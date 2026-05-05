Украйна удари дълбоко в руския тил: ракети по военен завод на 1500 км от фронта

Украйна е нанесла нови ракетни удари по няколко цели в дълбокия руски тил, включително по обекти от военно-промишления комплекс в град Чебоксари – столицата на Чувашката република, намираща се на повече от 1500 километра от фронтовата линия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Нашите действия с голям обсег са продължение на нашия напълно справедлив отговор на руските удари“, заяви Зеленски в публикация в Екс.
По думите му поразеният завод в Чебоксари произвежда навигационни компоненти за руския военноморски флот, ракетната индустрия, авиацията и бронираната техника, което го превръща в ключов елемент от военната логистика на Русия.
Атаката е поредна демонстрация на нарастващите възможности на Киев да поразява стратегически цели далеч от бойното поле и да оказва натиск върху руската отбранителна индустрия в дълбочина.
Так и нужно...!!!
Неговите шефове от ЕС са за бой
Кога, когда ще спре това БЕЗОБРАЗИЕ !!! ☝️😄
До коментар #6 от "Този луд":"...този луд..."
Луд е плешивия кочан почнал самонадеяно тази Движуха, без да прецени реално трагичното състояние на Русия !!! Тежък и много горчив урок, който може да е последен за Русия ☝️
До коментар #9 от "Пак им го заби със засилка":Нещата се обърнаха. В момента Украйна вече диктува войната. А рашата, ако иска да продължава, ще става по-зле за нея.
Коментиран от #31, #35
До коментар #8 от "Аз съм веган":"Вече и рускоговорящите украинци" - ти си виждал нерускоговорящи украинци ли?
Коментиран от #20
До коментар #10 от "провинциалист":Зеленски ползва дронове, а не украинци!
Коментиран от #25
До коментар #12 от "Военен":Но това по никакъв начин не пречи да продължаваш си слагаш Петушки в гъзундера руски ☝️😄😄
15:17 05.05.2026
До коментар #16 от "провинциалист":Хиляди милиони
Коментиран от #33
До коментар #15 от "Ура,,Ура":На 9 май, Пуся праща двойника
25 провинциалист
До коментар #17 от "Хахахаха":Хайде сега намери статия със заглавие "Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта" от 28 Февруари, 2026 07:49 и си посипи главата с пепел!
15:22 05.05.2026
32 дядо дръмпир-истината
До коментар #12 от "Военен":това са ударили просиянците вчера:Четирима души бяха убити при нови ракетни и дронове атаки от Русия в централния украински регион Полтава. Губернатор Виталий Дякивнич написа в онлайн услугата Telegram, че 37 души също са били ранени. Според него, имаше въздействия на две места в Полтавския окръг. Индустриален завод и железопътна инфраструктура бяха повредени.Гражданската отбрана съобщи, че сред загиналите са двама служители на спешната помощ. След първата атака Русия нападна региона в Украйна за втори път. Сред ранените са още 23 спасители.
Освен това, цивилни са били ранени при руски въздушни удари над Черниговския регион и района около столицата Киев, според властите.Зеленски обвинява Русия в "цинизъм"
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че е абсолютно цинично да се иска примирие за пропагандни празненства и да се извършват такива атаки с дронове и ракети в предходните дни. Русия може да спре обстрела всеки момент и това би сложило край на войната и украинските контраатаки.
Според Зеленски, при руски атаки в района на Харков има и един загинал и четирима ранени.Примирия без споразумения
Русия и Украйна обявиха едностранни примирия на различни дати в понеделник без консултации. Министерството на отбраната в Москва обяви, че оръдията ще замлъкнат около празненствата в чест на края на Втората световна война и победата над нацистка Германия на 8 и 9 май. Парадът на 9 май в Москва обикновено е голяма демонстрация на вла
33 провинциалист
До коментар #20 от "Аз съм веган":Аааа, ясно. Значи ти си този, правил официалната статистика за гласувалите у нас, според която от 6,4 млн. население имаме 6,6 млн. гласували.
34 дядо дръмпир-истината
Зеленски, от своя страна, обяви малко по-късно, че Украйна, от своя страна, ще започне примирие в полунощ в сряда вечер.давам точни данни ,а не твоите измислици
35 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #14 от "Хахахаха":Украйна вече моге да изисква пълно изтегляне на вaтницитe от територията си, включая и Крим !!! Всъщност това трябва се обмисли много внимателно - разорените украински територии могат да висят като воденичен камък на руската шия и да завлекат Русия на дъното.
Най-доброто решение да се оставят тия земи засега на Русия срещу 30 трлн $ Репарации и да се изискат след десетина години, след като Русия малко ги пооправи ☝️
Коментиран от #42
37 дядо дръмпир-истината
До коментар #12 от "Военен":сега какво е поразила всу-снощи:Украйна напада оръжейна фабрика
Но украинските въоръжени сили също атакуваха отново с дронове. В руския град Чебоксари на Волга трима души са ранени, според официална информация. Целта беше оръжейна фабрика, където се произвеждат навигационни модули за дронове, крилати ракети и ракети. Според съобщения от интернет портала Astra, тя е била ударена от крилата ракета.
Зеленски потвърди използването на крилати ракети Flamingo. Ракетите бяха преодолели разстояние от над 1500 километра.Украйна произвежда крилати ракети Flamingo от миналата година, за които се твърди, че имат обхват до 3000 километра. Досега обаче са използвани само няколко пъти.
До коментар #5 от "Раковски":Казах му,че дронче да видя и центъра на Киев ще се разшири с няколко десетки километра.Гладък и равен.
Коментиран от #44
40 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Гост":"... нищо не може да прелети 1500 километра през ПВОто..."
То и нищо не можеше да победи Русия уж, пък гледаме как Зеле ръчка плешивата Движуха във всички дупки ☝️
Коментиран от #43
41 Ха ха
До коментар #29 от "Москва е предупредила мирните":мАсква пет години само предупреждава и бункерния в бункера чертае памперсни линии.
До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":Да те опаковат да не миришеш и идваме да те приберем.
Или за бунището или за екарисажа, ще преценим на място.
43 Като гледам
До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":как ги ловят украинците по улиците май зеленяпор има проблем не плешивата движуха.
44 Циг Байл
До коментар #39 от "Бат Путин":Всяко изстрелване на ядрена ракета, ще задейства автоматично системите в САЩ, Великобритания, Франция и Китай.
На ракетата на пише "За Киев" и ще последва превантивен отговор по Русия от всички страни.
Мозък ли нямате, че искате пълно унищожение на Русия.
Коментиран от #46, #62
46 Ти щото си ги проектирал тия системи
До коментар #44 от "Циг Байл":и знаеш.
А дали ще им стиска на изброените да защитят Украйна с ядрено оръжие?
47 Руснак без крак...
До коментар #45 от "Руснак":Гази в нефт до колене, гладно ходи ☝️
49 Реалност
Тече тих преврат в Кремъл. Най-накрая руският политически елит разбра, че щетите са необратими. Русия е в тотална изолация, икономиката е в колапс, армията даде над 1 милион и половина жертви, целите не бяха постигнати. Путин е сам в своята лудост, изолиран, отчаян, победен в собствената си игра, осъзнавайки, че времето работи против него, той знае, че дните му са преброени. Както Никита Хрушчов се отрече от Йосиф Сталин, така и тези, които подготвят близкото бъдеще на Русия, ще се отрекат от Владимир Путин, това е единствената им възможна стъпка, за да излязат с “нещо” пред международната общност и да спасят “фейса” пред международните институции, преди да поемат всички репарации за възобновяването на Украйна.
50 ТИГО
До коментар #6 от "Този луд":АМа ти верно ли ?Я тури цайсите и се огледай ,са ще кажеш че русия се отбранява и че е нападната вероломно !Лош Лош Украинец да бие така милите"братушки "
51 ТИГО
До коментар #48 от "АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА":И да седнеш на "Искандер" като барон Мюнхаузен !И прав ти път....абе да не си на 10 год ??Нещо инфaHTилeH ми се виждаш ?
54 1102
До коментар #49 от "Реалност":А за преврата темата е друга! В Кремъл искат железен Путин а не търпелив като този! И не дай Боже да има преврат, повечето участници в него ще са като Сталин! Нищо добро няма да се случи!
56 Ако , Ако
До коментар #48 от "АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА":Ма не си ...
58 хахахахха
До коментар #49 от "Реалност":още един кандидат за дойче зеле,с тия лъжи си точно за там
59 Пиниза
Аман от пинизи.
61 Злобното Джуджи
До коментар #49 от "Реалност":От 2014г Украйна се подготви за война, Русия не направи нищо !!! От 2022г Украйна успя да извърши технологичен скок и си осигури победа, Русия пак нищо не направи освен да вкара чифтокопитни "технологии" ☝️
62 Дърт Вейдър
До коментар #44 от "Циг Байл":Синко , Русия няма да напада страни ядрено оръжие някой който му е пред прага на дома (за разлика от САЩ) защото вятъра и ниската от него радиоактивен облак непризната граници , нации и народи . А за фантазиите ти че някой ще нападне и разруши Русия с атомно оръжие мога да ти кажа че ще живее около 1 час повече от руснаците . В самата Русия и един жив руснак да не е останал пак неможе да бъде победена и от запад знаят причината за това - казва се "Периметър ". И последно незабравим думите на Путин - " ... за какво ни е свят в който няма Русия.....
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
63 Луд Скайуокър
До коментар #48 от "АЗ АКО БЯХ ПУТИН ВЕДНАГА ПАЛЯ ФИТИЛА НА":Хайде пак някой от психодиспансера е успял да се промъкне в стаята на санитарите и ползва компютъра им.
66 Руснак без крак...
До коментар #60 от "1102":"...целта на Путин е икономическото съсипване на ЕС..."
Хайде обясни ни таваришчь разсипвач, къде заминаха 22тона злато и 800 000 руски войничета, пък да видим кого ли съсипа Плешивата Движуха ☝️
67 Ами на света за...
До коментар #62 от "Дърт Вейдър":Какво му е свят с Русия? 🤔
70 пламен
Сега кой ще ги спасява от Украйна
72 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #69 от "Пророк":ПЯТЬ года все чегъртат Зелето, Украйна пада по три пъти на ден, пък гледам Парада се отлага, Путин моли Ким за убежище....
А като се събудиха какво стана?
78 Пацифист
79 оня с х.я
До коментар #73 от "оня с коня":Конски,пардон Ломски ,омръзна ми да повтарям че мисленето и логиката не са ви силна родова черта на влашкия ви род.Наблягай на еденьето и .рането ,ето тук ти е силата .А също продай си дъррргеша бмв и дари парите на Украйна.А както винаги оня моя е просто класи над вас !
80 Аз съм веган
До коментар #78 от "Пацифист":Ходи удри един епилиран дир.никк на Кремъл,ПацоФисте 😂🍌😂!
81 Миролюб Войнов,историк
До коментар #72 от "Майор Деянов, на всеки километър":Няма отлагане на парада,а якото думкане на хохохолите продължава .
82 Пацифист
До коментар #80 от "Аз съм веган":За веган, дебела крaставица с двама дoмати отстрани! Фоcтата!
