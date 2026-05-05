Стармър: Срещу британските евреи се извършват отвратителни атаки!

5 Май, 2026 06:04, обновена 5 Май, 2026 06:11 984 16

Това е част от тенденция на нарастващ антисемитизъм, заяви премиерът на Великобритания

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Обединеното кралство все по-често се съобщава за инциденти на антисемитизъм, което предизвиква безпокойство сред британските власти, заяви британския премиер Киър Стармър.

„Терористичното нападение от миналата седмица в Голдърс Грийн беше ужасяващо. Но това не е изолиран инцидент. То е част от тенденция на нарастващ антисемитизъм, която кара нашите еврейски общности да чувстват страх, гняв и да се питат дали тази страна, техният дом, е безопасна за тях“, каза Стармър в изявление, публикувано от неговия офис.

„Тези отвратителни атаки се извършват срещу британските евреи. Но не се заблуждавайте, тази криза е криза за всички нас. Тя е изпитание за нашите ценности. Ценности, които не са гарантирани, а трябва да се отстояват. Всеки ден, чрез нашите действия. Така че не е достатъчно просто да кажем, че подкрепяме еврейските общности. Трябва да го покажем. И тази отговорност е на всеки един от нас“, каза премиерът.

Той добави, че „изкореняването на антисемитизма от всеки ъгъл на обществото“ е възможно само чрез съвместните усилия на правителството, бизнеса и културата.

В тази връзка Стармър ще проведе среща на Даунинг стрийт на 5 май с бизнесмени, активисти на гражданското общество, лекари, учители, художници, полицаи и държавни служители. Той също така ще свика заседание на специалния правителствен комитет за реакция в Близкия изток, което ще се фокусира върху вътрешната сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 браво

    32 0 Отговор
    малко им е!

    06:12 05.05.2026

  • 2 Дали

    31 0 Отговор
    са британски, британските евреи или са на Биби ?

    06:16 05.05.2026

  • 3 Шопо

    32 0 Отговор
    Добрия Ционист е мъртвия Ционист.

    06:17 05.05.2026

  • 4 ъъъъъъъъъ

    13 0 Отговор
    а стига, уе

    06:20 05.05.2026

  • 5 Беро

    21 0 Отговор
    А защо ли?

    06:24 05.05.2026

  • 6 Някой

    20 0 Отговор
    Това е само, защото те са отвратителни. А ти си по-отвратителен и от тях - педофил, закрилящ педофили и военнопрестъпници.

    06:39 05.05.2026

  • 7 Английския пациент

    14 0 Отговор
    СтарГей да не се прави на умряла лисица, че той колко мръсотии и зулуми направи от името на Зеленият палячо, може да се види в голямо приключение.

    06:39 05.05.2026

  • 8 така, така

    14 0 Отговор
    Имаше един лаф, че да познаваш Никола не означава, че познаваш свети Никола.

    Горе долу е същото и тук - в известен смисъл, одобрението, което имат действията на Биби в Израел, провокират естествената неприязън към еврейските групи, където и да ги има.
    Ясно е, че туширането на нормалното недоволство от действията на държавата Израел минава през употребата на борбата срещу антисимитизма. Обаче, деб.илния елит на Запада не осъзнава, че с геноцида, който проявяват към съседите си Израел изгуби ореола си на жертва и се превърна в палач. Вече никаква стратегия на пропагандата не може да промени това положение, т.е. няма как да „изкоренят" справедливия протест срещу Биби и управлението в Израел. Най-много да превърнат антисемитизма в куха фраза. Колкото и да стягат редиците (разбирай, "съвместните усилия на правителството, бизнеса и културата") не могат да спрат недоволството, именно поради заложените в културата на христианите етични ценности.
    Единствено верния път е да се осъди и от елита порочната политика на Натаняху, та всички да сме единни, че вината не е на евреите, а на управлението им. Когато горе мълчат и едва ли не приемат, та дори оправдават подобни действия, то долу масите прехвърлят вината върху всички предствители на дадена нация. Не можеш избяга от лафа за Никола, не и когато вменяваш на всички да го възприемат като светията.

    06:42 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 анонимен

    14 1 Отговор
    А защитихте ли хилядите убити от Израел палестинци или само се правихте ,че не виждате!

    06:50 05.05.2026

  • 11 Комина

    5 0 Отговор
    Ще ги направи по-добри!

    06:54 05.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дивергент

    6 1 Отговор
    Резултатите от тези “ отвратителни атаки” водят до съмнение, че са организирани от евреи. Реално се забраниха пропалестински демонстрации и отново се развява флага на антисемитизма.

    07:02 05.05.2026

  • 14 ФЕС

    1 1 Отговор
    Хайлнетаняху...

    07:08 05.05.2026

  • 15 заглавието

    2 0 Отговор
    трябва да е "Срещу отвратителните британските евреи се извършват атаки"

    07:11 05.05.2026

  • 16 Стармър

    0 0 Отговор
    Покровителя на педофили говори за ценности хахаха

    07:25 05.05.2026

