:07 05.05.2026
09:08 05.05.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #2 от "Ммммм":Тапата е сложена отзад на Аятоласите...в залива.
Нема мърдане.
Да дават урана иначе ша берат ядове.
09:08 05.05.2026
16 ТРЪМП СТРАШНИИ
Ша държа аятоласите на къса каишка.
09:10 05.05.2026
09:17 05.05.2026
09:24 05.05.2026
19 Какво означава
Ако е минал някой кораб, означава че иранците са го пуснали! Те никога не са затваряли напълно пролива и всеки ден пускат корабите които решат.
А Тръмп бе този който наложи "блокадата", че щом за едни кораби не можело да минават, а други можело, - сега никакви кораби нямало да минават. А сега се прави на "охранител" на корабите които иранците пуснали!:):)
И тук дори бе публикувано това.
09:24 05.05.2026
Тия вече май свършиха смокините и шам фъстъка.
Коментиран от #21
09:25 05.05.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #20 от "Така де":Смеят ли аятоласите да не пуснат кораб под щатски флаг.
09:27 05.05.2026