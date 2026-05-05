Иран отрича атаки срещу ОАЕ и отправя предупреждение за ответен удар

5 Май, 2026 22:25, обновена 5 Май, 2026 22:34 733 8

Техеран заяви, че не е извършвал удари, но заплаши с „унищожителен отговор“ при действия от страна на Емирствата

Ели Стоянова

Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ заяви днес, че Иран не е извършвал атаки срещу Обединените арабски емирства през последните дни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото изявление иранските военни предупредиха, че ще дадат „унищожителен отговор“, ако ОАЕ предприемат каквито и да било действия срещу Ислямската република.

От своя страна властите в Обединените арабски емирства заявиха днес, че за втори пореден ден страната е била обект на „ирански ракетни и дронови атаки“, след период от около четири седмици на относително спокойствие в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуцай куме

    2 4 Отговор
    Те се знаят.

    22:38 05.05.2026

  • 2 Дзак

    4 3 Отговор
    Може да направят някоя провокация.

    22:39 05.05.2026

  • 3 Провокация

    11 4 Отговор
    На алчното чифутско племе

    22:42 05.05.2026

  • 4 Пич

    7 3 Отговор
    Присъединявам се към предположенията за провокация!!! Стар номер на САЩ и Израел, и въобще - стар световен номер!!!

    22:46 05.05.2026

  • 5 Бай онзи

    0 3 Отговор
    Фалшив флаг!!!

    22:47 05.05.2026

  • 6 Още от същото

    3 1 Отговор
    Абе в тоя Иран май никой не знае кой какво прави, и после се прави на недоразбрал за какво става въпрос. Ами те съвсем не случайно ОАЕ им ритнаха копанката а сега на тях им стана криво и зпочнаха да се оправдават като в детската градина. Моля госпожо пък Петьо ме наплю!

    22:54 05.05.2026

  • 7 АТАКИТЕ КЪМ ОАЕ

    5 1 Отговор
    Най вероятно са израелска провокация.

    22:57 05.05.2026

  • 8 Смотаняху

    4 3 Отговор
    Евреите ги бомбят и гледат да ги спречкат понеже подцениха Иран.Еврейска му работа.Наглеци

    22:59 05.05.2026

