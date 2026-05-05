Тръмп не пада по гръб за митата след обявяването им за незаконни, ще налага "по-мощни тарифи"

Администрацията на САЩ ще наложи по-високи вносни тарифи, отколкото преди, въпреки решението на Върховния съд на САЩ, че е превишила правомощията си при използването на подобни протекционистични мерки, зарече се американският президент Доналд Тръмп.

„Имаме други начини за налагане на тарифи, вече го правим“, каза той, говорейки на събитие в Белия дом, посветено на подкрепата на малкия и среден бизнес в Съединените щати.

„И те всъщност са по-доказани, по-мощни, макар и по-сложни. Предпочитам нещата да са възможно най-прости“, каза американският лидер.

„Просто не искам да си мислите, че няма да използваме тарифи заради това решение. Тарифите всъщност ще бъдат по-високи - така се оказва“, отбеляза ръководителят на администрацията във Вашингтон.

Според последните решения на американските съдилища, значителна част от митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, са обявени за незаконни.

Върховният съд на САЩ постанови (с 6 на 3 гласа), че президентът е превишил правомощията си, използвайки Закона за международните извънредни икономически сили (IEEPA) от 1977 г. за налагане на мита, тъй като те представляват форма на данък, чието налагане е от компетенцията на Конгреса.

Очаква се американското правителство да възстанови между 130 и 175 милиарда долара на вносители. Решението засяга над 53 милиона пратки от над 330 000 вносители. Съдът по международна търговия (CIT) разпореди на митническата служба на САЩ (CBP) да започне изплащането на сумите ведно с лихвите.

Първите преводи се очакват около 11 май 2026 г. Възстановяването се отнася само за митата по IEEPA. Други мита (като тези по Секция 301 срещу Китай или Секция 232 за стомана и алуминий) остават в сила, тъй като са наложени по различни законови процедури.

В отговор на съдебното решение администрацията на Тръмп вече обяви нови временни мита от 10% върху почти всички вносни стоки, позовавайки се на друга законова разпоредба (Секция 122 от Търговския закон от 1974 г.), която позволява мерки при търговски дисбаланс за срок до 150 дни.