Режимът на аятоласите продължава с екзекуциите

Иранските държавни медии съобщиха, че трима мъже, обвинени в участие в безредиците в Машхад и в предполагаем заговор, свързан с Израел, са били екзекутирани рано сутринта в понеделник местно време, пише Iran international.
В статията са посочени имената на мъжете - Мехди Расули и Мохамадреза Мири, описани като "агенти на Мосад", участвали в това, което властите наричат "преврат" през януари 2026 г., както и Ебрахим Долатабади, описан като ключова фигура в безредиците в района на Табарси.
Държавните медии съобщиха, че Расули и Мири са имали "пряка роля" в убийството на член на иранските сили за сигурност по време на събитията, докато Долатабади е бил обвинен, че е ръководел групи, участвали в сблъсъци, довели до още смъртни случаи.
Правозащитни групи твърдят, че Иран е екзекутирал най-малко 25 политически затворници от началото на американско-израелските удари на 28 февруари.
Техеран екзекутира още един политически затворник в затвора в Урмия в неделя, съобщи съдебната власт, като го идентифицира като Мехраб Абдолахзаде.
Роден през 1997 г. в Урмия, той беше арестуван на 22 октомври 2022 г. по време на протестите "Жена, живот, свобода".
Други двама мъже бяха екзекутирани в събота, след като Върховният съд потвърди смъртните им присъди за шпионаж в полза на Израел и сътрудничество с разузнавателната служба "Мосад".
Медийният център на съдебната власт съобщи, че Ягуб Каримпур и Насер Бекрзаде са били обесени в Централния затвор в Урмия след съдебно производство.
1 Гост
Коментиран от #5, #36
07:50 05.05.2026
2 Грантове ахаха
Коментиран от #62
07:50 05.05.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #46
07:51 05.05.2026
4 Факти
Коментиран от #7, #14
07:54 05.05.2026
5 факуса
До коментар #1 от "Гост":затуй требе екзекутиране на "правозащитните групи,очевадно са агенти на мосад
07:55 05.05.2026
6 000
Коментиран от #18
07:57 05.05.2026
7 Анджо
До коментар #4 от "Факти":Сталин добре го е научил.🤷
07:57 05.05.2026
8 иван костов
08:00 05.05.2026
9 Aлфа Вълкът
08:05 05.05.2026
10 Атлантист+
Коментиран от #25
08:07 05.05.2026
11 Kaлпазанин
Коментиран от #30
08:11 05.05.2026
12 Коста
08:13 05.05.2026
13 Тото
08:15 05.05.2026
14 ФАКТ
До коментар #4 от "Факти":Убиват техните сороси... вестник ли да им четат на предателите?
08:15 05.05.2026
15 Сталин
Коментиран от #27, #58
08:18 05.05.2026
16 фанатични чалми руски
08:18 05.05.2026
17 РУСОФИЛКИТЕ
НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ
Подкрепят Убийствата
На Иранските Братюшки
Режимът на Аятоласите
Е сред техните Любими.
Коментиран от #26
08:19 05.05.2026
18 руска Фашистка федерация
До коментар #6 от "000":Днес Фашистите са само в русия!
08:20 05.05.2026
19 Путин
Хвърля ги отвисоко
Дави ги във ваните .
Доста по изобретателен е
08:22 05.05.2026
20 Така
08:26 05.05.2026
21 Някой
Същото се случва в любимия ви Израел, но не чувам да ревете.
Тъй че, долната пропаганда (Iran International си е пропагандно дружество, финансирано я от Израел, я от САЩ).
Коментиран от #40
08:28 05.05.2026
22 Опс
08:29 05.05.2026
23 Ама
Коментиран от #35
08:35 05.05.2026
24 Уникално
Чичо Дони( не ми е любимец) го сложи и на Иран и на бункерния гризач от кремъл едновременно
08:36 05.05.2026
25 Ами пробвах кравари и
До коментар #10 от "Атлантист+":ционистки 4 и ути, ама каменната ера се за пъти към тях. Вчера иранците са думнали американска фрегата, както и два танкера, които не са се съобрази ли с изискванията на иранците за преминаване през пролива. Мислели са, че краварите ша ги пазят ама са били поредните излъгани от тях.
Коментиран от #34
08:39 05.05.2026
26 Екзекутирани те са тези,
До коментар #17 от "РУСОФИЛКИТЕ":които са предавали данни и координати на 4иф утите и краварите за убийствата на висшите военни. Та добре са ги шитнали.
08:42 05.05.2026
27 Kaлпазанин
До коментар #15 от "Сталин":Не ги слагаме ,слагат ни ги
Коментиран от #31
08:43 05.05.2026
28 Лицемери
08:43 05.05.2026
29 Не правеха така,
08:44 05.05.2026
30 Така
До коментар #11 от "Kaлпазанин":е но това са "терористи" според евроатлантиците, Нетаняху и соросоидите а според тях даже и с предполагаеми терористи не се преговоря а направо се ликвидират.
08:46 05.05.2026
31 Споко,
До коментар #27 от "Kaлпазанин":броят на руските шпиони у нас няма настигане. Като добавиш и предателските копейки...
08:47 05.05.2026
32 БАНко
08:48 05.05.2026
33 Тези, които
08:49 05.05.2026
34 Уникално
До коментар #25 от "Ами пробвах кравари и":Освен глупак си и лъжец. Никакви америслкански съдове не са поразени. Чети международти новини,,умнико,,.
Атаки срещу танкери и търговски кораби: Има съобщения за удари срещу търговски съдове. Британската агенция за морска сигурност (UKMTO) и Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че два търговски кораба са били атакувани с дронове или снаряди. Един от тях е празен танкер на емирската компания ADNOC
08:49 05.05.2026
35 Ами
До коментар #23 от "Ама":не коментират руски фейкове, от какъв зор.
Коментиран от #43
08:51 05.05.2026
36 Факти
До коментар #1 от "Гост":Всяко нападение срещу Израел води до летален изход. Иран атакува Израел от началото на 80-те чрез своите прокси терористични организации. Израел търпя, търпя, търпя... защото евреите са цивилизовани и не искат да наказват мирното население. Но с ядреното оръжие чашата вече преля. Същото беше и с Палестина - Израел търпя, търпя, търпя... но на 7-ми октомври чашата преля. Страшен е гневът на търпеливия. Евреите от 3000 години ги гонят и избиват и те търпят, търпят, търпят.... Натрупан е много гняв, който в момента изригва. Египтяни, римляни, французи, англичани, испанци, руснаци, немци, араби - те преследваха и убиваха евреите и ги направиха такива, каквито са днес. Всички тези са били империи, а някои все още са, като руснаците, а също и арабите, които държат 22 държави с територия от 13 милиона кв.км. Израел е точно 5 пъти по-малък от България и никога не е бил империя. Евреите са малък, миролюбив и търпелив народ, но всички тези агресори ги принудиха да вдигнат оръжие. Аз преди време мразех евреите по инерция, защото така е прието. Но когато се запознах с историята им разбрах, че съм бил сляп. Сега им се възхищавам. Цяло чудо е как този народ не е изчезнал. Цяло чудо е как не е бил претопен. Цяло чудо е как след 3000 години езикът му, азбуката му, вярата му и културата му са още живи. След всичкото това мачкане и то без никаква причина - евреите никога не са имали мераци да правят империя, да нападат и да превземат. Мразели са ги първо по религиозни причи
Коментиран от #42, #45
08:52 05.05.2026
37 Тръмп
08:52 05.05.2026
38 Айгедотор
08:53 05.05.2026
39 Фен
Коментиран от #41
08:53 05.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тези, които посочваш,
До коментар #39 от "Фен":не са независими. Путински са.
Както ние бяхме съветски 45 години. Неграмот!
08:55 05.05.2026
42 Айгедотор
До коментар #36 от "Факти":Уникални небивалици! Факт!
Коментиран от #57
08:56 05.05.2026
43 Ами
До коментар #35 от "Ами":Недей да спираш, развеселяваш ни от сутринта с коментар, който казва "не коментирам" :-))))
Коментиран от #54
08:56 05.05.2026
44 от чалми
08:56 05.05.2026
45 Ааа
До коментар #36 от "Факти":Работят ли фондовете за пропаганда, троле? Услаждат ти се гледам
08:58 05.05.2026
46 Твърдението не е
До коментар #3 от "ФАКТ":факт!
Нито пък, че всеки нарекъл се "правозащитник" или е назначен от Сорос за "правозащитник", е всъщност такъв!
Но е факт, че те бие сачмата!
Коментиран от #50, #56
08:58 05.05.2026
47 Значи са останали
Ормузът няма да е отворен с години. До последния аятолах.
Щом даже Раша иска отваряне, чакай.
08:59 05.05.2026
48 Уникално
09:00 05.05.2026
49 Доволен съм да
Защото истината ги боли, та ако не я приемат на майтап за собствено успокоение, щяха да се гръмнат. Не ща да съм убиец, дори на копейки, макар че те биха дали мило и драго да ме пратят в Белене.
Едната гола надежда ги крепи в живота. И чалготеките. Малки радости, но нека да ги имат.
09:03 05.05.2026
50 Нито пък всеки назначен
До коментар #46 от "Твърдението не е":за журналист, е журналист!
В повечето случай са стенографи!
09:04 05.05.2026
51 ИВАН
09:06 05.05.2026
52 Бесен - Язовец
Коментиран от #55
09:06 05.05.2026
53 Голям зор
09:06 05.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Аха,
До коментар #52 от "Бесен - Язовец":а доказателства за думите ти?
09:08 05.05.2026
56 АХАХАХА
До коментар #46 от "Твърдението не е":Хайде някъде другаде платената ти пропаганда. В Русия тези "правозащитници" на Сорос и Ротшилд ги бесят
Коментиран от #61
09:09 05.05.2026
57 Така е,
До коментар #42 от "Айгедотор":единствената самоутеха на всеки копей е, което не му отърва, да го отрича. Инак няма да оцелее психически.
Един от копейските ефекти се нарича "щраус". Заравят си главата в пясъка от неприятните за тях бовини, забравяйки, че навън им стърчи дупето. Голям майтап!
09:13 05.05.2026
58 В правова държава е така не като БГ.
До коментар #15 от "Сталин":Ами има си съд и присъди. Всички помагали на Мосад и ЦРУ ке минат през бесилото. В Иран май бесеха за държавна измама. Оранжевия пуч не успя.
Коментиран от #66
09:13 05.05.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Айгедотор
Коментиран от #67
09:14 05.05.2026
61 Не се коси,
До коментар #56 от "АХАХАХА":форумците, чието мнение те нерви, не са бедни копейки, че някой да им плаща за каквото и да било. Не съди по себе си за другите.
Ама щом си свикнал да ти плащат...
09:15 05.05.2026
62 А за геноцида над Палестина се мълчи,защ
До коментар #2 от "Грантове ахаха":А евреите ко правят в ивицата Газа? Избиха над 54000 деца,жени и старци без съд и присъда! БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА НАЛОЖИХА ГЕНОЦИД НАД ПАЛЕСТИНЦИТЕ! ПСЕВДО ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩО МЪЛЧАТ?
Коментиран от #64
09:17 05.05.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ами удобно забравяш, че
До коментар #62 от "А за геноцида над Палестина се мълчи,защ":палестинците започнаха първи.
Малка корекция, но съществена.
Който гледа от Путин, така става.
09:19 05.05.2026
65 Не съм чул да
До коментар #59 от "Някой":екзекутират свои сънародници от опозицията.
Няма такъв случай.
Пак си се объркал нещо. Не си пиеш хапчетата. Бъркаш ги с Путин
09:22 05.05.2026
66 Прав си
До коментар #58 от "В правова държава е така не като БГ.":Ще я направим и тук.
Всички копейки, помагали на вражеския Кремъл, ще трябва да си минат по реда на екзекута. Щом ти харесва... Приема се.
09:27 05.05.2026
67 Никой не те упреква, че си
До коментар #60 от "Айгедотор":ислямец. Но тия лозунги ги вдигай в джамията си, не тук.
09:29 05.05.2026