Израелски съд удължи задържането на двама активисти от флотилия за Газа

Израелски съд удължи задържането на двама пропалестински активисти, арестувани при прехващането на флотилия, насочена към ивицата Газа, до 10 май, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Става дума за Сайф Абу Кешек, испански гражданин, и бразилеца Тиаго Авила, които бяха задържани миналата сряда, след като израелски сили спряха в международни води корабите от т.нар. втора Глобална флотилия „Сумуд“. Над 100 други активисти са били отведени на остров Крит.

Първоначално задържането им бе удължено до вторник, но съд в Ашкелон постанови ново продължаване на мярката. Двамата са обвинени в редица престъпления, включително подпомагане на врага, контакт с чужд агент и участие в дейности с терористичен характер, както и финансиране на терористична организация.

Съдия Янив Бен-Харуш заяви след изслушването, че има „основателно подозрение“ срещу задържаните.

Адвокати от правозащитната организация „Адала“ оспорват обвиненията, като твърдят, че те са неоснователни и че няма правна основа за продължаване на задържането. Според тях арестът се използва за допълнителен разпит, а не са повдигнати официални обвинения. Организацията също така обяви, че ще обжалва и настоява за незабавно освобождаване, като твърди, че е имало случаи на малтретиране - обвинения, които Израел отрича.

Съпругата на Абу Кешек съобщи, че той е в добро състояние, но е в гладна стачка и твърди, че е бил подложен на насилие по време на задържането. Израелското външно министерство отхвърли тези твърдения и заяви, че активистите са свързани с „Хамас“ и че флотилията е „провокация“.

Испания също поиска освобождаването на Абу Кешек, като подчерта, че няма доказателства за връзки с „Хамас“ и постави под въпрос законността на задържането, извършено в международни води.

Заради съобщенията за гладни стачки съдът е разпоредил затворническите власти да следят здравословното състояние на задържаните.