Украйна удари дълбоко в руския тил: ракети по военен завод на 1500 км от фронта

Украйна е нанесла нови ракетни удари по няколко цели в дълбокия руски тил, включително по обекти от военно-промишления комплекс в град Чебоксари – столицата на Чувашката република, намираща се на повече от 1500 километра от фронтовата линия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Нашите действия с голям обсег са продължение на нашия напълно справедлив отговор на руските удари“, заяви Зеленски в публикация в Екс.

По думите му поразеният завод в Чебоксари произвежда навигационни компоненти за руския военноморски флот, ракетната индустрия, авиацията и бронираната техника, което го превръща в ключов елемент от военната логистика на Русия.

Атаката е поредна демонстрация на нарастващите възможности на Киев да поразява стратегически цели далеч от бойното поле и да оказва натиск върху руската отбранителна индустрия в дълбочина.