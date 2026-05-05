Иран отрича атаки срещу ОАЕ и отправя предупреждение за ответен удар

Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ заяви днес, че Иран не е извършвал атаки срещу Обединените арабски емирства през последните дни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото изявление иранските военни предупредиха, че ще дадат „унищожителен отговор“, ако ОАЕ предприемат каквито и да било действия срещу Ислямската република.

От своя страна властите в Обединените арабски емирства заявиха днес, че за втори пореден ден страната е била обект на „ирански ракетни и дронови атаки“, след период от около четири седмици на относително спокойствие в региона.