Мерц за стрелбата във Вашингтон: Насилието няма място в демокрацията

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди стрелбата по време на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, предава БТА.

„Насилието няма място в една демокрация“, написа Мерц в социалната мрежа „Екс“. „Ние вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия. Осъждам опита за нападение във Вашингтон и се радвам, че президентът Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и всички присъстващи са в безопасност“, добави той.

Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe.

Ich verurteile den Anschlagsversuch in Washington und bin froh, dass Präsident Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit sind. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 26, 2026