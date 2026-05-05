Режимът на аятоласите продължава с екзекуциите

Иранските държавни медии съобщиха, че трима мъже, обвинени в участие в безредиците в Машхад и в предполагаем заговор, свързан с Израел, са били екзекутирани рано сутринта в понеделник местно време, пише Iran international.

В статията са посочени имената на мъжете - Мехди Расули и Мохамадреза Мири, описани като "агенти на Мосад", участвали в това, което властите наричат "преврат" през януари 2026 г., както и Ебрахим Долатабади, описан като ключова фигура в безредиците в района на Табарси.

Държавните медии съобщиха, че Расули и Мири са имали "пряка роля" в убийството на член на иранските сили за сигурност по време на събитията, докато Долатабади е бил обвинен, че е ръководел групи, участвали в сблъсъци, довели до още смъртни случаи.

Правозащитни групи твърдят, че Иран е екзекутирал най-малко 25 политически затворници от началото на американско-израелските удари на 28 февруари.

Техеран екзекутира още един политически затворник в затвора в Урмия в неделя, съобщи съдебната власт, като го идентифицира като Мехраб Абдолахзаде.

Роден през 1997 г. в Урмия, той беше арестуван на 22 октомври 2022 г. по време на протестите "Жена, живот, свобода".

Други двама мъже бяха екзекутирани в събота, след като Върховният съд потвърди смъртните им присъди за шпионаж в полза на Израел и сътрудничество с разузнавателната служба "Мосад".

Медийният център на съдебната власт съобщи, че Ягуб Каримпур и Насер Бекрзаде са били обесени в Централния затвор в Урмия след съдебно производство.