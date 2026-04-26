Мерц за стрелбата във Вашингтон: Насилието няма място в демокрацията

26 Април, 2026 14:39 833 35

  • фридрих мерц-
  • стрелба-
  • вашингтон-
  • насилие-
  • демокрация

Германският канцлер изрази облекчение, че Тръмп, Мелания и Джей Ди Ванс са невредими

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди стрелбата по време на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, предава БТА.

„Насилието няма място в една демокрация“, написа Мерц в социалната мрежа „Екс“. „Ние вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия. Осъждам опита за нападение във Вашингтон и се радвам, че президентът Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и всички присъстващи са в безопасност“, добави той.


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зил 130

    28 2 Отговор
    А джендър идеологията има ли място ?!

    14:40 26.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    28 1 Отговор
    а льжите и кражбите имат ли ?

    14:42 26.04.2026

  • 3 Копейката

    8 14 Отговор
    Късно снощи лидерът на партията Слави Трифонов съобщи в профила си във Facebook, че има информация, че неговата партия Има такъв народ няма да влезе в Парламента защото Асен Василев е наредил да се спре това безобразие и Тошко Йорданов се е разплакал на дивана на Слави

    Коментиран от #10, #24

    14:42 26.04.2026

  • 4 АЙДЕЕЕ ПОРЕДНИЯ ПАПАГАЛ

    26 2 Отговор
    НА АМБРАЗУРАТА ДА ПОКРИВА КАЛПАВАТА ПОСТАНОВКА НА РИЖИЯ.

    14:42 26.04.2026

  • 5 Ква демокрация сте бе де/..бил

    23 2 Отговор
    Що бомбите иранските ръководители? Всичко се връща.

    14:44 26.04.2026

  • 6 Копейкин

    3 21 Отговор
    Кога ще ги стигнем немците ?

    14:44 26.04.2026

  • 7 Прокси

    20 2 Отговор
    За вашата демокроция това са основите.

    14:44 26.04.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 3 Отговор
    насилието е висша форма на ,,демокрация,,-далеч сме от елфите на Толкин

    14:45 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аз това го знам от естонското

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Копейката":

    разузнаване.
    По тяхна агентурна информация ИТН е под 4% и няма да взеле в парламента.

    14:46 26.04.2026

  • 11 Еми

    11 2 Отговор
    то в Америка демокрация няма, така че всичко си е точно..на място.

    14:48 26.04.2026

  • 12 Гост

    16 2 Отговор
    "Осъжда" калпавия опита на някакъв хахо срещу епщайнеца, но нито дума за убийството на аятолаха, жена му, дъъщеря му, 2 годишната му внучка и още 170 ученички.... Щото сигурно според лицемера Мерц са извършени в името на "демокрацията"....

    14:50 26.04.2026

  • 13 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Т.нар. стрелба е Пълен тшак.Евтина постановка за вдигане на рейтинга на дъртия педофил Тръмп.Сега ще живее в бункер като Зеления еврей—нацист докато пукне.

    14:51 26.04.2026

  • 14 Хахаха!🎺🥳😀

    17 1 Отговор
    Мерц е премиерът с най-нисък рейтинг в Германия след ВСВ!

    14:51 26.04.2026

  • 15 то бива наглост ама

    15 1 Отговор
    абе лизач каде беше да викаш така когато озраел нападна газа или сащ иран илинтръмп когато отвлече мадуро а за избитите моряци с предполагаеми доказатаелства??? ама че сте долнопробни боклуци!!

    14:52 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ганчев

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Още много пъти по 90 милиарда ще се дадат докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.
    90 милиарда евро са под 0,5% от БВП на ЕС.
    Това е за отбелязване.

    Коментиран от #26, #30

    15:00 26.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хмммм

    12 2 Отговор
    Toя голям благородник се изкарва.. а дава оръжия и праща войници в Литва за да воюват и да трепят руснаци.

    15:06 26.04.2026

  • 22 Обективно

    12 2 Отговор
    Мерц да беше добавил че ако насилието се използва от демократичния свят всичко е окей

    15:06 26.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Копейката":

    Той Асен пеньоара и на теб ти нарежда разни неща, ама за това си мълчиш, нали?!

    Герб, дпс и ппдб са едно и също зло, слугуващо на такива като шорошите!!!

    15:07 26.04.2026

  • 25 Механик

    11 2 Отговор
    За това ли биете "жълтите жилетки", каталунците, трактористите в Брюксел?
    Де гиди демокрация, деее! Като ластик я разпъвате.

    15:10 26.04.2026

  • 26 Борко рошавия

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ганчев":

    До последния украинец😁

    15:10 26.04.2026

  • 27 Смешник

    2 2 Отговор
    Първи нациста Мерц реагира Путин нещо мълчи и може би с основание

    15:15 26.04.2026

  • 28 Мишел

    2 2 Отговор
    Любопитно: От видеото за стрелбата става ясно, че специалните части първо извеждат от зоната на стрелбата Ванс, а след това тръгват да спасяват Тръмп.

    15:17 26.04.2026

  • 29 Ганчев

    3 2 Отговор
    Мерца кога ще го стрелят,нещо много се мотат ?

    15:17 26.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ей го и тоа са появи

    2 1 Отговор
    Да дрънка врели некипели и сам не си верва на дивотиийте

    15:24 26.04.2026

  • 32 си дзън

    4 0 Отговор
    Режисираната постановка няма да спаси дедо Дончо. Утре всички ще питат
    какво става с Ормуз.

    15:41 26.04.2026

  • 33 фуфу

    1 0 Отговор
    Ъъъъ, това същото, на Тръмп и Натаняху каза ли им го ?

    16:00 26.04.2026

  • 34 шмерц

    1 0 Отговор
    Лицемерните фашисти да обяснят това на убитите от тях Милошевич, Садам, Кадафи, Хаменей и още десерки и десетки глави на страни нападнати от тях!

    16:06 26.04.2026

  • 35 Сандо

    0 0 Отговор
    Значи стрелбата срещу един човек е нарушение срещу демокрацията,а войната срещу държави и народи е установяване на демокрация?А пък ние вече мечтаем за някой неособено демократичен лидер,който да сложи край на тая лудост,лъжа,лицемерие и алчност.

    16:07 26.04.2026