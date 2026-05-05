Стармър: Срещу британските евреи се извършват отвратителни атаки!

В Обединеното кралство все по-често се съобщава за инциденти на антисемитизъм, което предизвиква безпокойство сред британските власти, заяви британския премиер Киър Стармър.
„Терористичното нападение от миналата седмица в Голдърс Грийн беше ужасяващо. Но това не е изолиран инцидент. То е част от тенденция на нарастващ антисемитизъм, която кара нашите еврейски общности да чувстват страх, гняв и да се питат дали тази страна, техният дом, е безопасна за тях“, каза Стармър в изявление, публикувано от неговия офис.
„Тези отвратителни атаки се извършват срещу британските евреи. Но не се заблуждавайте, тази криза е криза за всички нас. Тя е изпитание за нашите ценности. Ценности, които не са гарантирани, а трябва да се отстояват. Всеки ден, чрез нашите действия. Така че не е достатъчно просто да кажем, че подкрепяме еврейските общности. Трябва да го покажем. И тази отговорност е на всеки един от нас“, каза премиерът.
Той добави, че „изкореняването на антисемитизма от всеки ъгъл на обществото“ е възможно само чрез съвместните усилия на правителството, бизнеса и културата.
В тази връзка Стармър ще проведе среща на Даунинг стрийт на 5 май с бизнесмени, активисти на гражданското общество, лекари, учители, художници, полицаи и държавни служители. Той също така ще свика заседание на специалния правителствен комитет за реакция в Близкия изток, което ще се фокусира върху вътрешната сигурност.
8 така, така
Горе долу е същото и тук - в известен смисъл, одобрението, което имат действията на Биби в Израел, провокират естествената неприязън към еврейските групи, където и да ги има.
Ясно е, че туширането на нормалното недоволство от действията на държавата Израел минава през употребата на борбата срещу антисимитизма. Обаче, деб.илния елит на Запада не осъзнава, че с геноцида, който проявяват към съседите си Израел изгуби ореола си на жертва и се превърна в палач. Вече никаква стратегия на пропагандата не може да промени това положение, т.е. няма как да „изкоренят" справедливия протест срещу Биби и управлението в Израел. Най-много да превърнат антисемитизма в куха фраза. Колкото и да стягат редиците (разбирай, "съвместните усилия на правителството, бизнеса и културата") не могат да спрат недоволството, именно поради заложените в културата на христианите етични ценности.
Единствено верния път е да се осъди и от елита порочната политика на Натаняху, та всички да сме единни, че вината не е на евреите, а на управлението им. Когато горе мълчат и едва ли не приемат, та дори оправдават подобни действия, то долу масите прехвърлят вината върху всички предствители на дадена нация. Не можеш избяга от лафа за Никола, не и когато вменяваш на всички да го възприемат като светията.
06:42 05.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
