Нови въздушни удари срещу цивилни и инфраструктурни обекти причиниха жертви и разрушения в Украйна и Русия
Нови въздушни удари срещу цивилни и инфраструктурни обекти причиниха жертви и разрушения в Украйна и Русия

5 Май, 2026 06:54, обновена 5 Май, 2026 07:05 785 9

Украйна обяви "режим на тишината" от полунощ на 5 срещу 6 май, докато Русия предложи прекратяване на огъня за 8 и 9 май

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 5 май 2026 г. бяха регистрирани поредица от въздушни нападения, засягащи цивилни и инфраструктурни обекти както в Украйна, така и в Русия.

В Бровари (Киевска област) руски дрон удари жилищна сграда, при което бяха ранени двама души (жена на 34 г. и мъж на 37 г.). Нанесени са щети по прозорците и фасадата на многоетажната сграда, както и на автомобили.

След руския ракетен обстрел с балистична ракета тип "Искандер" в Мерефа, Харковска област, по-рано в понеделник, броят на загиналите цивилни достигна 7 души, след като 59-годишен почина болницата през нощта.

При атака в село Вилнянск в Запорожка област загинаха съпруг и съпруга, а синът им и още трима души бяха ранени.

Съобщава се бе за две ракетни попадения в Харков през нощта.

Украинска ракета "Фламинго" порази територията на научно-изследователския институт ВНИИР-Прогрес в Чебоксари, който произвежда компоненти за високоточни оръжия. Избухнал е голям пожар и се съобщава за един ранен.

Губернаторът на Белгородска област съобщи за загинал цивилен в граничен район и седем ранени, сред които 10-годишно момче, вследствие на атака с украински дронове.

Жители на Казан съобщиха за мощен взрив около 01:30 ч. московско време на фона на обявена ракетна опасност. По предварителни данни противовъздушната отбрана е сработила срещу въздушни цели, като няма официална информация за разрушения.

През нощта дрон се е разбил в многоетажна сграда в един от елитните квартали на столицата Москва.

Ситуацията се развива на фона на обявените от двете страни примирия за предстоящите празници – Украйна обяви "режим на тишината" от полунощ на 5 срещу 6 май, докато Русия предложи прекратяване на огъня за 8 и 9 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вуте от Бусманци

    4 1 Отговор
    Абе теа русняци оти още се бият , не видеа ли , че файда нема !
    Путин да си дига дармите от Украйна и да оди да си почива у бункеро !

    07:12 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Румен Решетников

    1 1 Отговор
    Браво на украинските братя!
    Продължавайте да мачкате рашистите!

    07:20 05.05.2026

  • 7 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 1 Отговор
    Браво на руските братя,продължавайте да унищожавате нацистите!

    07:22 05.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    1 0 Отговор
    Долу уср@йна и подкрепящите ги!

    07:28 05.05.2026

