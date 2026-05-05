Техеран: Иран дори още не е започнал конфронтацията си със САЩ

Влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ, ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Екс на персийски език.

Той допълни, че САЩ и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, и заяви, че "тяхното зловредно присъствие намалява" в Близкия изток.