Нови въздушни удари срещу цивилни и инфраструктурни обекти причиниха жертви и разрушения в Украйна и Русия

В нощта срещу 5 май 2026 г. бяха регистрирани поредица от въздушни нападения, засягащи цивилни и инфраструктурни обекти както в Украйна, така и в Русия.

В Бровари (Киевска област) руски дрон удари жилищна сграда, при което бяха ранени двама души (жена на 34 г. и мъж на 37 г.). Нанесени са щети по прозорците и фасадата на многоетажната сграда, както и на автомобили.

Още новини от Украйна

След руския ракетен обстрел с балистична ракета тип "Искандер" в Мерефа, Харковска област, по-рано в понеделник, броят на загиналите цивилни достигна 7 души, след като 59-годишен почина болницата през нощта.

При атака в село Вилнянск в Запорожка област загинаха съпруг и съпруга, а синът им и още трима души бяха ранени.

Съобщава се бе за две ракетни попадения в Харков през нощта.

Украинска ракета "Фламинго" порази територията на научно-изследователския институт ВНИИР-Прогрес в Чебоксари, който произвежда компоненти за високоточни оръжия. Избухнал е голям пожар и се съобщава за един ранен.

Губернаторът на Белгородска област съобщи за загинал цивилен в граничен район и седем ранени, сред които 10-годишно момче, вследствие на атака с украински дронове.

Жители на Казан съобщиха за мощен взрив около 01:30 ч. московско време на фона на обявена ракетна опасност. По предварителни данни противовъздушната отбрана е сработила срещу въздушни цели, като няма официална информация за разрушения.

През нощта дрон се е разбил в многоетажна сграда в един от елитните квартали на столицата Москва.

Ситуацията се развива на фона на обявените от двете страни примирия за предстоящите празници – Украйна обяви "режим на тишината" от полунощ на 5 срещу 6 май, докато Русия предложи прекратяване на огъня за 8 и 9 май.