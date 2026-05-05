Украйна удари дълбоко в руския тил: ракети по военен завод на 1500 км от фронта
Украйна удари дълбоко в руския тил: ракети по военен завод на 1500 км от фронта

5 Май, 2026 15:01, обновена 5 Май, 2026 15:03 2 376 82

Зеленски обяви нова серия далекобойни атаки срещу руския военно-промишлен комплекс като „справедлив отговор“ на ударите на Москва

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е нанесла нови ракетни удари по няколко цели в дълбокия руски тил, включително по обекти от военно-промишления комплекс в град Чебоксари – столицата на Чувашката република, намираща се на повече от 1500 километра от фронтовата линия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Нашите действия с голям обсег са продължение на нашия напълно справедлив отговор на руските удари“, заяви Зеленски в публикация в Екс.

По думите му поразеният завод в Чебоксари произвежда навигационни компоненти за руския военноморски флот, ракетната индустрия, авиацията и бронираната техника, което го превръща в ключов елемент от военната логистика на Русия.

Атаката е поредна демонстрация на нарастващите възможности на Киев да поразява стратегически цели далеч от бойното поле и да оказва натиск върху руската отбранителна индустрия в дълбочина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    56 50 Отговор
    Красота, как хорошо горит завод....
    Так и нужно...!!!

    15:04 05.05.2026

  • 2 Хахахаха

    46 46 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на рашите?

    15:05 05.05.2026

  • 3 САЩисан русофил

    48 38 Отговор
    Плача,братушките горят като факли,лоши украинци

    15:06 05.05.2026

  • 4 Швейк

    33 28 Отговор
    Сигурно заводът няма стратегическо значение

    15:06 05.05.2026

  • 5 Раковски

    46 29 Отговор
    Зеленски предупреди Фицо да не присъства на парада и той го послуша!

    Коментиран от #39

    15:06 05.05.2026

  • 6 Този луд

    51 40 Отговор
    цели световна война
    Неговите шефове от ЕС са за бой
    Прав е Тръмп че Европа се самоубива
    Горко на България

    Коментиран от #13, #50

    15:07 05.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    20 21 Отговор
    Боже госпади....
    Кога, когда ще спре това БЕЗОБРАЗИЕ !!! ☝️😄

    15:10 05.05.2026

  • 8 Аз съм веган

    31 30 Отговор
    Хаяско успя .Вече и рускоговорящите украинци мразят Бензиностанцията. И аз не очаквах че орките са толкова зле.

    Коментиран от #16

    15:11 05.05.2026

  • 9 Пак им го заби със засилка

    24 27 Отговор
    След като наглите рашисти едностранно обявиха примирие за 8 и 9 май, гениалният Зеленски обяви примирие на 6 и 7 май. Съответно действията ще са огледални.

    Коментиран от #14

    15:11 05.05.2026

  • 10 провинциалист

    32 23 Отговор
    Зеленясалия кога ще води мирни преговори? Когато свършат украинците ли? Или тогава ние ще сме следващите?

    Коментиран от #17

    15:14 05.05.2026

  • 11 ГОРКАТА ЕЛИ

    23 12 Отговор
    ОТ КЪДЕ Я ИМА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ КАТО НЯМА РУСКИ ТЕЛЕВИЗИИ ЧЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАМЕ И НИЕ

    15:14 05.05.2026

  • 12 Военен

    23 16 Отговор
    12 искандера удариха украинските жп възли само 1 е прехванат.. нема патреоти действайте!

    Коментиран от #18, #32, #37

    15:14 05.05.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    25 24 Отговор

    До коментар #6 от "Този луд":

    "...този луд..."

    Луд е плешивия кочан почнал самонадеяно тази Движуха, без да прецени реално трагичното състояние на Русия !!! Тежък и много горчив урок, който може да е последен за Русия ☝️

    15:14 05.05.2026

  • 14 Хахахаха

    22 34 Отговор

    До коментар #9 от "Пак им го заби със засилка":

    Нещата се обърнаха. В момента Украйна вече диктува войната. А рашата, ако иска да продължава, ще става по-зле за нея.

    Коментиран от #31, #35

    15:14 05.05.2026

  • 15 Ура,,Ура

    26 20 Отговор
    Полека, лека ще дойде и реда на Кремъл. Само малко търпение.

    Коментиран от #24

    15:14 05.05.2026

  • 16 провинциалист

    28 15 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    "Вече и рускоговорящите украинци" - ти си виждал нерускоговорящи украинци ли?

    Коментиран от #20

    15:15 05.05.2026

  • 17 Хахахаха

    17 11 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Зеленски ползва дронове, а не украинци!

    Коментиран от #25

    15:15 05.05.2026

  • 18 Руснак без крак...

    15 8 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    Но това по никакъв начин не пречи да продължаваш си слагаш Петушки в гъзундера руски ☝️😄😄

    15:17 05.05.2026

  • 19 фламинго

    10 6 Отговор
    бъззззззззззззз

    15:17 05.05.2026

  • 20 Аз съм веган

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    Хиляди милиони

    Коментиран от #33

    15:17 05.05.2026

  • 21 Браво

    18 14 Отговор
    бий руската г@д..

    15:20 05.05.2026

  • 22 Пуся бункерния

    16 12 Отговор
    Доналд , Помощ

    15:20 05.05.2026

  • 23 Гост

    21 13 Отговор
    Глупости, нищо не може да прелети 1500 километра през ПВОто, абсолютни глупости! Това е диверсия!!!

    Коментиран от #40

    15:21 05.05.2026

  • 24 Скоро

    14 10 Отговор

    До коментар #15 от "Ура,,Ура":

    На 9 май, Пуся праща двойника

    15:21 05.05.2026

  • 25 провинциалист

    10 7 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Хайде сега намери статия със заглавие "Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта" от 28 Февруари, 2026 07:49 и си посипи главата с пепел!

    15:22 05.05.2026

  • 26 Аз съм веган

    8 7 Отговор
    Удряиии..

    15:23 05.05.2026

  • 27 1500 километра

    12 13 Отговор
    Мисля,че Москва е по-близко.А дано на 9-ти май,нещо и на червенея плащад да оцелят.Сполай Бог.

    15:24 05.05.2026

  • 28 Сталин

    17 12 Отговор
    Такъв позор Матушката никога не е имала.Този /Путя/ бих го пратил в в сибирска колония при криминалните Zеки.Бавно и мъчителна да приключат с него.

    15:24 05.05.2026

  • 29 Москва е предупредила мирните

    18 12 Отговор
    жители да се изнесат от Киев за 9 май! Супер ракети са насочени към центъра на града с координати ако Киев наруши примирието на 9 май.

    Коментиран от #41

    15:24 05.05.2026

  • 30 Само бой

    10 10 Отговор
    Само бой по чеборашките. Те Само от това разбират

    15:24 05.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 дядо дръмпир-истината

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    това са ударили просиянците вчера:Четирима души бяха убити при нови ракетни и дронове атаки от Русия в централния украински регион Полтава. Губернатор Виталий Дякивнич написа в онлайн услугата Telegram, че 37 души също са били ранени. Според него, имаше въздействия на две места в Полтавския окръг. Индустриален завод и железопътна инфраструктура бяха повредени.Гражданската отбрана съобщи, че сред загиналите са двама служители на спешната помощ. След първата атака Русия нападна региона в Украйна за втори път. Сред ранените са още 23 спасители.

    Освен това, цивилни са били ранени при руски въздушни удари над Черниговския регион и района около столицата Киев, според властите.Зеленски обвинява Русия в "цинизъм"
    Украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че е абсолютно цинично да се иска примирие за пропагандни празненства и да се извършват такива атаки с дронове и ракети в предходните дни. Русия може да спре обстрела всеки момент и това би сложило край на войната и украинските контраатаки.

    Според Зеленски, при руски атаки в района на Харков има и един загинал и четирима ранени.Примирия без споразумения
    Русия и Украйна обявиха едностранни примирия на различни дати в понеделник без консултации. Министерството на отбраната в Москва обяви, че оръдията ще замлъкнат около празненствата в чест на края на Втората световна война и победата над нацистка Германия на 8 и 9 май. Парадът на 9 май в Москва обикновено е голяма демонстрация на вла

    15:26 05.05.2026

  • 33 провинциалист

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Аз съм веган":

    Аааа, ясно. Значи ти си този, правил официалната статистика за гласувалите у нас, според която от 6,4 млн. население имаме 6,6 млн. гласували.

    15:27 05.05.2026

  • 34 дядо дръмпир-истината

    4 5 Отговор
    Русия и Украйна обявиха едностранни примирия на различни дати в понеделник без консултации. Министерството на отбраната в Москва обяви, че оръдията ще замлъкнат около празненствата в чест на края на Втората световна война и победата над нацистка Германия на 8 и 9 май. Парадът на 9 май в Москва обикновено е голяма демонстрация на власт. Тази година тя ще се проведе само в опростена форма, без военна техника, поради страх от украински атаки.

    Зеленски, от своя страна, обяви малко по-късно, че Украйна, от своя страна, ще започне примирие в полунощ в сряда вечер.давам точни данни ,а не твоите измислици

    15:27 05.05.2026

  • 35 Майор Деянов, на всеки километър

    8 14 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Украйна вече моге да изисква пълно изтегляне на вaтницитe от територията си, включая и Крим !!! Всъщност това трябва се обмисли много внимателно - разорените украински територии могат да висят като воденичен камък на руската шия и да завлекат Русия на дъното.
    Най-доброто решение да се оставят тия земи засега на Русия срещу 30 трлн $ Репарации и да се изискат след десетина години, след като Русия малко ги пооправи ☝️

    Коментиран от #42

    15:28 05.05.2026

  • 36 Курти

    8 8 Отговор
    Копеи 5та година квичане, пазете сили за още 5.Венсеремус

    15:28 05.05.2026

  • 37 дядо дръмпир-истината

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    сега какво е поразила всу-снощи:Украйна напада оръжейна фабрика
    Но украинските въоръжени сили също атакуваха отново с дронове. В руския град Чебоксари на Волга трима души са ранени, според официална информация. Целта беше оръжейна фабрика, където се произвеждат навигационни модули за дронове, крилати ракети и ракети. Според съобщения от интернет портала Astra, тя е била ударена от крилата ракета.

    Зеленски потвърди използването на крилати ракети Flamingo. Ракетите бяха преодолели разстояние от над 1500 километра.Украйна произвежда крилати ракети Flamingo от миналата година, за които се твърди, че имат обхват до 3000 километра. Досега обаче са използвани само няколко пъти.

    15:30 05.05.2026

  • 38 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    2 6 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ДА СЕ ЦЕЛЯТ В ЯВ ДРЕНОТО ИМ СКРИВЯЛИЩЕ.

    15:31 05.05.2026

  • 39 Бат Путин

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Раковски":

    Казах му,че дронче да видя и центъра на Киев ще се разшири с няколко десетки километра.Гладък и равен.

    Коментиран от #44

    15:31 05.05.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    11 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    "... нищо не може да прелети 1500 километра през ПВОто..."

    То и нищо не можеше да победи Русия уж, пък гледаме как Зеле ръчка плешивата Движуха във всички дупки ☝️

    Коментиран от #43

    15:32 05.05.2026

  • 41 Ха ха

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Москва е предупредила мирните":

    мАсква пет години само предупреждава и бункерния в бункера чертае памперсни линии.

    15:33 05.05.2026

  • 42 От фирма ТИТАН

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Да те опаковат да не миришеш и идваме да те приберем.
    Или за бунището или за екарисажа, ще преценим на място.

    15:36 05.05.2026

  • 43 Като гледам

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":

    как ги ловят украинците по улиците май зеленяпор има проблем не плешивата движуха.

    15:37 05.05.2026

  • 44 Циг Байл

    8 6 Отговор

    До коментар #39 от "Бат Путин":

    Всяко изстрелване на ядрена ракета, ще задейства автоматично системите в САЩ, Великобритания, Франция и Китай.
    На ракетата на пише "За Киев" и ще последва превантивен отговор по Русия от всички страни.

    Мозък ли нямате, че искате пълно унищожение на Русия.

    Коментиран от #46, #62

    15:37 05.05.2026

  • 45 Руснак

    8 7 Отговор
    А можехме да живеете добре, много добре.Имаме си цялата Менделеевска таблица, земя като континент, ама с просто крепостно население и пореден диктатор-царьок, несменяем докато самата кремълска банда не го ликвидира.Така е било и така ще бъде докато не се разпадне последната империя на злото.

    Коментиран от #47

    15:38 05.05.2026

  • 46 Ти щото си ги проектирал тия системи

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Циг Байл":

    и знаеш.
    А дали ще им стиска на изброените да защитят Украйна с ядрено оръжие?

    15:40 05.05.2026

  • 47 Руснак без крак...

    7 8 Отговор

    До коментар #45 от "Руснак":

    Гази в нефт до колене, гладно ходи ☝️

    15:42 05.05.2026

  • 48 АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА

    8 6 Отговор
    СИЧКИ РАКЕТИ , БОЙНИ ЯДРЕНИ ГЛАВИ И ВОДОРОДНИ ТАКИВА ЧЕ ДОРИ И МОРСКИТЕ ТОРПЕДА ЩЯХ ДА ПРАТЯ В КИЕВСКА ОКОЛИЯ ТАКА ЧЕ ПОСЛЕ УЧЕНИТЕ ДА СПОРЯТ ВОВЕКИ ВЕКОВ КЪДЕ Е БИЛ КИЕВ И ОСТАНАЛИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БАНДЕРИЯ !

    Коментиран от #51, #56, #63

    15:42 05.05.2026

  • 49 Реалност

    8 11 Отговор
    ПУТИН ЗАГУБИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
    Тече тих преврат в Кремъл. Най-накрая руският политически елит разбра, че щетите са необратими. Русия е в тотална изолация, икономиката е в колапс, армията даде над 1 милион и половина жертви, целите не бяха постигнати. Путин е сам в своята лудост, изолиран, отчаян, победен в собствената си игра, осъзнавайки, че времето работи против него, той знае, че дните му са преброени. Както Никита Хрушчов се отрече от Йосиф Сталин, така и тези, които подготвят близкото бъдеще на Русия, ще се отрекат от Владимир Путин, това е единствената им възможна стъпка, за да излязат с “нещо” пред международната общност и да спасят “фейса” пред международните институции, преди да поемат всички репарации за възобновяването на Украйна.

    Коментиран от #54, #58, #61

    15:44 05.05.2026

  • 50 ТИГО

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Този луд":

    АМа ти верно ли ?Я тури цайсите и се огледай ,са ще кажеш че русия се отбранява и че е нападната вероломно !Лош Лош Украинец да бие така милите"братушки "

    15:45 05.05.2026

  • 51 ТИГО

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА":

    И да седнеш на "Искандер" като барон Мюнхаузен !И прав ти път....абе да не си на 10 год ??Нещо инфaHTилeH ми се виждаш ?

    15:48 05.05.2026

  • 52 Жужака

    5 2 Отговор
    Лошо ми е.

    15:50 05.05.2026

  • 53 хахахахха

    4 2 Отговор
    тоя клоун пак бълнува нещо

    15:50 05.05.2026

  • 54 1102

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Реалност":

    А за преврата темата е друга! В Кремъл искат железен Путин а не търпелив като този! И не дай Боже да има преврат, повечето участници в него ще са като Сталин! Нищо добро няма да се случи!

    15:52 05.05.2026

  • 55 Хахахахаха

    6 3 Отговор
    Нарастващи сили хахахах, всички знаем че дроновете идват от балтийските страни, какви нарастващи сили имат тея под човеци, те тея 5 години една собствена ракета не успяха да си направят, една противовъздушна система нямат собствена, наляха се милиарди и от 50 дрона едвам свалят половината, време е руснаците да зачаткат Естония и Литва за назидание на другите държави

    15:52 05.05.2026

  • 56 Ако , Ако

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА":

    Ма не си ...

    15:53 05.05.2026

  • 57 Опорка

    8 5 Отговор
    За НИТО ЕДИН от тези грандиозни "успехи" не излизат спътникови снимки. А, както знаем, западната свoлоч няма да пропусне да ги покаже, ако съществуваха.

    15:53 05.05.2026

  • 58 хахахахха

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "Реалност":

    още един кандидат за дойче зеле,с тия лъжи си точно за там

    15:54 05.05.2026

  • 59 Пиниза

    7 2 Отговор
    Украйна удари дълбоко в руския тил: ракети по военен завод на 1500 км от фронта. И така вече 4 години и два месеца. Предстои новина за пълна капитулация на Русия.
    Аман от пинизи.

    15:55 05.05.2026

  • 60 1102

    5 3 Отговор
    Всички украйнски войски са далеч на юг от Киев. Една руска армия през Беларус на втория ден ще бъде в Киев. И това е вероятен вариант ако преврат смени Путин. Целта на Путин е икономическото съсипване на ЕС. Той с радост гледа на милиардите отпуснати на Украйна. Жизнения стандарт на жителите на ЕС се срива и очаква падане на правителства и тотални промени в политиката на Съюза какъвто ще остане след промените.

    Коментиран от #66

    15:58 05.05.2026

  • 61 Злобното Джуджи

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "Реалност":

    От 2014г Украйна се подготви за война, Русия не направи нищо !!! От 2022г Украйна успя да извърши технологичен скок и си осигури победа, Русия пак нищо не направи освен да вкара чифтокопитни "технологии" ☝️

    15:59 05.05.2026

  • 62 Дърт Вейдър

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Циг Байл":

    Синко , Русия няма да напада страни ядрено оръжие някой който му е пред прага на дома (за разлика от САЩ) защото вятъра и ниската от него радиоактивен облак непризната граници , нации и народи . А за фантазиите ти че някой ще нападне и разруши Русия с атомно оръжие мога да ти кажа че ще живее около 1 час повече от руснаците . В самата Русия и един жив руснак да не е останал пак неможе да бъде победена и от запад знаят причината за това - казва се "Периметър ". И последно незабравим думите на Путин - " ... за какво ни е свят в който няма Русия.....
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    Коментиран от #67

    16:03 05.05.2026

  • 63 Луд Скайуокър

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА":

    Хайде пак някой от психодиспансера е успял да се промъкне в стаята на санитарите и ползва компютъра им.

    16:06 05.05.2026

  • 64 Копейка с шинел и без каска....

    3 1 Отговор
    Вече пета година побеждаваме навред и напред, така ни каза бачо Костя, ама пари не ни даде за победата, каза че когато превземем Лясковец и Лисабон тогава ще плаща.

    16:06 05.05.2026

  • 65 Т Живков

    2 3 Отговор
    Само така.Смърт на комунизма!

    16:07 05.05.2026

  • 66 Руснак без крак...

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "1102":

    "...целта на Путин е икономическото съсипване на ЕС..."

    Хайде обясни ни таваришчь разсипвач, къде заминаха 22тона злато и 800 000 руски войничета, пък да видим кого ли съсипа Плешивата Движуха ☝️

    16:08 05.05.2026

  • 67 Ами на света за...

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Дърт Вейдър":

    Какво му е свят с Русия? 🤔

    16:08 05.05.2026

  • 68 Удри Зельо.... удрииииии...

    3 2 Отговор
    Тия не са от нашите... удриии.....

    16:10 05.05.2026

  • 69 Пророк

    3 2 Отговор
    Съмнява ме, че мухълът/ зеленият/ ще го изчегъртат много бавно, последователно и по особено болезнен за него начин.

    Коментиран от #72

    16:12 05.05.2026

  • 70 пламен

    1 3 Отговор
    А като си помислим че в началото на руската агресия Украйна нямаше нищо. ....Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Сега кой ще ги спасява от Украйна

    16:15 05.05.2026

  • 71 Язък

    2 2 Отговор
    За къйив, хубав град беше, ама с кофти гражданья.

    16:17 05.05.2026

  • 72 Майор Деянов, на всеки километър

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Пророк":

    ПЯТЬ года все чегъртат Зелето, Украйна пада по три пъти на ден, пък гледам Парада се отлага, Путин моли Ким за убежище....

    Коментиран от #81

    16:18 05.05.2026

  • 73 оня с коня

    1 0 Отговор
    НЕ ЧЕ Зеленски си прави Илюзии че ще получава подкрепа от Тръмп,нито пък че Тръмп очаква някаква помощ от НАТО- ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Украйна да прецени че си е "Надвила на масрафа"/Зеленски обяви че Украйна поради Ударното си оръжейно производство и Интензивния Внос на Оръжия отчита 50% ИЗЛИШЪК/ ДА РЕШИ ЧЕ еЙ-ТАКА - от скука ЩЕ ПОДПУКА Иран ?Ами невъзможни неща няма:)

    Коментиран от #79

    16:18 05.05.2026

  • 74 Отлични новини, сър!

    2 0 Отговор
    Блъскай руската мутряяяя

    16:25 05.05.2026

  • 75 Софиянец

    0 0 Отговор
    Пак ли бе? Тия укри са велики, мале-мале!

    А като се събудиха какво стана?

    16:25 05.05.2026

  • 76 Шпиони

    0 1 Отговор
    Така щу бъде докато на ликвидират Агента на Запада-ПУТИН!!! Вече на два пъти ЦРУ и МИ6 го спасяват от атентати. Те знаят че който и да дойде,запада има сомо десетина дни

    16:28 05.05.2026

  • 77 !!!?

    1 0 Отговор
    Руският мир става все по-тесен за Путлер...вече и Копейките престанаха да говорят, че Украйна не може да победи в тази война !!!?

    16:32 05.05.2026

  • 78 Пацифист

    1 0 Отговор
    Добри хора от вси страни, защитете и спасете Русия! Унищожете злото в неговия корен!Ударете стършеловото гнездо Кремъл!

    Коментиран от #80

    16:33 05.05.2026

  • 79 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "оня с коня":

    Конски,пардон Ломски ,омръзна ми да повтарям че мисленето и логиката не са ви силна родова черта на влашкия ви род.Наблягай на еденьето и .рането ,ето тук ти е силата .А също продай си дъррргеша бмв и дари парите на Украйна.А както винаги оня моя е просто класи над вас !

    16:33 05.05.2026

  • 80 Аз съм веган

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Пацифист":

    Ходи удри един епилиран дир.никк на Кремъл,ПацоФисте 😂🍌😂!

    Коментиран от #82

    16:35 05.05.2026

  • 81 Миролюб Войнов,историк

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Няма отлагане на парада,а якото думкане на хохохолите продължава .

    16:36 05.05.2026

  • 82 Пацифист

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Аз съм веган":

    За веган, дебела крaставица с двама дoмати отстрани! Фоcтата!

    16:38 05.05.2026

