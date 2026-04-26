Мерц за стрелбата във Вашингтон: Насилието няма място в демокрацията

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди стрелбата по време на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, предава БТА.
„Насилието няма място в една демокрация“, написа Мерц в социалната мрежа „Екс“. „Ние вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия. Осъждам опита за нападение във Вашингтон и се радвам, че президентът Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и всички присъстващи са в безопасност“, добави той.
Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 26, 2026
Ich verurteile den Anschlagsversuch in Washington und bin froh, dass Präsident Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit sind.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Аз това го знам от естонското
До коментар #3 от "Копейката":разузнаване.
По тяхна агентурна информация ИТН е под 4% и няма да взеле в парламента.
24 Мнение
До коментар #3 от "Копейката":Той Асен пеньоара и на теб ти нарежда разни неща, ама за това си мълчиш, нали?!
Герб, дпс и ппдб са едно и също зло, слугуващо на такива като шорошите!!!
25 Механик
Де гиди демокрация, деее! Като ластик я разпъвате.
