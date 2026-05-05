Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Иран дори още не е започнал конфронтацията си със САЩ

Техеран: Иран дори още не е започнал конфронтацията си със САЩ

5 Май, 2026 12:18 1 358 24

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • моджтаба хаменей

Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали, посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Екс на персийски език

Техеран: Иран дори още не е започнал конфронтацията си със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ, ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Екс на персийски език.

Той допълни, че САЩ и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, и заяви, че "тяхното зловредно присъствие намалява" в Близкия изток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    7 16 Отговор
    Амуджистан приключи ОШЕ преди да е почнал. Ееееедехееее
    НЕМА вече ПВО, НЕМА авиация, заводи, военни летища, НЕМА даже...и АЯТОЛАСИТЕ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #12

    12:21 05.05.2026

  • 2 Моджтаба

    6 6 Отговор
    Напоследък мен никой за нищо не ме пита.

    12:21 05.05.2026

  • 3 К ПЕЙКИ с чалми

    9 10 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #16, #17, #18

    12:22 05.05.2026

  • 4 Козаристан🐐

    8 13 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    12:23 05.05.2026

  • 5 Георги

    9 11 Отговор
    те американците приключиха, тея още не били започнали

    12:23 05.05.2026

  • 6 Цеко Бомбардировача

    7 10 Отговор
    Тия чаршафе и монголяк Чал Мите у Москалбад, гаче един калпав У..Й ги е правИл!
    Хехехехехехе
    ОнОва узкоглазото дека Избега по прашки от ГОТВАЧО ги дрънка същите иди ОТЩИНИ

    12:24 05.05.2026

  • 7 ИГРАТА СТАНА ИГРИВА

    8 5 Отговор
    КАКТО СА КАЗАЛИ КИТАЙЦИТЕ КОГАТО НЕ ЗНАЕШ КЪДЕ СИ ТРЪГНАЛ ВИНАГИ СТИГАШ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ.ДА ИМ ПОМОГНЕ НА ПЕРСИЙЦИТЕ ТЯХНАТА СМЕЛОСТ

    12:24 05.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    И нека така да продължи ??

    12:27 05.05.2026

  • 9 Макробиолог

    10 3 Отговор
    Не е добре тая работа. Апетита идва с яденето,а страната може и да е срината,но доставките ,включително и военните,от Китай са на шест.Европа ,тоест и ние ,ще го отнесе най много.

    12:35 05.05.2026

  • 10 Иран

    16 2 Отговор
    знаят, че са стиснали Тръмп за орехчетата с Ормуз и могат да си позволят да бъдат леко самохвални.

    Иран затваря Ормуз с една ракетка или една лодка с гранатомет. И борсите полудяват!

    На Тръмп му струва милиони всеки ден да държи армадата там.

    Кой е на далавера?

    12:37 05.05.2026

  • 11 Абсолютно вярно

    10 3 Отговор
    Иран все още карат дипломатично. Ако започнат брутални действия ка евреите ще стане мазало.

    Коментиран от #19

    12:37 05.05.2026

  • 12 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Голям експерт ама пишман

    12:38 05.05.2026

  • 13 Овчар

    2 0 Отговор
    Иран нищо не е започнал..! Кон..фигурите вече не са актуални , чакаме решения и унищожение на вампирите..!

    12:45 05.05.2026

  • 14 Мухахаха

    4 0 Отговор
    Краварника ще го яде

    12:47 05.05.2026

  • 15 Сега айде да не дрънкаме глупости!

    3 1 Отговор
    Военната мощ на САЩ И ИЗРАЕЛ е огромна, в сравнение с иранската.

    Иран имат едно единствено предимство и то се нарича Ормуз!
    То не е тяхна заслуга, а на географията

    Но в случая им е достатъчно!

    Молете се Тръмп да не заповяда бомбардировки, щото войната отиде до Нова година!

    Колко пъти да го говорим!

    Коментиран от #21

    12:47 05.05.2026

  • 16 Чалмите

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Ще работят в БГ а ти на социални помощи за маруля

    12:49 05.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Миронов

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Абсолютно вярно":

    Всички разбраха как аятоласите ги няма вече. Нямат самолети, кораби, летища, радари. Сега в Иран командва всеки който хване микрофона. Америка ще ги занули след два дни, ако още не са дигнали белия байрак.

    12:52 05.05.2026

  • 20 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Дони започна да си прибира ръждясалите самолетоносачи

    Коментиран от #23

    12:58 05.05.2026

  • 21 Макробиолог

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сега айде да не дрънкаме глупости!":

    Нали това направиха?С огромната си мощ ......го докараха до тука.т.е.бетонираха режима и ормуз. Има поне едно 30млна които са готови да умрат,плюс гвардейците плюс подземните съоръжения в планините,и един тесен проток който могат да затварят дори с подръчни средства.А гръб им е Китай който знае че цялата галимация е заради него.Е?

    13:01 05.05.2026

  • 22 Валери Герасимов

    2 0 Отговор
    Ние също! Но най-важното е че привършваме ракетите и Украйна напредва на Запад.

    13:02 05.05.2026

  • 23 Копейка...

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    Дони има много самолетоносача, а рашките нито един. Ходи в Сибир на хладно, че полезно е за мозъка.

    13:04 05.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания