Стармър: Срещу британските евреи се извършват отвратителни атаки!

В Обединеното кралство все по-често се съобщава за инциденти на антисемитизъм, което предизвиква безпокойство сред британските власти, заяви британския премиер Киър Стармър.

„Терористичното нападение от миналата седмица в Голдърс Грийн беше ужасяващо. Но това не е изолиран инцидент. То е част от тенденция на нарастващ антисемитизъм, която кара нашите еврейски общности да чувстват страх, гняв и да се питат дали тази страна, техният дом, е безопасна за тях“, каза Стармър в изявление, публикувано от неговия офис.

„Тези отвратителни атаки се извършват срещу британските евреи. Но не се заблуждавайте, тази криза е криза за всички нас. Тя е изпитание за нашите ценности. Ценности, които не са гарантирани, а трябва да се отстояват. Всеки ден, чрез нашите действия. Така че не е достатъчно просто да кажем, че подкрепяме еврейските общности. Трябва да го покажем. И тази отговорност е на всеки един от нас“, каза премиерът.

Той добави, че „изкореняването на антисемитизма от всеки ъгъл на обществото“ е възможно само чрез съвместните усилия на правителството, бизнеса и културата.

В тази връзка Стармър ще проведе среща на Даунинг стрийт на 5 май с бизнесмени, активисти на гражданското общество, лекари, учители, художници, полицаи и държавни служители. Той също така ще свика заседание на специалния правителствен комитет за реакция в Близкия изток, което ще се фокусира върху вътрешната сигурност.