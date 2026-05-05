Режимът на аятоласите продължава с екзекуциите

5 Май, 2026 07:48

  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Правозащитни групи твърдят, че Иран е екзекутирал най-малко 25 политически затворници от началото на американско-израелските удари на 28 февруари

Режимът на аятоласите продължава с екзекуциите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иранските държавни медии съобщиха, че трима мъже, обвинени в участие в безредиците в Машхад и в предполагаем заговор, свързан с Израел, са били екзекутирани рано сутринта в понеделник местно време, пише Iran international.

В статията са посочени имената на мъжете - Мехди Расули и Мохамадреза Мири, описани като "агенти на Мосад", участвали в това, което властите наричат "преврат" през януари 2026 г., както и Ебрахим Долатабади, описан като ключова фигура в безредиците в района на Табарси.

Държавните медии съобщиха, че Расули и Мири са имали "пряка роля" в убийството на член на иранските сили за сигурност по време на събитията, докато Долатабади е бил обвинен, че е ръководел групи, участвали в сблъсъци, довели до още смъртни случаи.

Правозащитни групи твърдят, че Иран е екзекутирал най-малко 25 политически затворници от началото на американско-израелските удари на 28 февруари.

Техеран екзекутира още един политически затворник в затвора в Урмия в неделя, съобщи съдебната власт, като го идентифицира като Мехраб Абдолахзаде.

Роден през 1997 г. в Урмия, той беше арестуван на 22 октомври 2022 г. по време на протестите "Жена, живот, свобода".

Други двама мъже бяха екзекутирани в събота, след като Върховният съд потвърди смъртните им присъди за шпионаж в полза на Израел и сътрудничество с разузнавателната служба "Мосад".

Медийният център на съдебната власт съобщи, че Ягуб Каримпур и Насер Бекрзаде са били обесени в Централния затвор в Урмия след съдебно производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 13 Отговор
    Всеки допир с Израел независимо къде е води до летален изход.

    Коментиран от #5, #36

    07:50 05.05.2026

  • 2 Грантове ахаха

    41 9 Отговор
    Режимът на Ротшилд продължава с пропагандата.

    Коментиран от #62

    07:50 05.05.2026

  • 3 ФАКТ

    15 15 Отговор
    Правозащитни групи твърдят, че Иран е екзекутирал най-малко 25 политически затворници на Мосад

    Коментиран от #46

    07:51 05.05.2026

  • 4 Факти

    13 32 Отговор
    Ислямският режим в тази война е убил много повече перси и араби, отколкото американци. До момента американските жертви са точно 13. Ето така ислямистите громят врага - не като убиват от неговите, а като убиват от своите. Хитро.

    Коментиран от #7, #14

    07:54 05.05.2026

  • 5 факуса

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    затуй требе екзекутиране на "правозащитните групи,очевадно са агенти на мосад

    07:55 05.05.2026

  • 6 000

    32 7 Отговор
    А фашисткия американо-еврейски съюз какво прави?

    Коментиран от #18

    07:57 05.05.2026

  • 7 Анджо

    6 15 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Сталин добре го е научил.🤷

    07:57 05.05.2026

  • 8 иван костов

    35 4 Отговор
    Всеки шпионин си е заслужил присъдата! Иначе държавата ще се превърне в ке неф като България!

    08:00 05.05.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    26 0 Отговор
    Дони си мислеше, че с пазарлък и сплашване ще стане работата, ама за Иран трябва ресурс 💲, това проблемът, иначе САЩ могат да ги претупат, ама на алчния дъртак не му излизат сметките и се ослушва като глуха свиня в копина, надявайки се друг да я плати.

    08:05 05.05.2026

  • 10 Атлантист+

    6 20 Отговор
    Екзекуции ? Ах, Иран трябва да се върне в каменната ера.

    Коментиран от #25

    08:07 05.05.2026

  • 11 Kaлпазанин

    27 4 Отговор
    А колко избиха англосаксонците и евреите в Палестина и близкия изток ??....

    Коментиран от #30

    08:11 05.05.2026

  • 12 Коста

    25 2 Отговор
    Те тези правозащитници как се движат под бомбардировките на Израил и САЩ? И всички са безсмъртни?

    08:13 05.05.2026

  • 13 Тото

    3 8 Отговор
    Ужасно е.

    08:15 05.05.2026

  • 14 ФАКТ

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Убиват техните сороси... вестник ли да им четат на предателите?

    08:15 05.05.2026

  • 15 Сталин

    28 4 Отговор
    А в България агенти на ЦРУ Мосад МИ6 ги слагаме /избираме да управляват държавата

    Коментиран от #27, #58

    08:18 05.05.2026

  • 16 фанатични чалми руски

    6 17 Отговор
    Фанатиците с руска закваска чалми в Иран се доказват!

    08:18 05.05.2026

  • 17 РУСОФИЛКИТЕ

    6 20 Отговор
    СВАЛИХА УШАНКИТЕ и

    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ

    Подкрепят Убийствата

    На Иранските Братюшки

    Режимът на Аятоласите

    Е сред техните Любими.

    Коментиран от #26

    08:19 05.05.2026

  • 18 руска Фашистка федерация

    4 18 Отговор

    До коментар #6 от "000":

    Днес Фашистите са само в русия!

    08:20 05.05.2026

  • 19 Путин

    3 17 Отговор
    Ги трови своите противници
    Хвърля ги отвисоко
    Дави ги във ваните .

    Доста по изобретателен е

    08:22 05.05.2026

  • 20 Така

    21 1 Отговор
    Тез, неназованите "правозащитни групи", какво им е мнението за геноцида съвсем наблизо до Иран, или на тях им плащат само Иран да гледат?!?

    08:26 05.05.2026

  • 21 Някой

    17 3 Отговор
    И, вие какво искате? Работили са срещу държавата, получават си наказанието.
    Същото се случва в любимия ви Израел, но не чувам да ревете.
    Тъй че, долната пропаганда (Iran International си е пропагандно дружество, финансирано я от Израел, я от САЩ).

    Коментиран от #40

    08:28 05.05.2026

  • 22 Опс

    17 0 Отговор
    Нали вчера пуснахте статия, че евреите отпускали много пари за пропаганда, бе целият свят ги видя колко струват... Явно парите са стигнали и до тук!

    08:29 05.05.2026

  • 23 Ама

    16 1 Отговор
    За удара по училището в първия ден от нападението над Иран, където загинаха 79 деца, също назовани име по име, нещо казаха ли правозащитниците?

    Коментиран от #35

    08:35 05.05.2026

  • 24 Уникално

    3 14 Отговор
    Винаги последните издихания на един режим са тежки и отвратителни.
    Чичо Дони( не ми е любимец) го сложи и на Иран и на бункерния гризач от кремъл едновременно

    08:36 05.05.2026

  • 25 Ами пробвах кравари и

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атлантист+":

    ционистки 4 и ути, ама каменната ера се за пъти към тях. Вчера иранците са думнали американска фрегата, както и два танкера, които не са се съобрази ли с изискванията на иранците за преминаване през пролива. Мислели са, че краварите ша ги пазят ама са били поредните излъгани от тях.

    Коментиран от #34

    08:39 05.05.2026

  • 26 Екзекутирани те са тези,

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "РУСОФИЛКИТЕ":

    които са предавали данни и координати на 4иф утите и краварите за убийствата на висшите военни. Та добре са ги шитнали.

    08:42 05.05.2026

  • 27 Kaлпазанин

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Не ги слагаме ,слагат ни ги

    Коментиран от #31

    08:43 05.05.2026

  • 28 Лицемери

    4 1 Отговор
    Едните екзекутирали 25 човека, предали държавата си, другите 125 000 цивилни, включително жени и деца, просто защото са от друга националност... Да кажат мнимите правозащитници как им се вижда това сравнение?

    08:43 05.05.2026

  • 29 Не правеха така,

    1 7 Отговор
    докато не видяха от Путин. С тази разлика, че КГБ, сега ФСБ, не го прави публично.

    08:44 05.05.2026

  • 30 Така

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    е но това са "терористи" според евроатлантиците, Нетаняху и соросоидите а според тях даже и с предполагаеми терористи не се преговоря а направо се ликвидират.

    08:46 05.05.2026

  • 31 Споко,

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Kaлпазанин":

    броят на руските шпиони у нас няма настигане. Като добавиш и предателските копейки...

    08:47 05.05.2026

  • 32 БАНко

    4 0 Отговор
    МАЛКО СА !!!

    08:48 05.05.2026

  • 33 Тези, които

    1 4 Отговор
    копейките наричат братски народ.

    08:49 05.05.2026

  • 34 Уникално

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ами пробвах кравари и":

    Освен глупак си и лъжец. Никакви америслкански съдове не са поразени. Чети международти новини,,умнико,,.
    Атаки срещу танкери и търговски кораби: Има съобщения за удари срещу търговски съдове. Британската агенция за морска сигурност (UKMTO) и Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че два търговски кораба са били атакувани с дронове или снаряди. Един от тях е празен танкер на емирската компания ADNOC

    08:49 05.05.2026

  • 35 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ама":

    не коментират руски фейкове, от какъв зор.

    Коментиран от #43

    08:51 05.05.2026

  • 36 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Всяко нападение срещу Израел води до летален изход. Иран атакува Израел от началото на 80-те чрез своите прокси терористични организации. Израел търпя, търпя, търпя... защото евреите са цивилизовани и не искат да наказват мирното население. Но с ядреното оръжие чашата вече преля. Същото беше и с Палестина - Израел търпя, търпя, търпя... но на 7-ми октомври чашата преля. Страшен е гневът на търпеливия. Евреите от 3000 години ги гонят и избиват и те търпят, търпят, търпят.... Натрупан е много гняв, който в момента изригва. Египтяни, римляни, французи, англичани, испанци, руснаци, немци, араби - те преследваха и убиваха евреите и ги направиха такива, каквито са днес. Всички тези са били империи, а някои все още са, като руснаците, а също и арабите, които държат 22 държави с територия от 13 милиона кв.км. Израел е точно 5 пъти по-малък от България и никога не е бил империя. Евреите са малък, миролюбив и търпелив народ, но всички тези агресори ги принудиха да вдигнат оръжие. Аз преди време мразех евреите по инерция, защото така е прието. Но когато се запознах с историята им разбрах, че съм бил сляп. Сега им се възхищавам. Цяло чудо е как този народ не е изчезнал. Цяло чудо е как не е бил претопен. Цяло чудо е как след 3000 години езикът му, азбуката му, вярата му и културата му са още живи. След всичкото това мачкане и то без никаква причина - евреите никога не са имали мераци да правят империя, да нападат и да превземат. Мразели са ги първо по религиозни причи

    Коментиран от #42, #45

    08:52 05.05.2026

  • 37 Тръмп

    1 1 Отговор
    Да екзекутират който си искат, ама агентите на Мосад да не пипат, че Нетаняху и лобито в САЩ пак ще притискат да воювам, а избори идват!

    08:52 05.05.2026

  • 38 Айгедотор

    4 1 Отговор
    Абсолютни лъжи!! СЛАВА на Братския ирански народ!!

    08:53 05.05.2026

  • 39 Фен

    3 1 Отговор
    НАТО, тоже. Изби цялото ръководство на независим Иран. Отвлече Мадуро. Терористи и пирати. Като предците си, от Англия.

    Коментиран от #41

    08:53 05.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тези, които посочваш,

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Фен":

    не са независими. Путински са.
    Както ние бяхме съветски 45 години. Неграмот!

    08:55 05.05.2026

  • 42 Айгедотор

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Уникални небивалици! Факт!

    Коментиран от #57

    08:56 05.05.2026

  • 43 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Недей да спираш, развеселяваш ни от сутринта с коментар, който казва "не коментирам" :-))))

    Коментиран от #54

    08:56 05.05.2026

  • 44 от чалми

    1 2 Отговор
    какво да очакваш ..

    08:56 05.05.2026

  • 45 Ааа

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Работят ли фондовете за пропаганда, троле? Услаждат ти се гледам

    08:58 05.05.2026

  • 46 Твърдението не е

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    факт!
    Нито пък, че всеки нарекъл се "правозащитник" или е назначен от Сорос за "правозащитник", е всъщност такъв!
    Но е факт, че те бие сачмата!

    Коментиран от #50, #56

    08:58 05.05.2026

  • 47 Значи са останали

    1 0 Отговор
    още аятоласи за джуджупкане? Тежко ни.
    Ормузът няма да е отворен с години. До последния аятолах.
    Щом даже Раша иска отваряне, чакай.

    08:59 05.05.2026

  • 48 Уникално

    1 1 Отговор
    Иран са ясни, ами да видим кремълската трагедия колко ще трае. Зер нещата освен че са зле, отиват към челен удар с експрес. Ако след Путин запада не подаде ръка на Русия, за да я вдигне за пореденхл път на крака , мужизите от путински ще се превърнат в китайски крепостни, а Китай демокрация и свободи не допуска, може само да си разшири бизнеса с търговия на органи, но без черни дробове запади водката изпита от мужиците

    09:00 05.05.2026

  • 49 Доволен съм да

    1 1 Отговор
    развеселя двете копейки, които се редуват тук.
    Защото истината ги боли, та ако не я приемат на майтап за собствено успокоение, щяха да се гръмнат. Не ща да съм убиец, дори на копейки, макар че те биха дали мило и драго да ме пратят в Белене.
    Едната гола надежда ги крепи в живота. И чалготеките. Малки радости, но нека да ги имат.

    09:03 05.05.2026

  • 50 Нито пък всеки назначен

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Твърдението не е":

    за журналист, е журналист!
    В повечето случай са стенографи!

    09:04 05.05.2026

  • 51 ИВАН

    1 1 Отговор
    Винаги съм бил против смъртното наказание, гнусна работа е това, а и мъките на престъпника прекалено бързо свършват .... но от друга страна, страхливата мутра щеше ли толкова вреди на България да причини, а и другите такива около нея.

    09:06 05.05.2026

  • 52 Бесен - Язовец

    1 1 Отговор
    Поне не дерат кожи на отвлечени палестинци с цел търговия както правят ционистите садисти.

    Коментиран от #55

    09:06 05.05.2026

  • 53 Голям зор

    1 0 Отговор
    След 44 са правили така и в бг

    09:06 05.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Аха,

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бесен - Язовец":

    а доказателства за думите ти?

    09:08 05.05.2026

  • 56 АХАХАХА

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Твърдението не е":

    Хайде някъде другаде платената ти пропаганда. В Русия тези "правозащитници" на Сорос и Ротшилд ги бесят

    Коментиран от #61

    09:09 05.05.2026

  • 57 Така е,

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Айгедотор":

    единствената самоутеха на всеки копей е, което не му отърва, да го отрича. Инак няма да оцелее психически.
    Един от копейските ефекти се нарича "щраус". Заравят си главата в пясъка от неприятните за тях бовини, забравяйки, че навън им стърчи дупето. Голям майтап!

    09:13 05.05.2026

  • 58 В правова държава е така не като БГ.

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Ами има си съд и присъди. Всички помагали на Мосад и ЦРУ ке минат през бесилото. В Иран май бесеха за държавна измама. Оранжевия пуч не успя.

    Коментиран от #66

    09:13 05.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Айгедотор

    1 1 Отговор
    Абсолютни лъжи!! СЛАВА на Братския ирански народ!!

    Коментиран от #67

    09:14 05.05.2026

  • 61 Не се коси,

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "АХАХАХА":

    форумците, чието мнение те нерви, не са бедни копейки, че някой да им плаща за каквото и да било. Не съди по себе си за другите.
    Ама щом си свикнал да ти плащат...

    09:15 05.05.2026

  • 62 А за геноцида над Палестина се мълчи,защ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Грантове ахаха":

    А евреите ко правят в ивицата Газа? Избиха над 54000 деца,жени и старци без съд и присъда! БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА НАЛОЖИХА ГЕНОЦИД НАД ПАЛЕСТИНЦИТЕ! ПСЕВДО ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩО МЪЛЧАТ?

    Коментиран от #64

    09:17 05.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ами удобно забравяш, че

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "А за геноцида над Палестина се мълчи,защ":

    палестинците започнаха първи.
    Малка корекция, но съществена.
    Който гледа от Путин, така става.

    09:19 05.05.2026

  • 65 Не съм чул да

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    екзекутират свои сънародници от опозицията.
    Няма такъв случай.
    Пак си се объркал нещо. Не си пиеш хапчетата. Бъркаш ги с Путин

    09:22 05.05.2026

  • 66 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "В правова държава е така не като БГ.":

    Ще я направим и тук.
    Всички копейки, помагали на вражеския Кремъл, ще трябва да си минат по реда на екзекута. Щом ти харесва... Приема се.

    09:27 05.05.2026

  • 67 Никой не те упреква, че си

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Айгедотор":

    ислямец. Но тия лозунги ги вдигай в джамията си, не тук.

    09:29 05.05.2026

