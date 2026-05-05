Скандал с полицейско насилие в Португалия: още 15 служители арестувани в Лисабон

5 Май, 2026 22:55 409 2

Общо 25 души са обвинени или арестувани по дело за изтезания и злоупотреба с власт

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Португалските правоохранителни органи, разследващи случаи на изтезания в два полицейски участъка в центъра на Лисабон, са задържали 15 полицейски служители, с което общият брой на обвинените или арестуваните достига 25, съобщава Ройтерс, позовавайки се на полицията и прокуратурата, предава News.bg.

Разследването започва след като през януари прокуратурата повдигна обвинения срещу двама полицаи за изтезания над бездомни хора и мигранти, както и за разпространение на снимки от насилието в онлайн чат група, в която са участвали десетки други служители. Това доведе до разширяване на случая.

Двамата първоначално обвинени очакват съдебен процес. Срещу тях са повдигнати обвинения за изтезания, жестокост и злоупотреба с власт, а единият е обвинен и в изнасилване, грабеж и фалшифициране на документи.

По-късно, през март, още седем души са били задържани във връзка със същото разследване.

От полицията потвърждават последните арести, включително на един цивилен, но не уточняват дали всички задържани са пряко участвали в насилието или са заподозрени в прикриване на злоупотреби.

Прокуратурата посочва, че сигналите са постъпили както от вътрешни източници в полицията, така и от жертви, като част от свидетелствата сочат, че други служители са били наясно със случващото се, но са премълчали.

Правозащитни организации, включително Amnesty International, от години изразяват тревога относно полицейското насилие в Португалия.

Организацията приветства разследването, но подчертава, че разпространението на материали в чатове и социални мрежи в този случай показва „сериозно чувство за безнаказаност“ сред част от служителите.


  • 1 Португалски полицаи били бездомници

    3 0 Отговор
    И мигранти и затова има в ареста 15 полицаи а в България миналата година не да са били а убиха 6 граждани и няма нито 1 арестуван...напротив вдигнаха им заплатите със 70% гербаджии ,чалгари по заповед на свинята

    23:03 05.05.2026

  • 2 От МВР

    0 0 Отговор
    Едни тъмнобели от поканените бяха заяждали българи, ама ни паднаха на сгода без камери и началници та направо ги потрошикме.

    23:09 05.05.2026

